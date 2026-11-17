Sin duda alguna, el fútbol cubano cuenta con representantes que han conseguido abrirse camino fuera de la isla y hacerse un nombre en diferentes competiciones en todas partes del mundo. Desde Inglaterra hasta Centroamérica, varios jugadores nacidos en Cuba han encontrado oportunidades para desarrollar sus carreras profesionales, competir en clubes extranjeros y representar a su país en torneos regionales.

Es por eso que, en este artículo, daremos cuenta de cinco nombres que reflejan la diversidad de caminos que sigue el talento de este país para hacerse un lugar en el escenario internacional.

#1 Sin duda, Onel Hernández juega en las grandes ligas

Uno de los nombres más reconocidos del fútbol cubano en el extranjero es Onel Hernández. Nacido en Morón, Ciego de Ávila, el 1 de febrero de 1993, el extremo desarrolló buena parte de su carrera profesional en Alemania e Inglaterra, después de emigrar a territorio alemán durante su infancia. Su paso por el Norwich City fue especialmente importante. El jugador llegó al conjunto inglés en enero de 2018 y permaneció vinculado a la institución durante siete años.

Con el equipo consiguió el ascenso a la Premier League en la temporada 2018-2019 y disputó partidos en la máxima categoría del fútbol británico.

Después de finalizar su etapa en Norwich en 2025, Hernández fichó por el Charlton Athletic en septiembre de ese año. Sin embargo, su paso por el club fue breve: en febrero de 2026 se incorporó al Port Vale, donde continúa su carrera.

A sus 33 años, representa uno de los ejemplos más destacados de un futbolista cubano que logró consolidarse en un entorno competitivo europeo. Aunque el foco mediático en la Isla suele centrarse en los pronósticos sobre el fútbol español, la trayectoria de Hernández en el exigente balompié británico demuestra que el talento nacido en Cuba puede triunfar en otras grandes vitrinas del viejo continente. Su experiencia también resulta importante para la selección nacional, a la que aporta recorrido y conocimiento del fútbol profesional.

#2 Maykel Reyes y su experiencia en Nicaragua

Otro futbolista que merece atención es Maykel Reyes Azcuy, delantero nacido el 4 de marzo de 1993. Con una trayectoria que incluye diferentes equipos de Centroamérica, el atacante ha conseguido mantener su carrera en el deporte profesional fuera de Cuba. Actualmente forma parte del Managua FC, conjunto de Nicaragua al que llegó en 2024.

Su incorporación reforzó las opciones ofensivas de una institución que compite en la Liga Primera, uno de los principales torneos del país.

Reyes también cuenta con una extensa trayectoria internacional con la selección cubana. De acuerdo con los registros de RSSSF, suma 59 apariciones y 12 goles con el combinado nacional. Entre sus principales aportes se encuentran los siguientes.

Experiencia en competiciones internacionales con la selección de Cuba. Participación en diferentes clubes del fútbol centroamericano. Capacidad ofensiva y presencia en el área rival. Continuidad en el fútbol profesional fuera de la Isla.

#3 Pero... ¿a dónde terminó Luis Paradela?

Luis Javier Paradela es otro de los nombres importantes del fútbol cubano contemporáneo. El delantero, nacido en 1997, ha construido una carrera internacional que incluye experiencias en Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica y Rumanía.

Su relación con el Deportivo Saprissa ha sido especialmente significativa. Después de una primera etapa entre 2022 y 2024, durante la cual consiguió consolidarse en el equipo costarricense, pasó al Universitatea Craiova de Rumanía. En enero de 2026 regresó al Saprissa, uno de los clubes históricos de Costa Rica, para continuar su trayectoria en el fútbol centroamericano. Su importancia no se limita al ámbito de clubes. Paradela sigue siendo una pieza relevante de la selección cubana y protagonizó una actuación destacada el 13 de noviembre de 2026 frente a Bonaire. En aquel encuentro, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf, dio una asistencia y marcó uno de los goles en la victoria cubana por 7-1.

Su capacidad ofensiva, movilidad y experiencia internacional lo convierten en uno de los jugadores que más expectativas despiertan entre los seguidores del fútbol de la Isla.

#4 La juventud cubana también está en Guatemala

Guatemala también se ha convertido en un destino importante para los futbolistas cubanos. Dos representantes de esta generación son Dairon Reyes y Karel Espino, ambos vinculados al Comunicaciones FC.

Reyes, nacido en 2003, se desempeña como mediocampista y ha llamado la atención por su capacidad para generar peligro en ataque. En febrero de 2026 fue protagonista de una remontada de Comunicaciones frente a Mictlán, al marcar el gol que inició la reacción de su equipo. Su rendimiento también le permitió ganar espacio en la selección nacional. Por su parte, Karel Espino, nacido en 2001, aporta juventud y despliegue al conjunto guatemalteco. El futbolista se desempeña en el centro del campo y también ha sido utilizado en posiciones defensivas. Durante la temporada 2026-2027 ha conseguido participar regularmente en la competición guatemalteca.

Ambos integraron las convocatorias cubanas para la Liga de Naciones de Concacaf, en las que varios jugadores que desarrollan su carrera en Centroamérica adquirieron protagonismo.

Oportunidades que no se dejan pasar

Con todo lo visto, podemos decir que la presencia de futbolistas cubanos en clubes de Inglaterra, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala demuestra que el talento de la Isla ha encontrado oportunidades para crecer profesionalmente. Mientras Onel Hernández en el fútbol europeo, Maykel Reyes y Luis Paradela representan distintas generaciones, Dairon Reyes y Karel Espino destacan entre los nuevos talentos con proyección internacional. Sus experiencias en el extranjero también fortalecen a la selección cubana y su participación en los torneos de Concacaf.