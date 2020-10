Los mejores consejos de Instagram para 2020

YouTube, Twitter, Facebook son solo algunas de la infinidad de plataformas digitales que existen hoy en día, pero sin lugar a dudas la mejor para conectar con otras personas es Instagram.

Sin embargo, aunque sabemos que es la red social más popular también reconocemos que puede ser intimidante al empezar e incluso frustrarnos cuando no conseguimos los likes o seguidores que queremos en el tiempo que esperamos.

Pero no te preocupes. Te explicaremos todo lo que necesitas saber para hacer crecer tu cuenta de Instagram de forma orgánica y algunas alternativas como AumentoSocial, donde podrás comprar seguidores reales en Instagram.



Crea una estética para tu feed

Si ya tienes tiempo usando Instagram de seguro has notado la importancia del aspecto visual, y si decides trabajar para hacer crecer tu cuenta es algo que no puedes descuidar.

Tus posts deben seguir lineamientos visuales que no solo hagan que cada uno se vea atractivo, sino que deben combinar entre sí y hacer que los usuarios identifiquen tus publicaciones con tu cuenta aún antes de ver quién posteo esa fotografía o video.

Elige un estilo que puedas mantener, ya sea manejando tonos cálidos o fríos, saturando algunos colores o dando brillo y contraste similar a tus fotografías. Incluso, Instagram cuenta con filtros y funciones de edición que te pueden ayudar a dar con la estética perfecta para tu cuenta.

Sé constante

Hacer crecer una cuenta de Instagram requiere trabajo, pero sobretodo hace falta ser constante.

Si deseas hacer que tu cuenta de Instagram despegue debes publicar regularmente para mantener a tus seguidores al tanto de lo que estás haciendo. Usualmente la frecuencia de publicación recomendada es de 1 o 2 publicaciones por día, pero esto varía según tu capacidad para crear nuevo contenido y el nicho en el que te estés desarrollando. Sin embargo, aún si decides postear 2 o 3 veces por semana, debes esforzarte por mantener tu frecuencia para que el algoritmo de Instagram funcione a tu favor.

Incluso puedes utilizar herramientas para programar tus publicaciones. Esto te ahorrará trabajo y te quitará la preocupación de haber olvidado publicar determinada foto o vídeo.

Los captions son importantes

Es común pensar que como Instagram es una plataforma visual no importa mucho el texto que elijamos para acompañar nuestras fotos o vídeos. ¡Pero no es así!

El poder de los captions ha sido subestimado, pero son una de las herramientas más esenciales para conectar con tu audiencia de Instagram. Utilízalos para compartir experiencias e información sobre la imagen que estás publicando, incluso puedes animarte a desarrollar una narrativa que sea interesante para tus seguidores.

Los hashtags también son un elemento importante de los captions ya que pueden ayudarte a incrementar tu presencia en Instagram. Investiga sobre los hashtags relevantes con tu nicho y utilízalos en tus publicaciones según corresponda.

Los Filtros AR llegaron para quedarse

Los filtros de realidad aumentada (AR) se han apoderado de las historias de Instagram. Desde los sencillos que hacen ajustes de colores hasta los más avanzados que hacen montajes sobre el rostro mientras tomamos la foto.

Estos filtros se han convertido en una herramienta para optimizar tus publicaciones e incluso podrías crear tus propios filtros AR para que otros seguidores se diviertan utilizándolos y los asocien con tu cuenta al recrear un estilo visual similar al de tu feed.

Dale prioridad a los vídeos

Instagram ha dado mucho peso a las funciones que ofrece a sus usuarios para publicar videos y esto no es casualidad.

La plataforma reconoce los vídeos como el contenido que más interacciones e interés despierta entre los usuarios de diferentes nichos, por lo que continuará ofreciendo nuevas funciones y dándole mayor prioridad a los vídeos en términos de alcance y exposición, principalmente para competir con el auge y encanto que ha tenido TikTok recientemente.

Podrás publicar vídeos de hasta un minuto en tu feed o si prefieres algo más largo tendrás la opción de cargar tu contenido en IGTV. La ventaja de IGTV es que el número de usuarios cargando videos en esta función es significativamente mayor, lo que significa que tendrás menos competencia y más probabilidades de generar un mayor alcance que con un vídeo en un post regular.

Además de estas dos alternativas también debes considerar el incorporar las historias de Instagram dentro de tu estrategia. Utilízalas para mostrar contenido más espontáneo a tus seguidores e incluso puedes participar en diferentes dinámicas con los stickers de encuestas, preguntas y respuestas y cualquier otro que te ayude a difundir tu mensaje.

Aumenta tu presencia en Instagram

Una presencia sólida en Instagram es el sueño para todo el que trabaje con esta plataforma, pero lo mejor es que es algo que podemos materializar.

Trabajar en nuestra presencia en Instagram es una especie de ciclo en el que constantemente estaremos intentando ganar más seguidores mientras fortalecemos el vínculo con los seguidores que ya tenemos. Hay muchas formas de fortalecer tu presencia en Instagram de manera orgánica, pero todas requieren tiempo y esfuerzo.

Una alternativa para hacerlo más rápido es comprar seguidores en Instagram, pero debes asegurarte de hacerlo en un sitio confiable y seguro. Para esto te recomendamos el servicio de AumentoSocial, donde podrás aumentar tu número de seguidores con usuarios auténticos que realmente interactuarán con tu contenido.

Estudia tus estadísticas frecuentemente

La información que nos brindan las estadísticas de Instagram es crucial para mejorar nuestro contenido y crecer dentro de la plataforma.

Estas estadísticas te permitirán saber más de tus seguidores, no solo datos demográficos como edades, ubicación o género, sino también hábitos de uso, lo que te permitirá determinar los mejores días y horarios para publicar. Además de esto también podrás saber el alcance y nivel de interacción de cada una de tus publicaciones, así sabrás exactamente qué tipo de contenido es el que más disfrutan tus seguidores.

Al principio puede ser intimidante, especialmente si no has revisado las estadísticas de ninguna cuenta anteriormente, pero no temas hacerlo. Luego de que te familiarices con esta información podrás aprovecharla al máximo para ganar más seguidores y crear una presencia de Instagram sólida.