"Como lo conocí" del 19 de septiembre de 2025

La Habana/Muchos cubanos de mi generación conocimos a ciertos personajes que, aunque tuvieron alguna participación en la lucha contra la dictadura de Batista, no llegaron a ocupar cargos en el Gobierno después de 1959. Hombres y mujeres que se decepcionaron, incluso que pagaron con la cárcel su renovada rebeldía.

Entre estos muchos desconocidos cuento aquí como conocí a uno muy peculiar: Luis Santiago Pérez Rolo, acusado de terrorista por la anterior dictadura y de contrarrevolucionario por la actual y sobre el cual, todavía hoy, pesa la sospecha de ser un agente del espionaje cubano.