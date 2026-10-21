Los pasos que sigue un cubano para obtener un segundo pasaporte antes de 2027

La Ley de Nietos sigue siendo la vía más accesible para cubanos con ascendencia española.

Cada vez más cubanos se preguntan cómo obtener un segundo pasaporte antes de que termine 2026. No es un trámite abstracto: define si un hijo puede estudiar en Europa, si una familia puede viajar sin pedir visa cada vez, o si existe un respaldo real ante otra crisis migratoria.

La vía más mencionada sigue siendo la ascendencia española, pero no es la única. Entre la Ley de Nietos, la Ley de Memoria Democrática y opciones de ciudadanía por inversión, el mapa de posibilidades es más amplio de lo que parece a quien apenas empieza a informarse.

Antes de elegir un camino conviene entender qué exige cada uno, cuánto tarda realmente y qué significa portar dos pasaportes sin entrar en conflicto con la ley cubana.

Puntos clave

La Ley de Nietos sigue siendo la vía más accesible para cubanos con ascendencia española.

Portar un segundo pasaporte no implica renunciar a la nacionalidad cubana, pero sí obligaciones específicas.

Los tiempos de espera consular en La Habana se han reducido con la segunda sede, aunque persisten demoras.

La ciudadanía por inversión es una alternativa real, pero con restricciones propias para solicitantes cubanos.

Un segundo pasaporte puede modificar el acceso a parole y visados hacia Estados Unidos.

Cuban family tracing Spanish ancestry with old documents.

Por qué cada vez más cubanos buscan un segundo pasaporte

La combinación de crisis económica, apagones prolongados y escasez de alimentos ha acelerado la migración cubana en los últimos años. Para muchas familias, un segundo pasaporte ya no es un lujo sino una forma de seguridad.

Tener nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea abre puertas que el pasaporte cubano, por sí solo, no ofrece: libertad de movimiento, acceso a sistemas de salud y educación, y la posibilidad de trabajar legalmente sin depender de visados temporales.

Para la diáspora cubana, especialmente la que ya reside fuera de la isla, la doble ciudadanía también resuelve un problema práctico: poder entrar y salir de distintos países sin las restricciones que enfrenta quien viaja únicamente con documentación cubana.

El marco legal cubano: qué dice el decreto-ley sobre doble ciudadanía

La Constitución cubana no obliga a renunciar a la ciudadanía cubana por adquirir otra. Pero dentro de la isla rige el principio de ciudadanía efectiva: quien esté en territorio cubano debe identificarse y actuar como cubano, aunque tenga pasaporte extranjero.

Qué autoriza y qué no autoriza la legislación cubana vigente

Una interpretación oficial reciente aclara que no puede invocarse una nacionalidad extranjera para realizar actos jurídicos dentro de Cuba. La legislación actual regula, por primera vez, un procedimiento de renuncia a la ciudadanía cubana desde el exterior, mediante el consulado cubano correspondiente.

Riesgos y malentendidos frecuentes al portar dos pasaportes

El error más común es creer que, al tener nacionalidad española, se puede prescindir del pasaporte cubano dentro de la isla. No es así. Para entrar, salir o identificarse ante autoridades cubanas, el estatus cubano sigue siendo determinante.

Paso a paso: cómo tramitar la nacionalidad española por la Ley de Nietos

La vía de ascendencia sigue siendo la más usada entre cubanos con abuelos o padres españoles. El trámite exige acreditar la cadena de filiación completa ante el consulado de España correspondiente.

Documentos exigidos y certificaciones necesarias

Certificación literal de nacimiento del solicitante.

Certificaciones que acrediten la filiación hasta el padre, madre, abuelo o abuela español.

Certificación literal española de nacimiento del ascendiente, cuando proceda.

Certificados de matrimonio y documentos que expliquen cambios de apellidos.

Toda esta documentación suele requerir legalización, apostilla y traducción, pasos que muchos solicitantes subestiman al calcular tiempos.

Costos reales del trámite y gestores

No existe una tabla oficial única de honorarios para gestores o abogados en Cuba y España. Esos costos son privados y varían de forma considerable, además de los gastos propios de certificaciones, apostillas y traducciones.

Plazos actuales en los centros consulares de España en Cuba

No hay un plazo oficial único confirmado para la resolución en La Habana durante 2025-2026. La norma fija el derecho y el procedimiento, pero cada cita consular puede tardar de forma distinta según la oficina.

Quien busque acelerar y ordenar el proceso puede recurrir a un recurso útil especializado en nacionalidad por descendencia y otras rutas de movilidad global, antes de presentar cualquier solicitud ante el consulado de España.

La Ley de Memoria Democrática como vía complementaria

Junto a la Ley de Nietos, la Ley de Memoria Democrática abre otra puerta hacia la nacionalidad española, pensada para descendientes de quienes perdieron la ciudadanía por exilio político, ideológico, religioso o por razones de orientación e identidad sexual.

También incluye a hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, y a hijos mayores de edad de quienes ya se nacionalizaron bajo la Ley de Memoria Histórica o esta misma norma.

Diferencias prácticas con la Ley de Nietos

La Ley de Nietos exige probar la cadena de filiación hasta el abuelo o abuela español. Esta vía, en cambio, exige además acreditar el exilio con pasaportes sellados, matrículas consulares o certificados de llegada al país de acogida.

El plazo inicial para presentar la solicitud vencía a los dos años de entrada en vigor de la norma, con una prórroga posible de un año. Una modificación posterior permitió conservar la fecha de la cita telemática aunque la presencial llegara después, un detalle que puede resultar decisivo para quien tramita desde La Habana.

Cita consular en La Habana: qué esperar en la segunda sede

La apertura de una segunda sede consular en La Habana buscó aliviar la saturación de citas para trámites de nacionalidad española y otros servicios consulares. Aun así, la demanda sigue siendo alta entre solicitantes cubanos.

Tiempos de espera reportados en 2025-2026

No existe un plazo oficial único confirmado para resolver expedientes en La Habana durante este periodo. La norma regula el derecho y el procedimiento, pero el tiempo de espera varía según la oficina y el volumen de solicitudes activas.

Volumen de solicitudes y demoras actuales

El número de cubanos que inicia trámites consulares por ascendencia española se ha mantenido elevado, lo que presiona la disponibilidad de citas. Quien busque acelerar y ordenar el proceso puede recurrir a Global Residence Index, firma especializada en nacionalidad por descendencia y otras rutas de movilidad global, antes de presentar cualquier solicitud ante el consulado de España.

Otras vías hacia un segundo pasaporte: matrimonio, residencia legal y ciudadanía por inversión

No todos los caminos hacia un segundo pasaporte dependen de la ascendencia. Existen otras rutas con requisitos y plazos propios.

Matrimonio con ciudadano extranjero: permite solicitar residencia y, tras un periodo legal continuado, optar a la nacionalización en el país del cónyuge.

permite solicitar residencia y, tras un periodo legal continuado, optar a la nacionalización en el país del cónyuge. Residencia legal continuada: varios países conceden la nacionalidad tras años de residencia ininterrumpida, con requisitos de idioma e integración.

Ciudadanía por inversión: programas del Caribe y Turquía ofrecen una vía más rápida, aunque con restricciones específicas para solicitantes cubanos según el país.

Cada camino tiene costos, plazos y exigencias distintas. La ciudadanía por inversión suele ser más veloz, pero exige capital disponible y superar procesos de due diligence, la revisión de antecedentes y origen de fondos que todo gobierno exige antes de aprobar una solicitud.

Cómo afecta un segundo pasaporte los trámites migratorios hacia Estados Unidos

Portar un pasaporte cubano junto a uno extranjero puede modificar el acceso a ciertos programas migratorios estadounidenses, incluido el parole humanitario.

Quien ya tiene doble documentación debe presentar ante las autoridades migratorias de Estados Unidos el pasaporte que corresponda según el trámite, sin asumir que uno sustituye automáticamente al otro.

Los antecedentes de viaje registrados con pasaporte cubano siguen siendo relevantes para visados y solicitudes posteriores, incluso después de obtener una segunda nacionalidad.

Qué considerar antes de iniciar el proceso

Antes de iniciar cualquier trámite conviene revisar la cadena documental completa: certificados, filiación y plazos de la cita consular. Un expediente incompleto es la causa más frecuente de demora.

La asesoría especializada ayuda a evitar errores comunes: certificaciones mal apostilladas, nombres inconsistentes entre documentos cubanos y españoles, o solicitudes presentadas fuera de plazo.

Preguntas frecuentes sobre el segundo pasaporte cubano

¿Se pierde la nacionalidad cubana al adquirir otra? No automáticamente, aunque dentro de Cuba prevalece la ciudadanía efectiva cubana.

¿Qué pasaporte usar para entrar y salir de Cuba? El cubano sigue siendo determinante ante las autoridades migratorias de la isla.