‘Como lo conocí’ del 28 de noviembre de 2025

La Habana/Se hacen llamar Ernesto, Camilo o David, pretenden darte la impresión de que tu libertad, tu prestigio, tu movilidad y tu vida están en sus manos. Tienen la capacidad de empapelarte, abrir un expediente a tu nombre y formular cargos que llegan a los tribunales.

Son los segurosos, a veces se limitan a delatarte desde las sombras, en el peor de los casos gozan de impunidad para impedirte salir de tu casa o incluso, para ejercer la violencia física sin motivo justificado. También les gusta conversar, saben poner cara de que están escuchando y hasta mostrarse de acuerdo contigo, mientras toman nota de tus debilidades y te filman para su archivo.