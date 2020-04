Carta abierta a José Daniel Ferrer

Querido amigo:

No sabes el enorme placer que me da encabezar esta carta con la fórmula de "Querido amigo".

Aunque todavía se cierne sobre ti la injusta condena de cuatro años y medio, tus amigos nos hemos alegrado de que estés disfrutando de la compañía de tus seres queridos, al menos por unas horas, unos días, algunas semanas.

Nunca olvidaré aquella tarde en que tuve el enorme privilegio de haber sido detenido contigo en Santiago de Cuba. Cuando llegamos a la estación de policía y me preguntaron que dónde yo trabajaba dije: "Soy un jubilado", que era una verdad a medias, dicha con la intención de no buscarme los problemas que me hubiera acarreado decir con claridad: "Soy un periodista independiente".

Entonces te tocó a ti responder las mismas preguntas y recuerdo la perplejidad del pobre oficial cuando le dijiste sin titubear: "Yo dirijo la Unión Patriótica de Cuba"". Y cuando el que llenaba los formularios ripostó con aquello de "pero eso no es un trabajo", tú le respondiste: "Sí lo es, como es un trabajo el del primer secretario del Partido Comunista aquí en Santiago de Cuba".

Una vez te reproché, en privado, ese tono autoritario que en ocasiones caracteriza tu forma de hablar. Creo que citaste a Sun Tzu en El arte de la guerra aludiendo a la necesidad de imponer el liderazgo en el entorno particular de la tropa que te sigue.

Ahora he escuchado tus declaraciones donde dices que no estás dispuesto a obedecer las restricciones que te impone la condena del tribunal y tu decisión de luchar hasta cumplir el propósito de "tumbar la dictadura". Unos le llamarán obstinación, otros determinación.

Yo no encuentro las palabras adecuadas para definir esa actitud. Tengo la impresión de que esa pequeña parte de tus seguidores que se anotaron en la Unpacu para ganarse la visa de refugiado (la mayor parte de ellos ya han ejecutado el toque de retirada) no estarán dispuestos a seguirte; sin embargo, esa conducta tuya ha servido ahora para hacer más cerrados en la criba los agujeros que no dejarán pasar la paja y el polvo. Solo quedará puro trigo y no tendrán que ser miles si son auténticos.

Ese decoro de muchos hombres, que ahora se concentra en tu persona, tendrás que aprender a repartirlo entre tus iguales. A la dictadura solo le queda tomar la decisión de convivir con su oposición o mostrarse en toda su crueldad. Hoy tú eres el máximo responsable de que se encuentren en ese dilema. Les toca a ellos mover las fichas.

