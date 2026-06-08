El discurso que podrían permitirse

Se necesita grandeza y valentía política para agarrar el micrófono y dar paso a la Cuba futura.

Sin pretender aspirar al puesto de redactor oficial, les dejo a los que mandan estos parrafitos sin necesidad de darme crédito

La Habana/Otorgándole a los que mandan en Cuba el beneficio de la duda, se podría pensar que no se han decidido a poner en marcha los cambios profundos que se reclaman desde diferentes sectores de la sociedad porque no saben cómo van a explicarlo sin dar la impresión de que faltan a sus principios o capitulan.

Sin pretender aspirar al puesto de redactor oficial, aquí les dejo estos parrafitos que pudieran incluir en su discurso sin necesidad de darme crédito:

"La mejor manera de asegurar que en Cuba se viva algún día bajo el Socialismo es postergar su construcción para cuando sea posible. Empecinarse en construirlo ahora afectaría de forma irreversible la base productiva del país e incluso generaría daños demográficos dados por la creciente emigración y por el deterioro de importantes índices de la salud humana.

La presente generación de cubanos no tiene derecho a comprometer ni hipotecar el futuro desperdiciando, en un proyecto de momento irrealizable, los recursos materiales y humanos que constituyen un patrimonio de la Nación, de la Patria".

"La presente generación de cubanos no tiene derecho a comprometer ni hipotecar el futuro desperdiciando, en un proyecto de momento irrealizable"

En consecuencia:

"El sistema empresarial estatal dejará de tener injustificables privilegios y deberá competir en igualdad de condiciones con los emprendedores privados quienes podrán exportar e importar sus productos, hacer alianzas con empresas extranjeras, estar presentes en todos los sectores de la economía y crecer hasta donde su gestión se lo permita.

El Partido Comunista cederá su lugar de fuerza política principal.

Se convocará a una Asamblea Constituyente y se promulgará una nueva Ley Electoral que dé paso al pluralismo político.

Nadie podrá ser investigado ni perseguido por expresar sus ideas.

Los que han sido condenados por oponerse al sistema serán amnistiados de inmediato".

No es tan difícil, ¿verdad? Solo se necesita grandeza y valentía política para agarrar el micrófono y dar paso a la Cuba futura. Me queda la duda de si alguien querrá volver a intentar el socialismo luego de un tiempo viviendo en la normalidad.