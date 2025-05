Cómo clonar un HDD a un SSD de forma gratuita en Windows

Puedes acelerar tu PC y laptop clonando el HDD al SSD de forma gratuita. Pero Windows no viene con una herramienta gratuita de clonación de discos. Afortunadamente, existen algunas excelentes utilidades gratuitas de clonación de SSD para clonar HDD al SSD en Windows 10/11.

Este artículo te contará todo lo que necesitas saber para utilizar software de clonación, incluyendo un freeware para clonar HDD al SSD y una guía completa paso a paso. Sigue leyendo para actualizar tu disco duro a un SSD más grande ahora.

Freeware para clonar HDD al SSD: Resumen

Un buen software gratuito de clonación de discos debe tener una interfaz sencilla y ser capaz de reemplazar o actualizar los discos en tu PC actual con éxito. EaseUS Partition Master Free es confiable y gratuito, provee una opción de clonación de discos y mejora la función de clonación. Esta herramienta es compatible con todos los sistemas operativos de Windows, incluyendo Windows 11/10/8/7. Además, ofrece características más completas:

Características de EaseUS Partition Master

Soporta la clonación de todos los formatos de particiones, incluyendo NTFS, FAT32 o exFAT.

Soporta la clonación de todas las marcas de discos y permite clonar SSDs, HDDs y dispositivos de almacenamiento externos.

Soporta clonación flexible: los usuarios pueden clonar discos completos o solo ciertas particiones.

La herramienta también puede clonar particiones con sectores defectuosos y alinear automáticamente los SSDs durante la clonación para mejorar el rendimiento.

Pros

Evita el problema de reinstalar el sistema operativo y las aplicaciones.

Opciones flexibles de clonación.

Amplio conjunto de herramientas de gestión de particiones.

Servicios y guías profesionales las 24 horas, los 7 días de la semana.

Contras

Solo es compatible con sistemas operativos de Windows.

EaseUS Partition Master ha recibido críticas positivas y comentarios de usuarios. Aquí tienes una reseña de G2:

EaseUS Partition Master ofrece funciones avanzadas, como particionar SSD, alinear SSD en 4k, verificar la velocidad y salud del SSD, etc.

Puedes descargar EaseUS Partition Master Free Edition y seguir la guía a continuación para aprender cómo clonar un disco a otro de forma gratuita.

Cómo clonar HDD al SSD de forma gratuita

Esta parte te mostrará cómo clonar HDD al SSD de forma gratuita o clonar SSD a un SSD más grande en Windows. Por favor, prepárate antes de comenzar la clonación:

Preparación antes de clonar HDD al SSD

1. Conecta correctamente el SSD o HDD a tu PC con Windows.

2. Inicializa el disco en la Administración de discos para un nuevo SSD. Y establece el estilo de partición como el del HDD.

3. Asegúrate de que la capacidad del SSD sea mayor que el espacio utilizado en el disco actual.

4. Si hay datos esenciales en el disco de destino, haz una copia de seguridad con antelación. Los nuevos datos sobrescribirán el disco de destino.

Luego, sigue los pasos a continuación para utilizar la herramienta de clonación de HDD a SSD y clonar al SSD en Windows 11/10/8/7:

Pasos para clonar HDD al SSD de forma gratuita:

Paso 1. Instala y ejecuta EaseUS Partition Master, luego selecciona "Clonar disco" en el lado izquierdo.

Paso 2. Elige "Clonar partición" para clonar la partición de destino desde el HDD al SSD.

Clonar

Paso 3. Selecciona la partición original del HDD y haz clic en "Siguiente" para pasar al siguiente paso.

Paso 4. Continúa seleccionando la partición de destino desde el SSD al que deseas clonar y haz clic en "Siguiente". Y confirma el mensaje de advertencia.

(Nota: La partición de destino que elijas debe tener suficiente capacidad. Si hay espacio insuficiente, por favor amplía la partición en la sección de Administración de particiones.)

Paso 5. Previsualiza o ajusta los pasos para la partición de destino y haz clic en "Iniciar" para comenzar el proceso de clonación.

Iniciar proceso.

Nota: Después de terminar la clonación de particiones anterior, si tu partición de arranque y partición del sistema están separadas en tu disco HDD, necesitarás repetir la operación para terminar de clonar todas las particiones al SSD.

Y estos son los pasos para clonar particiones. Puedes clonar particiones de HDD a particiones de SSD fácilmente. Los SSDs tienen un mejor rendimiento, mayor velocidad, menor consumo de energía y estabilidad. Puedes elegir un SSD como disco interno. La clonación te permite mantener todas las configuraciones del sistema operativo y programas instalados para disfrutar de una mejor experiencia sin tener que hacer una instalación.

Consejo adicional: Cómo arrancar desde el SSD después de la clonación

Después de seguir los pasos anteriores para clonar tu disco duro, puedes utilizarlo normalmente. Muchos usuarios migrarán su sistema a un SSD y buscarán formas de arrancar su computadora desde el SSD clonado. Esta sección te mostrará el proceso completo para arrancar desde un SSD clonado en Windows 11/10/8/7:

Paso 1. Conecta correctamente el SSD clonado a la computadora y reinicia el PC.

Paso 2. Presiona F2/F8/F11 o Del para ingresar al entorno de la BIOS.

Paso 3. Encuentra la pestaña "Arranque" en la configuración de la BIOS y mueve el disco duro objetivo a la primera posición.

Arrancar PC.

Nota: Si tu PC solo puede contener un disco, por favor quita la cubierta del case para desconectar el antiguo disco e instalar un nuevo SSD.

Palabras finales

¿Sigues buscando un freeware seguro y confiable para clonar HDD al SSD? Windows no ofrece una herramienta de clonación de SSD gratuita integrada para migrar un disco duro a otro. Sin embargo, puedes descargar y utilizar EaseUS Partition Master Free, que no te costará nada.

Esta herramienta puede ayudarte a clonar rápidamente HDD a un SSD más grande o más pequeño sin instalar sistemas y aplicaciones. Y ofrece múltiples modos de clonación para satisfacer tus diferentes necesidades.