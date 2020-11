Luz en el calabozo

Cuando Luz Escobar entró a la patrulla policial tras ser detenida en el Parque Central de La Habana, escuchó las voces de un enardecido grupo de personas que coreaban "Esta calle es de Fidel". Ese mismo estribillo animaba a la turba en noviembre de 2009, cuando su padre era vapuleado por una multitud en la esquina de 23 y Avenida de los Presidentes.

Mientras escuchaba aquel lema arrinconado contra la reja de la Escuela Internacional de Periodismo José Martí, no podía sospechar que mi hija, once años después, tendría que escucharlo a pocos metros de la escultura del apóstol.

Una ira falsa e inducida desató en ambos casos las bajas pasiones de los protagonistas de estos mítines de repudio. Evidenciando la absoluta falta de imaginación política, los gritones del Parque Central rememoraron otro lema más atroz aún, aquel que marcó el año 1980: "¡Que se vayan, que se vayan!".

Tengo la sensación que los acuartelados en San Isidro defienden el propósito de que dentro de otros once años mis nietas no tengan que ser reprimidas

No faltó quien se preguntara si la petición de que se fueran estaba relacionada con la necesidad de aumentar el número de quienes sostienen con sus remesas al país.

No tengo ninguna simpatía por la huelga de hambre que se lleva a cabo en la sede del Movimiento San Isidro, pero me siento plenamente identificado con sus motivos. No me gustó la forma en que Denis Solís se dirigió al uniformado que lo acosaba, pero reconozco que tenía derecho legal a hacerlo porque el policía se excedió en sus funciones.

Era de esperar que la convocatoria a manifestarse en el parque central de cada provincia iba a ser seguida por un número pequeño de cubanos y que ese minúsculo grupo sería atacado con todo el peso de los aparatos represivos. Luz Escobar pasó cuatro horas en un calabozo por confundir sus roles de periodista que reporta y activista que apoya, de manera que habría que contarla doble.

Este abuelo se vio obligado a explicar a las hijas de mi hija que su mamá había sido detenida y quizás no aparecería hasta altas horas de la noche. Tengo la sensación que los acuartelados en San Isidro defienden el propósito de que dentro de otros once años mis nietas no tengan que ser reprimidas y que las calles, los parques de este país no tengan otro propietario que su legítimo dueño: el pueblo de Cuba, diverso y plural.

