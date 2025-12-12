APOYO
‘Como lo conocí’ del 12 de diciembre de 2025

Podcast

Como lo conocí
Como lo conocí / 14ymedio
Reinaldo Escobar

12 de diciembre 2025 - 08:44

La Habana/En el Camajuaní de las parrandas nació y vive el opositor cubano Librado Linares; allí fundó el Movimiento Cubano Reflexión, lo que le costó una sentencia de 20 años en el proceso conocido como la Primavera Negra de 2003. Su negativa a acogerse al exilio, impuesto como condición para su excarcelación, lo convirtió en un símbolo de resistencia pacífica.

Linares sigue viviendo donde nació y desde ese municipio, con un poco más de 60.000 habitantes, tiene una presencia diaria en las redes sociales donde cientos de miles de lectores se interesan por sus opiniones sobre temas tan diversos como la guerra en Ucrania, las protestas en Guantánamo o las dificultades en la distribución del pan en su barrio.

