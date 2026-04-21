El desafío digital de Cuba: la lucha por la conectividad

Las que las autoridades perciben al sector informático como una amenaza para el régimen actual.

Tras la revolución de 1959, el Gobierno cubano se promocionó como un símbolo de la lucha por la libertad y la independencia. Sin embargo, esa batalla persiste en el territorio isleño hasta el día de hoy: los ciudadanos defienden activamente sus derechos, se oponen a la censura en la red y anhelan avances tecnológicos como la eSIM.

En este artículo, exploraremos los obstáculos que enfrenta el sector informático cubano y las razones por las que las autoridades lo perciben como una amenaza para el régimen actual.

Internet: una esperanza frustrada

A principios de la década de los 90, en los albores de la era digital, el sector informático de Cuba no se quedaba atrás respecto al de otros países. Los científicos locales intercambiaban información con colegas de todo el mundo y, en el otoño de 1996, se concretó el primer acceso a la World Wide Web en la isla.

Al inicio de los años 2000, el acceso se extendió de los investigadores a los estudiantes universitarios. Sin embargo, las expectativas de un desarrollo tecnológico acelerado resultaron poco realistas: al Partido Comunista le perturbaba que la red global hubiera tenido su origen en los cuarteles militares estadounidenses.

En 2002, el Partido tomó medidas drásticas. En primer lugar, se prohibió la venta libre de computadoras personales en la isla, permitiendo su compra únicamente a organizaciones científicas. Finalmente, en 2006, el uso de servicios de comunicación en línea, incluidos Gmail y Yahoo, se hizo ilegal. El objetivo de estas restricciones era, supuestamente, proteger al Estado comunista de los espías estadounidenses.

Como resultado, el Internet cubano se convirtió en uno de los más controlados del mundo. Todo material al que tuvieran acceso los residentes locales debía ser aprobado previamente, al igual que las solicitudes de los ciudadanos que deseaban conectarse a la red. Esta situación despertó la alarma entre los activistas que defienden el derecho al libre acceso a la información.

El Internet prohibido

Para el año 2008, solo quedaba un cibercafé en toda Cuba. Era una pequeña sala oculta al final de un largo pasillo del edificio del Parlamento, en La Habana Vieja. Una hora de conexión costaba 5 dólares, lo que equivalía a aproximadamente un tercio del salario mensual promedio de un residente local. Para acceder al local, era obligatorio proporcionar los datos del pasaporte y la dirección de residencia. Además, si alguien escribía en el navegador alguna palabra incluida en la "lista negra", relacionada, por ejemplo, con la política, aparecía una notificación en pantalla informando de que la computadora había sido bloqueada. Mientras tanto, los funcionarios públicos tenían total libertad para usar la red y no desaprovechaban la oportunidad de lucrar con ello.

Desarrollo de las tecnologías de Internet

El Internet satelital siguió siendo costoso e inestable, en parte debido a las sanciones de Estados Unidos. La situación mejoró en 2011, cuando Cuba instaló un cable submarino de fibra óptica de 1.600 km desde Venezuela y comenzó a adquirir equipamiento de su aliado, China.

En el verano de 2013, se abrieron 118 cibercafés en la isla y, para 2014, incluso apareció el Internet móvil. Este solo funcionaba en áreas designadas, principalmente en parques municipales, y para utilizarlo era necesario comprar una tarjeta tras hacer largas filas. Por ejemplo, una conexión de 5 horas costaba 7,5 dólares. Poco después, el Internet residencial estuvo disponible: se debía pagar una tarifa de 60 dólares por un límite de 220 horas. Todos estos servicios eran suministrados por el monopolio estatal de telecomunicaciones ETECSA.

Puntos de Wi-Fi gratuito

En 2015, se instaló en Cuba el primer punto de acceso público a Wi-Fi, ubicado en el centro histórico de La Habana.

La ausencia de restricciones, que permitía acceder a sitios de noticias internacionales, realizar videollamadas con amigos y familiares en el extranjero y usar redes sociales, causó un verdadero revuelo. Debido a la gran afluencia de usuarios, la conexión funcionaba de manera intermitente durante el día; sin embargo, quienes acudían por la noche quedaban satisfechos con la calidad de la señal.

En 2016, se habilitaron 35 puntos de Wi-Fi adicionales en la isla. El costo de navegar por la red se volvió más accesible, bajando de 4,50 a 2 dólares. No obstante, la experiencia solía verse empañada por la lluvia o por el sol intenso, que deslumbraba las pantallas de los dispositivos. En ese período, solo el 3,4% de los hogares cubanos contaba con conexión, y la mayoría solo tenía acceso a una red local, aislada del resto del mundo y de lo que ocurría en él.

“Paquetes semanales”

La conexión a Internet, inestable y costosa, impedía que los cubanos aprovecharan todas las posibilidades de la red global. Las páginas web se caían, las aplicaciones debían reiniciarse una y otra vez, y descargar series o ver videos educativos en YouTube era un simple sueño. Por lo general, las tarjetas de Internet se adquirían para fines específicos que no requerían altas velocidades de transferencia, como mantener la correspondencia con familiares.

La solución llegó con la aparición del “Paquete Semanal”: una colección de videos, canciones, fotos, artículos y otros contenidos. Sus creadores eran cautelosos y seguían una regla de oro: nada de pornografía ni de política. Gracias a esto, el Gobierno cubano fue flexible con el negocio. Es más, circulaban rumores de que el “Paquete” había sido ideado por las propias autoridades para ofrecer contenido seguro a una ciudadanía ávida de libertad digital.

Revolución y crisis

La verdadera revolución informática se produjo después de que ETECSA firmara un memorándum con Google para la organización conjunta del intercambio de tráfico de Internet. Para el año 2021, la tecnología LTE ya estaba presente en la isla y el número de usuarios de Internet superaba los 7 millones; es decir, más del 60% de la población. Surgieron blogueros, artistas de NFT, chats grupales y servicios de entrega de comida a domicilio. Tanto turistas como locales comenzaron a utilizar cada vez más la tecnología eSIM, incluyendo servicios como eSIM Plus, que les permitían conectarse a una red móvil sin necesidad de adquirir una tarjeta SIM física y mantenerse comunicados incluso ante un acceso limitado a Internet.

Tanto turistas como locales comenzaron a utilizar cada vez más la tecnología eSIM.

La sobrecarga de la red ha provocado que la infraestructura, que desde hace tiempo requiere una modernización, comience a fallar. En 2023, la velocidad de conexión en Cuba cayó a niveles históricamente mínimos y el país encabezó los rankings de peor conectividad.

El desarrollo de Internet en la isla sigue obstaculizado por sus elevados costos. Asimismo, la censura en la red persiste: algunos sitios, incluyendo medios de comunicación que no cuentan con la aprobación del Gobierno, solo son accesibles mediante el uso de una VPN.

Tras la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y la disminución en la llegada de turistas, Cuba atraviesa una severa crisis económica; los precios de la electricidad y el combustible se han disparado y la comida escasea. Esta situación ha provocado protestas entre la población, y el Gobierno bloquea el acceso a Internet en ciertas zonas para evitar que los activistas se movilicen.

Resulta evidente que las autoridades de la isla siguen considerando al sector informático una amenaza y no muestran mayor interés en su desarrollo.

Sin embargo, expertos internacionales confían en que Cuba no podrá volver a la “estabilidad de la era pre-Internet”, ya que la mayor parte de su población ya ha accedido a la red global y está dispuesta a luchar por su derecho a conectarse. Además, los turistas han encontrado la forma de mantenerse en contacto mediante la tecnología de eSIM.

Título: El desafío digital de Cuba: la lucha por la conectividad

Descripción: ¿Te interesa saber cómo ha sido la batalla por el acceso a Internet en Cuba? Lee este artículo y descubre cómo los cubanos lograron conquistar el mundo digital y cuáles son los métodos de comunicación disponibles en la isla actualmente.