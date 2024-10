Por qué elegir envases de vidrio

Elegir un buen envase no sólo permite proteger las características organolépticas del producto a vender, sino también presentarlo mejor en el mercado.

Cuando se elaboran productos como vino, aceite u otros líquidos, es fundamental garantizar la mejor experiencia posible al consumidor. Para ello hay que pensar no sólo en el producto en sí, sino también en cómo debe conservarse y presentarse al mercado. En otras palabras, también es importante prestar atención al envase.

La razón es muy sencilla, elegir un buen envase no sólo permite proteger las características organolépticas del producto a vender, sino también presentarlo mejor en el mercado. Por ejemplo, muchas empresas que operan en el sector del vino, el aceite, los licores, etc. prefieren las botellas de vidrio para sus productos, ya que es un material que ofrece numerosas ventajas.

He aquí algunas que debe tener en cuenta si busca el envase perfecto para su producto.

Cierre hermético

Una de las principales ventajas de utilizar botellas de vidrio para líquidos es su capacidad para proporcionar un cierre hermético. Gracias a la naturaleza impermeable de este material, el contenido puede almacenarse sin que el oxígeno penetre en el interior de la botella.

De hecho, cuando el vidrio se sella con un corcho u otro material, se crea una barrera perfecta contra la oxidación, uno de los principales enemigos del vino y el aceite.

Este proceso preserva las características organolépticas del producto, manteniendo intactos sabor, aroma y calidad a lo largo del tiempo. En botellas de vidrio, si se conserva correctamente, el vino puede durar hasta cien años sin perder sus propiedades.

Inercia

Otra característica importante del vidrio es su inercia. A menudo oímos que el vidrio es un material inerte, pero ¿qué es esto exactamente?

Sencillamente, el vidrio no reacciona químicamente con el producto contenido en su interior, preservando su calidad sin alterar su sabor o aroma. Esto significa que, aunque pase mucho tiempo, lo que se almacena en el interior de la botella de vidrio no se verá alterado por el propio vidrio. Además, no existe riesgo de contaminación en caso de contacto prolongado, lo que lo convierte en un material extremadamente seguro.

Ligereza

Gracias a la adopción de tecnologías innovadoras, los fabricantes son ahora capaces de fabricar botellas más finas, ligeras y resistentes, manteniendo su funcionalidad.

En los últimos tiempos, las botellas de vidrio se han vuelto mucho más ligeras, con una reducción de peso de alrededor del 40% en comparación con el pasado. Esto también ha llevado a una disminución de las emisiones a lo largo de la cadena de producción, con una reducción estimada de entre el 10% y el 30%.

Belleza

Otro aspecto importante del vidrio que no debe subestimarse es su belleza. De hecho, el vidrio es un material que no sólo es seguro, sino también estéticamente agradable.

Los consumidores suelen sentirse atraídos por lo que se guarda dentro de una botella o un tarro de cristal porque es un material de gama alta, lo que sugiere calidad.

Entre otras cosas, al ser transparente, el vidrio permite ver inmediatamente lo que hay dentro y mostrar a los consumidores lo que están comprando de forma clara.