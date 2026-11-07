Jorge Aguirre anota el primer gol de un futbolista cubano en la Europa League

El jugador oriundo del poblado español de Lesaca obtuvo la nacionalidad cubana para representar al seleccionado de la tierra de su madre, Elda Patricia.

Matanzas/Delantero al fin, cazó un centro en el área proveniente de la banda izquierda. En un gesto técnico casi perfecto, definió al primer toque con pierna derecha. El balón chocó en el poste y se metió en las redes. Así fue el gol de Jorge Aguirre de Céspedes este jueves para poner el 1-0 del Torreense portugués ante el Ararat-Armenia al minuto 13; así fue el primer gol de un cubano en la historia de la Europa League.

El encuentro correspondiente a la presente temporada de la segunda competición más importante del fútbol europeo a nivel de clubes vio cómo Aguirre salió expulsado al minuto 25 por una roja directa. Sin embargo, Torreense se las arregló para ganar 3-2 con agónico gol en tiempo añadido.

Aguirre salió expulsado al minuto 25 por una roja directa, sin embargo, Torreense se las arregló para ganar 3-2 con agónico gol en tiempo añadido

Tras cuatro fechas en esta Europa League, marchan en el decimonoveno puesto, válido para acceder a dieciseisavos, y les restan los partidos ante el Celtic escocés, la Real Sociedad de España, el Lech Poznan polaco y el Olympiacos griego. Jorge fichó en verano, pero sus lesiones le impidieron empezar con su nuevo club hasta el pasado 31 de octubre. Estará de vuelta al torneo continental para enfrentar a la Real en San Sebastián, una visita a la institución que lo formó para añadir un matiz más emocional.

Jorge Aguirre fichó por el Torreense el pasado verano con un contrato de dos años, más uno opcional. El futbolista de 26 años venía de una campaña cedido en el Panetolikos de Grecia, donde hizo ocho goles en 27 partidos. Su ficha pertenecía al Gil Vicente, con el que jugó Primera División portuguesa en el curso 2024-2025. Aunque para su regreso al balompié lusitano, Aguirre firmaba por un equipo de Segunda División, el Torreense había ganado su derecho a participar en Europa League al imponerse 2-1 al Sporting de Lisboa en la final de la anterior Copa de Portugal.

El jugador oriundo del poblado español de Lesaca obtuvo la nacionalidad cubana para representar al seleccionado de la tierra de su madre, Elda Patricia. En su momento, Jorge contó a 14ymedio: “Cuba está en mi día a día. Toda mi familia por parte de madre es cubana. Además, la comida de allá me flipa. Siempre la como en casa. Mi preferida es arroz congrí con ropa vieja.”

Aguirre de Céspedes es el tercer jugador con nacionalidad cubana en intervenir en la Europa League

Aguirre de Céspedes es el tercer jugador con nacionalidad cubana en intervenir en la Europa League. Anteriormente, el defensor avileño Alain García Gutiérrez jugó la clasificación al evento con el Nomme Kalju estonio en 2011, y el delantero habanero Joel Apezteguía Hijuelos intervino en esa misma fase en 2019 y 2020 con el Tre Fiori de San Marino.

Otros jugadores de ascendencia cubana el mismo certámen han sido el atacante sueco de padre cubano Samuel Armenteros, el extremo italiano de madre cubana Matteo Cancellieri y el lateral austriaco Michael Blauensteiner, también de madre cubana. Armenteros participó en la competición con el Feyenoord neerlandés y el Qarabag de Azerbaiyán, Cancellieri la disputó con la Lazio de Roma y Blauensteiner lo hizo con el Austria Viena de su tierra natal y el Suduva Marijampole de Lituania.

Mención especial merece el caso del portero Vyacheslav Kernozenko, nacido en Cuba en 1976 e hijo de padres ucranianos que trabajaban en la isla. Regresó a Ucrania siendo niño y jugó en la Europa League con CSKA Kiev y Dnipro Dnipropetrovsk.