Cómo retirar Bitcoin de un intercambio de criptomonedas

Si tiene que solicitar permiso para usar algo que es legalmente suyo, no es verdaderamente suyo. ¿Ha escuchado la expresión "si no son tus claves, no son tus monedas"? Eso es correcto. No tiene control sobre su propio dinero si no lo retira o no conserva sus claves privadas de Bitcoin. Dejar su criptomoneda en su cuenta de intercambio implica tener mucha fe en un intercambio de terceros.

¿Qué son exactamente las claves privadas de Bitcoin?

Las claves privadas de Bitcoin son similares a las contraseñas necesarias para mover Bitcoin por la red. Se requieren sus claves privadas para enviar o gastar Bitcoin. Si no tiene estas claves, es probable que alguien más las tenga, generalmente un intercambio como Coinbase o un custodio externo.

Se expone a muchos riesgos cuando utiliza a un tercero para almacenar su Bitcoin. Cuando deja su Bitcoin con un custodio, debe solicitar permiso para usar lo que es "suyo". Es como confiar en que otra persona recuerde la contraseña de su bóveda familiar.

¿Qué pasa cuando deja su Bitcoin en un intercambio?

Sin acceso a su Bitcoin, pierde todas las características que hacen que Bitcoin sea único. Ya no es inmune a la censura y ya no puede enviar o gastar dinero libremente. En un evento de liquidación, no podría tener más opción que vender su Bitcoin. Sus transacciones pueden ser bloqueadas o congeladas. Además, podría perder la conexión con su Bitcoin en cualquier momento. Confiar en un intercambio y dejar su Bitcoin en él lo expone a numerosos riesgos importantes:

Debe tener fe en que el intercambio no volverá a hipotecar su Bitcoin.

Debe tener fe en que el intercambio mantendrá su Bitcoin seguro.

Debe creer que el Bitcoin vendido por su intercambio es genuino.

Debe creer que el intercambio carece de reservas fraccionarias.

Debe tener confianza en que el intercambio no prestará su Bitcoin a los traders diarios.

Debe creer que el intercambio le permitirá retirar cuando quiera.

Debe tener confianza en que el intercambio no rastreará ni venderá información sobre sus transacciones.

Debe creer que el intercambio no se declarará en bancarrota, lo que le hará perder su Bitcoin en una liquidación forzosa.

Para disfrutar completamente de Bitcoin, debe usarlo

La experiencia práctica con esta nueva tecnología destaca su utilidad en formas que no se pueden leer al respecto. Simplemente leer sobre Bitcoin no le proporcionará una comprensión completa. Una forma de usar Bitcoin es el trading, que garantiza buenos rendimientos cuando se realiza correctamente. Las personas pueden usar la red Bitcoin de varias maneras. Gaste algo de Bitcoin y distribuya algo a otros. Combine sus UTXO. Establezca un canal de red lightning. Aprenda a crear y transmitir una transacción de red.

Aquí hay un ejemplo para demostrar este punto: una persona puede estudiar autos y aprender todo lo que necesita sobre cómo funciona un automóvil. Sin embargo, si un nuevo conductor se sienta detrás del volante por primera vez y conduce, lo más probable es que tenga dificultades para moverse de un punto a otro.

Cómo retirar Bitcoin de un intercambio

Retirar Bitcoin de un intercambio variará según la plataforma que utilice. Lo más importante es investigar y leer sobre cómo funciona el intercambio de criptomonedas. Para evitar perder sus bitcoins, asegúrese de seguir todas las instrucciones. Sin investigar o seguir las instrucciones proporcionadas por la plataforma de intercambio, no haga clic en nada que no entienda. La mayoría de los intercambios proporcionarán instrucciones sobre cómo retirar su Bitcoin en forma de videos o artículos. Recuerde que cometer cualquier error podría resultar en la pérdida de su criptomoneda, así que proceda con precaución en todo momento.