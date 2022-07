Cosas que debe saber antes de donar bitcoins a organizaciones benéficas

¿Quizás está considerando donar sus bitcoins a organizaciones benéficas? Si es así, esto es lo que debe saber antes de donar Bitcoin.

Los inversionistas o propietarios de Bitcoin pueden donar sus participaciones a organizaciones benéficas. Posiblemente, esta es una estrategia efectiva para los propietarios de Bitcoin que desean reducir su carga fiscal. Idealmente, Bitcoin se compara con otras propiedades y acciones que una persona puede donar a organizaciones benéficas. Sin embargo, donar criptomonedas es un poco complejo.

No obstante, hoy se puede hacer muchas más cosas con Bitcoin y otras monedas digitales que hace una década. Además de donar sus criptomonedas, puede usarlas para pagar productos y servicios en tiendas locales y en línea. Sin embargo, donar bitcoins es lo mejor para evitar pagar impuestos sobre ganancias de capital.

Considere su decisión

Antes de donar sus bitcoins, puede pensar en vender los tokens para donar las ganancias a una organización benéfica; sin embargo, eso podría exponerlo a una factura fiscal significativa. En la mayoría de los países, el recaudador de impuestos considera que Bitcoin es un activo o una propiedad, como los bonos, los artículos de colección y las acciones. Eso significa que el recaudador de impuestos espera que pague el impuesto sobre las ganancias de capital cuando vende bitcoins y obtiene una ganancia. Por lo tanto, podría tener una obligación fiscal significativa al vender una cantidad sustancial de bitcoins.

Sin embargo, puede evitar esto donando sus bitcoins a una organización benéfica. De esa forma, disfrutará de deducciones fiscales sin pagar impuestos de plusvalía, sin olvidar que su donación será importante para ayudar a los más necesitados.

Actualmente, varias organizaciones benéficas aceptan bitcoins. Algunas organizaciones benéficas incluso apoyan los desarrollos de Bitcoin. Por lo tanto, no tendrá problemas para encontrar una organización que acepte sus donaciones de bitcoins.

Manejar el papeleo

Necesita una evaluación para donar grandes cantidades de bitcoins. La preparación de la documentación le permitirá reclamar una deducción de impuestos por su donación de bitcoins. Por lo tanto, debe utilizar los canales adecuados y documentar todo. Por ejemplo, en Estados Unidos, debe presentar el formulario 8283 cuando reclame deducciones de más de 500 dólares.

Tal vez, el mejor método sería trabajar con un experto de confianza. De esa manera, obtendrá una documentación clara basada en el valor de mercado de su donación de Bitcoin. Señalarlo en un gráfico no será suficiente, ya que el valor de Bitcoin fluctúa enormemente. Por lo tanto, comuníquese con un valuador calificado cuando done bitcoins con valor mayor a 5.000 dólares, dado que una tasación le costará algo de dinero, considere la cantidad que desea contribuir y determine si vale la pena.

Elija la organización benéfica

No todas las organizaciones benéficas aceptan donaciones de Bitcoin. Por lo tanto, elija una organización benéfica que acepte sus donaciones y las use adecuadamente. Por ejemplo, puede tener un objetivo que desee lograr donando sus bitcoins a organizaciones benéficas, en ese caso, elija una organización de buena reputación y comparta su visión con sus líderes. Algunas organizaciones benéficas usan donaciones no clasificadas para iniciativas de recaudación de fondos. Por lo tanto, está bien apoyar a la organización, siempre que esté preparado para ello.

Igualmente, algunas organizaciones benéficas tienen estructuras formales que podrían dificultar la donación de bitcoins. En algunos casos, se reunirá con las organizaciones interesadas para convencerlas de que acepten sus donaciones de Bitcoin. Por favor, no se sienta ofendido porque las organizaciones benéficas anden con cautela para operar dentro de las reglas financieras para mantener su estatus de exención de impuestos.

Conclusiones

Para algunas personas, Bitcoin se comporta como dinero convencional. Por lo tanto, algunas organizaciones benéficas aceptan donaciones de Bitcoin y las usan como dinero fiduciario. Sin embargo, es posible que deba seguir procedimientos específicos para donar sus bitcoins. No obstante, la donación de bitcoins reducirá su obligación fiscal ya que no pagará ningún impuesto sobre las ganancias de capital.