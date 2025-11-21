Con 2,9 millones de personas, los cubanos son el tercer grupo latino en EE UU

Las estadísticas ubican a 1,8 millones de personas de la Isla en Florida, con 6.707.753 de latinos.

La comunidad registró un aumento de 700.000 originarios de la Isla entre 2020 y 2024

La Habana/Entre 2020 y 2024 la población cubana en Estados Unidos pasó de 2,2 a 2,9 millones. Según datos de la Oficina del Censo, el incremento de 700.000 cubanos en cuatro años los ubica como el tercer grupo de latinos en el país. Los superan los mexicanos con 68 millones y los puertorriqueños con 6,1 millones.

Puerto Rico es en realidad un territorio no incorporado a EE UU. Pese a que desde 1917 sus habitantes son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, son considerados latinos debido a que el Gobierno define a este grupo como la población que habla español o desciende de latinoamericanos o españoles.

Las estadísticas ubican a 1,8 millones de personas de la Isla en Florida, con 6.707.753 de latinos. En Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach se ha establecido un importante grupo de cubanos. Otros más los han hecho en las ciudades de Tampa, San Petersburgo y Clearwater. También se señalan grupos reducidos en Orlando, Kissimmee, Sanford, Cape Coral y Fort Myers.

Un importante sector de cubanoamericanos le dio el 68% de los votos a Donald Trump en las pasadas elecciones.

En tanto, en Texas hay 231.705 cubanos, que representan a la quinta comunidad de una población latina de 12.602.294 personas. Sobresalen, además: Nevada (con 52.022 habitantes naturales de la Isla), Kentucky (41.426), Arizona (38.499), Michigan (22.155), Louisiana (21.498), Nebraska (16.189), Nuevo México (7.756), Alaska (1.137) y Hawai (2.868).

De aquí ha surgido un importante sector de cubanoamericanos, que le dio el 68% de los votos a Donald Trump en las pasadas elecciones.

Un dato revelador que arroja el censo es que uno de cada cinco habitantes en EE UU es latino, es decir, representan el 20% de una población total estimada en más de 340 millones de habitantes.

Aunque la inmigración ha sido un factor histórico determinante en este incremento, la cadena CNN precisó que otro elemento del aumento poblacional de latinos son los alumbramientos, que han tomado el primer lugar. “Entre 2022 y 2023, se registraron 722.000 nacimientos, comparados con los 437.000 migrantes que llegaron al país”, destacó el medio.

Aun con la política migratoria del presidente Donald Trump, que en lo que va de su gestión ha deportado hasta finales de octubre a más de 500.000 migrantes de diversos países y otros más de dos millones han abandonado EE UU, las proyecciones del censo estadounidense anticipan que para 2060 los latinos representarán el 26,9% de la población.