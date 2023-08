Bitcoin (BTC) fue engrandecido por aquellos que creyeron en él y su futuro depende en gran medida de las personas que continúan con este legado: el público en general. Cuando realice intercambios de criptomonedas, hágalo en una plataforma acreditada como SyntroCoin para evitar pérdidas.

En "crypto land", vivir la realidad implicaría comprar una taza de café en una tienda local con Bitcoin. La buena noticia es que muchas empresas en todo el mundo han comenzado a aceptar moneda sin fronteras. Con la mayor aceptación de Bitcoin y el potencial de grandes ganancias por la inversión, los dueños de negocios actuales quieren aceptar Bitcoin como pago por sus servicios.

El ecosistema de Bitcoin actualmente incluye muchos actores que brindan un lugar seguro para almacenar Bitcoin y otras criptomonedas. Sin embargo, el riesgo de guardar el activo con un proveedor no confiable es real y puede resultar en la pérdida de sus Bitcoins para siempre.

Los requisitos para aceptar Bitcoin

Billetera Bitcoin

Es igual que su billetera de bolsillo, donde guarda su efectivo. La diferencia es que es digital y tiene Bitcoins. Como propietario de un negocio, recuerde que la billetera Bitcoin solo puede aceptar BTC.

Varios servicios de billetera permiten a los usuarios almacenar diferentes criptomonedas usando sus direcciones. Estas billeteras están protegidas con contraseña y usan claves privadas como la única forma de acceder a los fondos.

Dirección de Bitcoin

Cada billetera Bitcoin tiene una dirección pública que será específica para su billetera y se puede compartir con otros para aceptar pagos. Estas billeteras también pueden convertir la dirección de Bitcoin en un código QR escaneable que se puede mostrar en la tienda.

Sin embargo, la tecnología no permite la cancelación o reversión si realiza una transacción a la dirección incorrecta utilizando una moneda no admitida. Es imposible solicitar un reembolso en cualquier transacción de BTC porque Satoshi Nakamoto no consideró la atención al cliente antes de desaparecer.

La clave privada es la ruta matemática a su reserva de Bitcoins. Cuando extravía sus claves privadas, pierde el acceso a su billetera. Si bien cada billetera de Bitcoin tiene una clave privada única, las billeteras digitales frecuentemente permiten a los usuarios iniciar sesión con contraseñas. En cualquier caso, una copia de seguridad de esta información es esencial y debe almacenarla en otros dispositivos, como memorias USB.

Todo lo que necesita para aceptar Bitcoin

Después de familiarizarse con los requisitos básicos para mantener y almacenar Bitcoins, siga algunos pasos más para crear un negocio que acepte pagos con BTC. Investigue e identifique plataformas y servicios que satisfagan las necesidades regulatorias de su negocio.

Verifique las regulaciones locales

Antes de anunciar que su negocio acepta Bitcoin, verifique las leyes en su área. Tener Bitcoin en jurisdicciones no permitidas puede tener graves consecuencias legales que van desde fuertes multas hasta penas de cárcel.

Conozca las opciones de billetera

Es sencillo crear una nueva billetera Bitcoin. Los intercambios de criptomonedas se encuentran entre las plataformas más comunes para una billetera Bitcoin. Las empresas también pueden comprar máquinas de punto de venta para aceptar pagos de Bitcoin a través de tarjetas de crédito.

Lo que debe tener en cuenta

Debido a la alta volatilidad de los precios, cada empresa debe almacenar copias de las facturas con el precio de Bitcoin en el momento de la transacción, esto ayudará a conocer sus ingresos "verdaderos".

La jurisdicción local influye mucho en los impuestos a las transacciones de Bitcoin. Estados Unidos, por ejemplo, considera a Bitcoin como propiedad y lo gravará de manera diferente a las monedas. Actualmente, Portugal está a la vanguardia en este campo, permitiendo a los ciudadanos hacer operaciones de trading con criptomonedas libres de impuestos desde 2018. Investigue antes de incorporar el pago de Bitcoin en su negocio.