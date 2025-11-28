APOYO
'Como lo conocí' del 28 de noviembre de 2025

Como lo conocí
Como lo conocí / 14ymedio
Reinaldo Escobar

28 de noviembre 2025 - 09:11

La Habana/Se hacen llamar Ernesto, Camilo o David, pretenden darte la impresión de que tu libertad, tu prestigio, tu movilidad y tu vida están en sus manos. Tienen la capacidad de empapelarte, abrir un expediente a tu nombre y formular cargos que llegan a los tribunales.

Son los segurosos, a veces se limitan a delatarte desde las sombras, en el peor de los casos gozan de impunidad para impedirte salir de tu casa o incluso, para ejercer la violencia física sin motivo justificado. También les gusta conversar, saben poner cara de que están escuchando y hasta mostrarse de acuerdo contigo, mientras toman nota de tus debilidades y te filman para su archivo.

'Como lo conocí' del 28 de noviembre de 2025 / Reinaldo Escobar

