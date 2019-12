La pérdida de Iván Cañas y de todas las fotos que quedaron por hacer

Acabo de enterarme de que hace apenas unas horas ha fallecido en Miami el fotógrafo cubano Iván Cañas a los 73 años. Me consuela saber que la muerte no fue en exceso cruel y no lo maltrató demasiado ni por largo tiempo. Llevaba apuro la Parca en esta ocasión y, ante ella, Iván seguramente resopló como un búfalo y probablemente le dijo "Si vienes a buscarme, hazlo de una vez".

No pretendo aquí escribir un obituario de alguien tan inmenso y con una obra tan extensa. Lo conocí en el remoto año 1963 mientras ambos coincidimos en la Base de San Julián, donde fundamos las Tropas Coheteriles Antiaéreas. Él estaba en la compañía número 1 y organizó el cuarteto Los Olivos que años más tarde se convirtió en Los Cañas.

Nos reencontramos en 1973 en la Revista Cuba Internacional, donde compartimos innumerables viajes a provincias e incontables conspiraciones internas, como aquella de negarnos a aceptar las tesis del III Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), donde entre otras cosas se estipulaba que para ser periodista había que "ser revolucionario".

De Cañas recuerdo dos momentos imborrables: El día que en medio de una fiesta de fin de año, me mostró en la gaveta del refrigerador de su casa del reparto La Víbora una caja llena de rollos de película Kodak del formato 120 a color. "Los tengo guardados para hacer las fotos de la caída de esta mierda" me dijo. Años después, en otro 31 de diciembre y cuando ya vivía en el Vedado, me llamó en secreto a la cocina para confesarme que se marchaba de Cuba para siempre.

-¿Y no vas a hacer entonces las fotos del final? – le pregunté.

"No, Macho" -me respondió muy afligido- "Los rollos se vencieron".

Su partida definitiva deja un enorme vacío de afecto entre sus muchísimos amigos. Quienes no lo conocieron personalmente y quieran saber más detalles de su vida basta que se asomen a las miles de fotografías que tomó a lo largo de más de medio siglo. Iván Cañas está en la mirada de cada personaje retratado, en cada reflejo y en cada momento histórico captado por el lente de su cámara.

