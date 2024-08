Primeros pasos en las inversiones: Cómo separar la paja del trigo

Abres el ordenador, ingresas al bróker y te encuentras con índices, materias primas, acciones. Gráficos por todas partes y parámetros de “sentimiento del mercado”. Te empiezas a preguntar cuándo los mercados empezaron a tener sentimientos y decides cerrar la pestaña que acabas de abrir. Sin pena ni gloria. Te entendemos: la primera visita a un sitio de inversiones puede ser algo confusa.

Si es la primera vez que inviertes y estás buscando opiniones sobre brókers como XTB te recomendamos que sigas leyendo para conocer los secretos de algunos de los grandes traders de la historia y el paso a paso para seleccionar un sitio que se adapte a tu nivel.

Elegir la plataforma correcta

Elegir el broker adecuado es sumamente importante a la hora de invertir en los mercados por primera vez. Este sitio es el que permite el acceso a las acciones, los índices y las materias primas y además cobra por ello. Por eso, su selección es importante.

Lo ideal es elegir una opción que cumpla con la legislación local, es decir, que esté habilitada por las autoridades financieras del país en el que se encuentre el usuario. Esto es fácil de verificar buscando logos habilitantes en algunos sitios de la página.

Una buena idea también puede ser informarse sobre la fiabilidad de la empresa a través de sitios especializados en finanzas o comparadores. Una búsqueda de opiniones en Google también puede ser útil para detectar posibles conflictos que hayan tenido otras personas y así elegir la opción más segura de las disponibles.

El proceso KYC

En general, las plataformas más confiables no permiten abrir una cuenta en segundos, ya que incluyen un procedimiento de verificación de los datos de los usuarios que se conoce como KYC (Know Your Customer, “conozca a su cliente”, en inglés). Este procedimiento puede tardar algunas horas, incluso días.

La metodología KYC incluye preguntas sobre el patrimonio de los usuarios, el lugar donde pagan los impuestos y su historial en inversiones. La finalidad de todas esas investigaciones sobre el cliente es la prevención del lavado de activos y el cumplimiento con algunas normativas locales e internacionales, dependiendo del país.

Seleccionar un nivel de cuenta adecuado

Una vez pasado el proceso de KYC y creada la cuenta de usuario, una cuestión a tener en consideración son los niveles. Una buena parte de los brokers ofrecen al menos tres diferentes estratos: inicial, intermedio y avanzado.

Los niveles iniciales e intermedios bloquean funciones que solamente pueden servirles a las personas de nivel avanzado, ofreciendo una interfaz más sencilla con la que los menos experimentados pueden operar de forma más cómoda. Elegir el nivel adecuado puede ahorrar bastantes dolores de cabeza.

Aprovechar los recursos disponibles

Buena parte de estas plataformas tiene academias de trading que ponen a disposición de los usuarios manuales de todo tipo, por eso son útiles tanto para traders novatos como experimentados. Además de definiciones, suelen incluir estrategias y paso a paso para poder operar con análisis técnico de datos.

Otra buena idea es aprender a través de libros confiables. Traders como Stan Weinstein, autor de “Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas”, comparten su conocimiento para que millones puedan aprender a leer gráficos y calcular medias.

La psicología de los mercados

Además del conocimiento técnico, también es útil formarse en la parte psicológica que involucra el trading. Conocer la psicología humana puede ser muy útil, ya que la mayoría de los movimientos del mercado se basan en factores como el miedo a perderse la última moda (un fenómeno conocido en inglés como FOMO), la euforia por un anuncio importante o el pánico por la anticipación de una nueva crisis.

Lo dicho. Los mercados tienen sentimientos y conocer sobre la psicología humana ayuda a entenderlos. El inversor vivo más reconocido del mundo, Warren Buffett, recomienda títulos como “Cómo ganar amigos e influir sobre las personas” de Dale Carnegie y “La psicología de la persuasión" del prestigioso Robert Cialdini.

Sin embargo, para ser buen trader no solo hace falta entender cómo piensan las personas, sino también comprender cuáles son los procesos mentales que se producen dentro de uno mismo. Aprender a gestionar las emociones para no dejarse dominar por ellas puede ser una buena idea para evitar pérdidas.

Tablet sobre un periódico / Unsplash

En el mundo de los desinformados, el informado es rey

Noticias falsas, deepfakes, fotografías hechas con inteligencia artificial. Estamos frente a una epidemia de desinformación a nivel global donde incluso a los medios más prestigiosos les cuesta distinguir entre lo que es real y lo que es falso.

Por eso, investigar y contrastar los datos en varios medios se vuelve algo importante a la hora de invertir. Vale más hacer pocos movimientos de cuenta en acciones más seguras que prenderse a las últimas modas, ya que algunos activos suben como la espuma y después explotan como burbujas en el aire.

El socio de Buffett, Charlie Munger, solía decir que la vida “es un aprendizaje eterno”, poniendo énfasis en que las personas a las que él consideraba “sabios” eran quienes no dejaban de leer en ningún momento.

Libros, revistas especializadas como The Economist y prensa especializada como Cinco Días, The Wall Street Journal o The Financial Times, solo por poner algunos ejemplos típicos, son buenas fuentes de información para los traders.

Gestionar los riesgos

La gestión de riesgos en inversiones busca identificar y minimizar posibles fugas en el plan de inversiones. Una recomendación frecuente para gestionar el riesgo es la diversificación, una estrategia que implica distribuir lo invertido en distintos sectores, activos o puntos geográficos. De esa manera, se reduce la dependencia de una única opción.

Charlie Munger, socio de Warren Buffett, recomendaba no comprar acciones individuales, sino optar por fondos indexados. Comparaba esta estrategia con la compra de un coche en lugar de construir uno desde cero. Los fondos indexados ofrecen una diversificación "lista para llevar", reduciendo el riesgo de seleccionar mal un activo individual.

Ese tipo de ideas, sumado a todo lo mencionado en el artículo como la preparación y la lectura permanente, pueden ser la clave para tener una posición sólida en los mercados. Dicho esto, siempre hay que tener en cuenta que las inversiones conllevan un riesgo y por eso se recomienda la asesoría con expertos antes de hacer movimientos de gran volumen.