Los favoritos según ApuestaHoy: análisis de las selecciones con más opciones de ganar el Mundial 2026

El nuevo formato de 48 equipos ideado por la FIFA tiene más partidos y más grupos

Cuando el balón empiece a rodar en junio del año que viene, el mundo presenciará el cambio de una era.

El nuevo formato de 48 equipos ideado por la FIFA tiene más partidos, más grupos y un número más grande de posibilidades para aquellos que siguen a los equipos a través de los distintos tipos de apuesta en sitios online.

A continuación podrás leer un análisis amplio sobre las selecciones que llegan con mayores probabilidades.

España, favorita entre campeones

España está a la cabeza del ranking FIFA y aquello no es una cuestión arbitraria, ya que su clasificación europea fue impecable, con solamente un empate hacia el final de la trayectoria de clasificación.

El equipo de Luis de la Fuente tiene una solidez defensiva y una amplitud de variantes ofensivas que fue más allá de los nombres propios, ya que ha ganado incluso en épocas donde los mejores estaban en la enfermería.

"La Roja" llega al 2026 con una Eurocopa en los hombros y piezas como Pedri, Nico Williams, Dani Olmo, Lamine Yamal o Mikel Merino.

A todo lo anterior se suma que España recibirá una pequeña ayuda dentro del cuadro. Debido a que es la número uno del ranking, la FIFA la ubicará automáticamente en un camino opuesto al de Argentina, que actualmente detenta el segundo puesto en el mismo ranking.

La decisión que busca evitar cruces prematuros entre gigantes favorece a la selección ibérica y se convierte en un dato a tener en cuenta a la hora de volcar las predicciones personales, donde las cuotas reflejan una confianza global en el proyecto español.

Argentina, el campeón vigente que quiere renovar

Argentina llega a Norteamérica con la presión de defender la corona que ganó en el mundial de Qatar, un torneo en el que Lionel Messi alcanzó la cúspide de su carrera.

Hoy, la Albiceleste vuelve a estar en el centro de los mercados internacionales gracias al buen rendimiento del combinado de Scaloni y su rápida clasificación frente a los duros rivales sudamericanos. Al igual que en años anteriores, la gran incógnita gira en torno a Messi, que llegaría al torneo a las puertas de sus 39 años.

Aunque sus logros recientes hablan de un excelente estado físico, ya son varios quienes le recomiendan cuidados. Por ejemplo, Fernando Signorini, preparador físico de Maradona en tres Copas del Mundo, recomendó incluso que el capitán argentino "se desconecte al menos un mes antes" para recuperar apetito competitivo y evitar cargar con minutos innecesarios a sus casi 39 años.

Esa mezcla de cautela y expectativa convierte a Argentina en un caso particular dentro de los tipos de apuesta disponibles: fortísima en cuotas de campeón, pero también atractiva en apuestas relacionadas con rendimiento ofensivo, goles de Messi, primera fase y duelos eliminatorios.

Es que, al igual que España, Argentina también cuenta con la ventaja estructural de que, si lidera su grupo, evitará cruzarse con la Roja hasta la final.

Francia llega con hambre de final

Después de ser campeona en 2018 y subcampeona en 2022, esta selección europea superó las "qualis" con la autoridad y el liderazgo de su "golden boy", Kylian Mbappé.

El plantel mantiene profundidad en todas las líneas y una capacidad competitiva que suele impactar directamente en cuotas de apuestas combinadas. Sin embargo, la dependencia de su estrella puede ser una amenaza, dado que la vuelve más vulnerable.

Francia aparece como el equipo más "estable" para apuestas de rendimiento, ya que rara vez falla en fases de grupo y siempre compite en rondas eliminatorias.

Los anfitriones, con un camino asfaltado

La localía es un factor que los apostantes nunca deberían subestimar, ya que cambia el contexto en el que se producen los partidos. En este caso, Estados Unidos, México y Canadá, los tres anfitriones, poseen recorridos históricos diferentes, pero comparten la ventaja de tener estadios propios en la competencia.

El año que viene Estados Unidos alcanzará su 12ª participación en el torneo mundial, aunque nunca con demasiado éxito. En el 2026 buscará superar lo hecho en 1994, cuando llegó a octavos. Su mejor actuación fue en 1930, semifinales.

El impulso de una Major League Soccer más competitiva y la madurez de jugadores en Europa son factores que la ponen en carrera, según los expertos en apuestas deportivas.

Por otro lado, México, con 18 Mundiales consecutivos, tendrá nuevamente la misión de romper el famoso “quinto partido”. Organizó en 1970 y 1986, ambos torneos terminando en cuartos.

Si las casas de apuestas suelen ubicar al "Tri" como selección confiable, el caso de Canadá es distinto. La selección canadiense jugará su tercer Mundial y buscará por primera vez superar la primera fase. La localía y su buen desempeño en la CONCACAF ponen a este equipo en mercados favorables para apuestas de equipo sorpresa.

El pentacampeón, siempre en batalla

Aunque Brasil es el único equipo del globo que jugó todos los Mundiales de la historia y ganó cinco de ellos, su desempeño reciente está lejos de las viejas buenas épocas.

El combinado brasileño terminó quinto en la eliminatoria sudamericana y su irregularidad genera dudas en los principales mercados internacionales. Sin embargo, la llegada de Carlo Ancelotti, el primer extranjero que dirigirá a Brasil en un Mundial, cambió el panorama mediático y apostador.

El Míster aporta su experiencia ganadora en ligas y torneos europeos. Aunque el estilo del fútbol en el Viejo Continente es muy distinto al de Sudamérica, es posible que el italiano estabilice a un equipo que no encuentra una identidad clara desde 2014.

La presencia de Brasil en apuestas futuras se mantiene fuerte porque es imposible descartar a una selección así. Desde los nombres de los goleadores hasta la clasificación por fases, su nombre continúa teniendo un peso específico.

Inglaterra, una maquinaria hecha para ganar

Inglaterra cerró el trámite rápido y fue el primer clasificado europeo. Llega a su 17º Mundial con la ilusión de repetir algo que no logra desde 1966.

Se han escrito ríos de tinta sobre la intervención de Thomas Tuchel, el técnico que transformó el estilo del equipo, que en las clasificatorias consiguió un registro impresionante, con 22 goles a favor y ninguno en contra.

Esta solvencia hace que Inglaterra sea una de las selecciones con mayores opciones en apuestas de grupo, goles, margen de victoria y rendimiento defensivo.

Rondando siempre el top 4 en cuotas, es además uno de los equipos más estables para apuestas de medio plazo.

La sorpresa del gol naciente

Japón fue el primer país del mundo (aparte de los anfitriones) en clasificarse para el Mundial 2026 y no solo eso, además lo hizo con una compaña impecable.

Si además se recuerda el impacto que tuvo en Catar 2022 al derrotar a España y Alemania, se puede concluir que Hajime Moriyasu ha construido una selección disciplinada, flexible y veloz, capaz de competir al nivel más alto.

Quienes siguen los mercados de tipos de apuesta, ya tienen a Japón entre los posibles campeones, ya que, aunque sería una enorme sorpresa, esta selección asiática ha demostrado que tiene gusto por el buen fútbol.

Australia y Nueva Zelanda: el impulso oceánico

Australia llegará a su séptimo Mundial, el sexto consecutivo, y va a intentar superar por primera vez la barrera de los octavos. El seleccionador Tony Popovic le ha legado algo de consistencia táctica y por eso tiene chances de pasar de instancia, siendo una de las favoritas en los mercados de grupo.

De la misma forma, Nueva Zelanda, campeona de la OFC 2024, disputará su tercera Copa del Mundo, a la que llega con la particularidad de haber conquistado el primer boleto directo de la historia de Oceanía.

Aunque ninguna de las dos figura entre las favoritas, ambas ofrecen pelea en mercados de "doble oportunidad" o empates inesperados.

Noruega podría dar la nota después de 28 años

La dupla Haaland-Odegaard llevó a Noruega a su primer Mundial desde 1998. El país vivió una clasificación histórica con 16 goles del delantero del Manchester City y siete asistencias del capitán del Arsenal.

Para muchos analistas, Noruega es una de las selecciones europeas con mayor potencial de sorpresa. Por eso, sus cuotas son altas, pero no imposibles.

En este torneo amplio y con la posibilidad de que algunas selecciones avancen como mejores terceros, Noruega podría aparecer repetidamente entre los nombres atractivos dentro de los tipos de apuesta combinados.

¿Quién ganará? Sólo el destino tiene la llave

El Mundial 2026 no tendrá jugadores cubanos, pero eso no le resta interés para el público de la isla, ya que ha sido desde el primer minuto, desde su planteamiento inicial, un torneo pensado para romper récords.

Para empezar, se disputará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), lo cual constituye un hecho histórico y producirá que México sea el primer país en ser sede tres veces.

El hecho de que tenga un formato ampliado con 48 selecciones hace que las casas de apuestas tengan que ajustar constantemente sus cuotas y los usuarios, cada vez más informados, buscan no solo resultados, sino patrones, estadísticas y análisis profundos.

Todavía faltan siete meses para el pitido inicial y cabe recordar una verdad que el fútbol nunca deja de repetir: en la Copa del Mundo, ninguna predicción es definitiva. Aquí, el balón y la suerte tendrán la última palabra.