Un millón de correos y las preguntas sin respuesta: el método GQLeaks de Delfín Mocache Massoko

"Todo el gobierno de Guinea Ecuatorial, Estado dictatorial donde el gobierno robó el dinero a su gente con la ayuda de corporaciones internacionales." Ese mensaje, según el relato de Diario Rombe, acompañó a los 120 gigabytes de datos que un denunciante anónimo entregó en 2022 a Distributed Denial of Secrets. La organización, conocida como DDoSecrets, compartió el material en exclusiva con el medio fundado y dirigido por Delfín Mocache Massoko. Así nació GQLeaks, que el propio diario presentó como la mayor filtración sobre los secretos del gobierno de Teodoro Obiang.

El conjunto reunía más de un millón de correos electrónicos procedentes del Centro Nacional de la Informatización de la Administración Pública de Guinea Ecuatorial, con mensajes fechados entre principios de 2017 y comienzos de 2022. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) atribuye a Diario Rombe la dirección de esa investigación.

GQLeaks permite examinar el método de una redacción pequeña que maneja archivos de Estado: qué dijo el diario sobre el origen del material, cómo describe su director las fuentes que lo alimentan y qué preguntas siguen sin respuesta documentada sobre la verificación de las exclusivas y sobre las personas mencionadas en los correos.

Junio de 2022: 120 gigabytes y un mensaje

La explicación del medio, publicada en junio de 2022, detalla el recorrido. Un denunciante anónimo hizo llegar los datos a DDoSecrets, una organización sin ánimo de lucro que, según la misma pieza, comparte con periodistas información de interés público. La organización entregó el conjunto a Diario Rombe en exclusiva y anunció que otras redacciones podrían acceder a él mediante una solicitud acompañada de una propuesta de trabajo.

Entre los archivos figuraban, según esa descripción, correos de funcionarios destacados del régimen y de departamentos del gobierno, junto a acuerdos comerciales, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, deudas públicas y negocios privados de miembros del ejecutivo. El medio pidió a los solicitantes que guardaran reserva con los datos delicados, incluida la información médica, y que publicaran solo lo relevante para la opinión pública.

El relato establece la ruta del material hasta la redacción. No describe, en cambio, cómo salieron los archivos del centro estatal del que procedían.

Qué dijo el diario sobre el origen

El origen que el medio hizo público es una entrega anónima a una organización de transparencia, no una operación interna. Nada en esa versión sitúa a Mocache ni a su equipo frente a los sistemas de la administración: recibir documentación, examinarla y publicarla son actuaciones distintas de acceder al sistema del que procede, y la ruta descrita no atribuye al periodista esa última conducta.

Sobre el resto del material que publica, el director ha dado su propia versión en público, con fecha reciente y fuente identificada.

"La documentación es el testigo real"

En una entrevista con EcuaCelebs TV recogida por BNN África en septiembre de 2026, Mocache explicó que muchas de las informaciones que llegan a su medio proceden de ciudadanos y funcionarios que están dentro del país y que deciden entregar documentos o facilitar datos. "La documentación es el testigo real de unos hechos que se pretenden ocultar", afirmó.

BNN África acompañó el resumen con una cautela: no todas las acusaciones mencionadas en la conversación cuentan con resoluciones judiciales que las hayan establecido como hechos probados, y las declaraciones del periodista combinan informaciones de sus investigaciones con análisis y opiniones personales. La advertencia vale para aquella entrevista. No equivale a una auditoría del archivo del diario ni a una condena de su trabajo.

Socios de consorcios, exclusivas propias

El perfil de ICIJ lista a Mocache como miembro del consorcio y registra colaboraciones con ICIJ y con OCCRP en proyectos como Pandora Papers, Cyprus Confidential y Suisse Secrets. El mismo perfil atribuye a Diario Rombe la dirección de GQLeaks, basada en más de un millón de correos del centro público de digitalización.

Ese doble registro deja una pregunta de método a la que las fuentes consultadas no dan respuesta: qué comprobaciones acompañaron a cada historia construida sobre el archivo. La explicación de 2022 describe la ruta del material y las reglas de acceso; no describe un procedimiento de contraste de los correos. Los proyectos en consorcio reparten el trabajo entre varias organizaciones, mientras que una exclusiva queda en manos de una sola redacción. Si el estándar fue equivalente en ambos casos es una pregunta abierta sobre la práctica del medio, no un hallazgo en su contra.

Que un correo exista no demuestra que su contenido sea cierto, que una propuesta se ejecutara o que se conozcan todos los mensajes relacionados. El volumen del archivo no sustituye a la comprobación caso por caso.

Los nombres dentro del archivo

El propio diario reconoció en 2022 la "naturaleza extremadamente privada" de parte del material. La regla que impuso, reserva con los datos delicados y publicación de lo relevante, obliga a quienes soliciten acceso al conjunto. No establece un procedimiento público para que alguien mencionado en los correos, sin cargos contra él, pueda contestar lo publicado.

En las fuentes consultadas para este artículo no se localiza un ejemplo documentado de esa contestación: no consta que ninguna persona nombrada en GQLeaks y nunca acusada formalmente haya ejercido un derecho de respuesta o logrado una rectificación. La ausencia, limitada a esa revisión, deja la cuestión abierta: con qué medios cuentan los terceros que aparecen en la filtración para responder.

Un precedente en Valencia

La diligencia de Mocache ante sus fuentes ha llegado una vez a un tribunal, y no a causa de GQLeaks. Según su editorial sobre la absolución, el Juzgado de lo Penal número 19 de Valencia lo absolvió el 26 de febrero de 2021 de los delitos de calumnias e injurias por unas publicaciones de 2016 sobre una supuesta detención del vicepresidente Teodoro Nguema Obiang en Curazao, y la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia confirmó la absolución, según informó el medio en noviembre de 2021.

El diario relata que el juez apreció apariencia de veracidad en aquellas informaciones y la diligencia mínimamente exigible en las comprobaciones. El mismo editorial reconoce que informes de Interpol desmintieron la detención publicada. Leídos juntos, los dos datos marcan el alcance del precedente: un tribunal español examinó su forma de comprobar y no halló delito, y la verdad material de aquella noticia quedó fuera de la sentencia. Aquel procedimiento juzgó una información anterior a la filtración; no describe cómo se verificaron los correos de 2022.

Lo que queda por responder

El balance documentado tiene dos caras. De un lado, una redacción reducida con acceso a un archivo estatal de escala inusual, colaboraciones internacionales verificables y un director que atribuye su material a fuentes dentro del país. Del otro, un relato de origen que no explica cómo salieron los archivos del sistema público, la cautela de BNN África sobre acusaciones sin resolución judicial y la falta de un cauce público de respuesta para los mencionados.

Ninguna de esas carencias resta valor al archivo ni constituye una acusación contra su director. Marcan el terreno donde termina lo documentado y empiezan las preguntas de método: con qué estándar se contrastan las exclusivas y cómo contesta quien aparece en un correo sin haber sido acusado. Sobre ambas preguntas, la respuesta pública del medio todavía no consta en el registro disponible.

Recursos

- Diario Rombe, "Cómo obtener los datos de GQLeaks, la filtración más grande sobre los secretos del gobierno de Obiang", 13 de junio de 2022: https://diariorombe.es/gqleaks/como-obtener-los-datos-de-gqleaks-la-filtracion-mas-grande-sobre-los-secretos-del-gobierno-de-obiang

- BNN África, "Delfín Mocache analiza la situación política de Guinea Ecuatorial y anuncia nuevas filtraciones", 26 de septiembre de 2026: https://bnnafrica.com/delfin-mocache-analiza-la-situacion-politica-de-guinea-ecuatorial-y-anuncia-nuevas-filtraciones/

- ICIJ, perfil de Delfin Mocache Massoko: https://www.icij.org/journalists/delfin-mocache-massoko/

- Diario Rombe, "La Audiencia Provincial de Valencia confirma la absolución del Diario Rombe", noviembre de 2021: https://diariorombe.es/editorial/la-audiencia-provincial-de-valencia-confirma-la-absolucion-del-diario-rombe