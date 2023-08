Cómo Comercializar Criptomonedas

Definitivamente las inversiones son la mejor manera de hacer crecer nuestro capital ya que, a diferencia del ahorro, los márgenes de beneficio son considerablemente más altos y los resultados se pueden ver en un plazo mucho menor. De todas las inversiones posibles, comercializar criptomonedas resulta muy atractivo debido a que además de ser un mercado innovador, nació para las transacciones en línea a nivel mundial y ¡sin intermediarios!, convirtiéndose es una opción muy atractiva para cientos de inversionistas alrededor del mundo. Sin embargo, antes de sumergirse en el mundo de los criptoactivos es muy importante contar con una plataforma de inversión online confiable que ofrezca seriedad y garantías, de lo contrario nuestros esfuerzos de inversión podrían morir antes de nacer.

Ahora bien, siendo un mercado relativamente nuevo (porque las criptomonedas existen desde hace más de 10 años), la historia se está escribiendo día a día, por lo que no existe una técnica infalible ni un manual a toda prueba para la comercialización de los criptoactivos, lo cual no significa necesariamente que vamos a sumergirnos en el mundo de la inversión en activos digitales sin ninguna preparación, ¡todo lo contrario!

Para tener éxito en el mundo de la inversiones en general y del comercio de criptomonedas en particular, el conocimiento resulta fundamental, de allí que antes de poner en juego tu capital para producir ganancias, debas conocer un poco de qué va el mercado de los criptoactivos y qué se necesita para tener éxito.

Lo primero que hay que entender es que se trata de un mercado muy atractivo en el cual se involucran cientos de miles de personas todos los días convirtiéndolo en un terreno volátil donde tan sólo un comentario de una alguien influyente en el mundo de las finanzas puede provocar cambios drásticos en el valor de un criptoactivo (o varios), bien sea hacia el alza o hacia la baja. En este sentido es importante estar preparados para asumir pérdidas, porque, no se puede negar, siempre existe la posibilidad de que esto ocurra.

Ahora bien, existen formas de mitigar este riesgo y aunque nunca llegará a ser cero, se puede reducir a su mínima expresión, para ello hay que comprender muy bien qué son los criptoactivos, en qué se basa su valor y cómo podemos operar en el mercado con cierto grado de seguridad.

Comencemos por el primer punto. Las criptomonedas (también conocidas como criptoactivos) son un tipo de divisa virtual diseñada para ser segura, inviolable, transable a nivel internacional sin papeleos y, lo más importante, descentralizada; esto quiere decir que no existe un ente rector como un banco central, gobierno o institución financiera que dicte su valor, sino que se regirá por las leyes de la oferta y la demanda.

Esto hace que se trate de un mercado bastante transparente y seguro donde gracias a la tecnología de blockchain (cadena de bloques) se tiene la garantía de que una criptomoneda no puede ser violada, clonada o robada de ninguna manera, a lo que se añade que el mercado no puede ser influido artificialmente por las políticas de un ente regulador, llámese este banco central, gobierno nacional o cualquier otro.

Dicho esto muchos pueden preguntarse, si las criptomonedas no están respaldadas por nadie, ¿de dónde viene su valor? Pues bien, de la confianza que tiene el público para usarlas como moneda de cambio, sobre todo en el mundo del comercio digital.

A diferencia de las transacciones financieras tradicionales en línea (transferencias, compras de bonos, etc.) donde se debe proveer información bancaria sensible, delicada y susceptible de ser interceptada para luego usarse en nuestra contra (robos, fraudes y demás delitos financieros), al operar con criptomonedas, siendo estas el resultado de un algoritmo matemático complejo conocido como cadena de bloques (blockchain) cuyo funcionamiento está más allá del objetivo de este escrito, las posibilidades de fraude son mínimas (por no decir cero, aunque de facto es así), haciendo que día a día ganen más entusiastas entre los inversionistas y las personas dedicadas a las transacciones internacionales, en este último caso debido a la facilidad de intercambio y los bajos costos de operación, una diferencia notable en comparación con las elevadas tasas y comisiones que se deben pagar cuando se opera en el sistema financiero convencional.

Aquí ya tenemos la primera ventaja de los criptoactivos, ¡menores costos operativos! Y aunque esto no hace que ganemos dinero directamente, ayuda a ahorrarlo, lo cual de manera indirecta ya es ganancia.

Sabiendo esto, ¿qué se debe hacer para comercializar criptomonedas?... Pues es muy sencillo, lo primero es buscar una plataforma de inversión en línea confiable, como CMTrading, siendo esto fundamental dado que aunque a diario aparecen nuevas páginas de inversión en línea, no todas son seguras y existe el riesgo de ser estafados, no por la inversión en criptoactivos sino por operar con una plataforma de dudosa reputación.

En este sentido, una vez que hemos ubicado un sitio web de inversión confiable, con buena reputación y un historial de operación impecable lo siguiente es abrir una billetera (conocida también como wallet en inglés), que será donde tendremos nuestras criptoactivos.

Eso se puede ver como una caja fuerte virtual, recordemos que se trata de dinero digital, por lo tanto no podemos tenerlo dentro de una alcancía en casa, siendo la solución para la operación estas billeteras cuya clave de acceso tenemos exclusivamente nosotros y ¡nunca compartiremos con nadie!, de otro modo sería como dar las llaves de tu casa a un extraño.

Las billeteras son la base de la operación minorista al comercializar criptomonedas y se pueden gestionar directamente con nuestra plataforma de inversiones en línea.

Una vez que se ha cumplido con los primeros dos pasos es hora de comenzar a estudiar porque, como ya se ha dicho antes, el conocimiento es clave para minimizar pérdidas, de allí que sea fundamental manejar los detalles de al menos las criptomonedas más importantes a nivel mundial; de todas ellas la primera y hasta ahora la que domina el mercado es el Bitcoin, pero existen muchas otras como Ethereum, XRP y DogeCoin por mencionar solo algunas.

Y al hablar de detalles se entiende que debemos saber las tendencias del mercado, cuales son los eventos que han modificado el valor de los diferentes criptoactivos de manera significativa en el pasado, cuales es la perspectiva de demanda a futuro en el corto y mediano plazo así como las mejores estrategias de negociación de cada una de ellas.

Con esta información actualizada y a la mano ya podemos comenzar a comerciar criptomonedas, al inicio invirtiendo montos de dinero físico que nos podamos permitir perder, y conforme ganamos experiencia, incrementándolos para aumentar los márgenes pero siempre teniendo en cuenta estrategias de seguridad clave.

La primera es la diversificación de nuestro portafolio, así, en caso de que una moneda se desplome siempre podemos apoyarnos en las otras. En caso contrario, si todo nuestro capital está centrado en una sola criptomoneda, en caso de un crash, nuestro dinero se esfumaría en cuestión de segundos.

Además es importante tomar ganancias regularmente, es decir, no dejar que se acumulen muchísimas criptomonedas en nuestro wallet, ya que de caer el mercado, perderíamos mucho; por el contrario, si dejamos en la billetera solo la base de operación y retiramos ganancias regularmente, protegemos nuestro patrimonio de eventuales caídas a futuro, manteniendo activo en el juego sólo el capital de riesgo que nos podemos permitir perder.

Como se puede ver, la inversión en criptoactivos resulta fascinante y emocionante, un mercado con gran potencial que si se explota correctamente puede dar muchos dividendos, sin embargo la prudencia, el buen juicio y sobre todo el aprendizaje constante siempre serán indispensables para tener éxito en el mundo de la inversión digital.