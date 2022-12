Entender los ETF de Bitcoin: sus pros y contras

Un fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de Bitcoin rastrea el valor de este dinero digital y se negocia en bolsas de mercado tradicionales en lugar de bolsas de criptomonedas. Como resultado, los inversores pueden invertir en este dinero digital sin pasar por un intercambio de criptomonedas y, al mismo tiempo, apalancar su precio. Comience su viaje comercial con Yuan Pay Group hoy.

Los fondos cotizados en bolsa están disponibles principalmente para varios activos, incluida esta moneda digital. Este ETF de dinero digital funcionaría de la misma manera que la prueba del fondo cotizado en bolsa fluctuaría con el precio de este activo virtual. Como resultado, si este activo digital aumenta de valor, el ETF también lo hace, y viceversa. Sin embargo, un ETF no cotiza en un intercambio de criptomonedas sino en un intercambio de mercado tradicional.

Ventajas de los ETF de Bitcoin

Diversificación

Un fondo cotizado en bolsa puede tener más de un activo. Por ejemplo, un ETF de Bitcoin comprendería este activo digital, acciones de Facebook y mucho más. Al final, la disponibilidad de varios activos brinda a los inversores la oportunidad de administrar sus riesgos y expandir sus carteras. Además, al negociar este dinero digital en un mercado regulado, un ETF de Bitcoin permitiría a los inversores diversificar sus carteras de acciones existentes.

Mejor conveniencia

Invertir en este fondo cotizado en bolsa de dinero virtual proporciona apalancamiento al precio de este activo virtual sin aprender cómo funciona Bitcoin. Además, no tiene que registrarse en una plataforma de intercambio de criptomonedas y enfrentar los riesgos de poseer este dinero digital directamente.

Por otro lado, las personas pueden tener este dinero virtual en una billetera digital que garantiza que estas tenencias de dinero digital sean seguras. Sin embargo, si el disco duro falla o es atacado por un virus, o incluso si pierde la contraseña de su billetera, también perderá sus inversiones en activos virtuales.

Pero, con un ETF de Bitcoin, su proceso de inversión en este activo virtual se simplifica.

Eficiencia fiscal

Este dinero digital está completamente descentralizado y, por lo tanto, carece de un organismo regulador. Como resultado, la mayoría de los fondos de pensiones fiscales no permiten la compra de este dinero digital. Sin embargo, un ETF de Bitcoin que se negocie en intercambios tradicionales probablemente estaría sujeto a los reguladores fiscales y, por lo tanto, sería elegible para la eficiencia fiscal.

Contras de los ETF de Bitcoin

Imprecisión del ETF

Los ETF suelen rastrear el valor de un activo. No obstante, también pueden tener varias participaciones para diversificar la cartera. En consecuencia, es posible que el valor del fondo cotizado en bolsa no refleje con precisión un aumento del 60 % en el precio de este activo digital debido a las otras participaciones. Por lo tanto, si bien un ETF proporciona apalancamiento al valor de este dinero digital, es posible que no rastree con precisión el precio de este dinero digital.

Falta de propiedad de Bitcoin

Bitcoin es una cobertura perfecta contra la inflación, los bancos centrales y las monedas tradicionales. Este dinero digital no cuenta con un ente regulador, lo que permite a sus usuarios evitar riesgos asociados al sistema financiero. Este dinero digital puede proteger a los usuarios e inversores mediante la privacidad a través de la cadena de bloques, lo que garantiza que los usuarios de Bitcoin permanezcan en el anonimato.

Por otro lado, este fondo de intercambio de dinero digital está regulado por el gobierno, por lo que los usuarios de Bitcoin obtienen ciertos beneficios, como la privacidad.

Conclusión

Un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin se está volviendo más popular a medida que el espacio de las criptomonedas continúa creciendo. Sin embargo, la mayoría de los ETF de Bitcoin utilizan futuros para evaluar el rendimiento de este dinero digital. Además, un ETF de Bitcoin limita uno a este trading de dinero digital, lo que es una desventaja significativa, incluidas las tarifas de gestión. Por lo general, los ETF cobran tarifas de administración por la comodidad que brindan. Por lo tanto, pagar las tarifas de gestión puede resultar costoso.