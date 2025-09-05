‘Como lo conocí’ del 5 de septiembre de 2025

La Habana/Berta Soler lleva más de 20 años luchando por la libertad de los presos políticos. En su condición de líder de las Damas de Blanco ha recibido todo tipo de ataques y descalificaciones de parte de la dictadura cubana. Nunca se ha dejado doblegar por los operativos policiales, las calumnias ni por la prohibición de viajar al extranjero.

Acaba de recibir el Premio Solidaridad Lech Walesa 2025 que ayudará a sostener su movimiento y a los familiares de presos políticos.