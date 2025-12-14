La trazabilidad del dinero, un escollo en la política cambiaria

Una de las preguntas más frecuentes es a cuánto van a poner el dólar

El Estado controlador opta por mantenerse sospechoso y arrogante supervisor, aunque eso le cueste “el placer” de engrosar dólares en sus arcas

La Habana/Como el que teme dejar escapar al genio de la lámpara, así ha temido el Gobierno cubano implementar, de una vez, una política cambiaria que facilite a consumidores y emprendedores adquirir de forma segura y ventajosa los dólares que le permitan comprar lo que quieren consumir o importar lo que pretenden vender.

Todo indica que ese temor se debe al pánico de perder el control.

Las preguntas más frecuentes han sido ¿A cuánto van a poner el dólar? ¿Habrá un límite en las cantidades? ¿Habrá un límite en la frecuencia con la que una vez al año, al mes o a la semana un ciudadano pueda presentarse en un banco o una Cadeca con la intención de comprar o vender esa moneda que tiene la extraordinaria facultad de poder convertirse en bienes o servicios?

¿Será un requisito mostrar, para que se registre, algún documento, carné de identidad o pasaporte?

Resulta prudente introducir una nueva pregunta ¿Será un requisito mostrar, para que se registre, algún documento, carné de identidad o pasaporte? De ser así puede vaticinarse que esa formalidad será el motivo de preponderancia del mercado informal de divisas. La razón es fácilmente comprensible, aquel que acuda a la ventanilla de cambio con una frecuencia, o manejando cantidades que puedan parecer sospechosas al Estado, preferirá contactar al cambista informal que no deja huellas de la operación.

Aquellos que para Navidad o con motivo del cumpleaños reciben de un pariente en el extranjero digamos que 50 ó 100 dólares al año o esos otros que por su vínculo laboral pueden demostrar la santidad de sus billetes verdes, no tendrán que preocuparse por dejar un rastro de su operación cambiaria y optarán por la seguridad que les aporta lo que está dentro de la ley.

Lo interesante es que esos que necesitan cambiar más cantidades, en una u otra dirección y que necesitan hacerlo con mayor frecuencia son la fuente principal del movimiento de divisas. Predecir qué será lo que despierte las sospechas del Estado resultará más fácil que responder a las preguntas más comunes.

Como esa persona tóxica que no puede evitar revisarle el móvil a su pareja o le pregunta ¿con quién aprendiste esa caricia?, en lugar de disfrutar la innovación, así, el Estado controlador opta por mantenerse sospechoso y arrogante supervisor aunque eso le cueste “el placer” de engrosar dólares en sus arcas.