Gracias a todos los que alzaron su voz por mi libertad

Yoani Sánchez, este viernes, un día después de ser detenida arbitrariamente durante nueve horas por la Seguridad del Estado cubana.

Comprobé que cada día decenas o incluso cientos de personas son detenidas en La Habana por el simple hecho de no tener una dirección de la capital en su carné de identidad

La Habana/Expreso mi gratitud infinita a quienes este jueves denunciaron mi arresto arbitrario, exigieron mi liberación y me acompañaron con su solidaridad. Cada mensaje, cada denuncia y cada voz que se levantó fueron fundamentales. Gracias por no dejarme sola.

Pero de aquel calabozo salí también con una denuncia que no puedo callar. Allí comprobé, con horror, que cada día decenas o incluso cientos de personas son detenidas en La Habana por el simple hecho de no tener una dirección de la capital en su carné de identidad. Las procesan como "ilegales" y las someten a deportaciones forzosas hacia sus provincias de origen. Las dos palabras que más escuché durante mi encierro fueron "ilegales" y "deportación". Cubanos tratados como basura en su propio país.

También denuncio la absoluta sumisión de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ante la Seguridad del Estado. Los agentes, las patrullas y las instalaciones policiales son utilizados como instrumentos de represión política, al servicio de quienes persiguen y castigan el ejercicio de las libertades ciudadanas.

En este video comparto mi experiencia, mi agradecimiento y, sobre todo, mi preocupación por quienes siguen encerrados sin que sus nombres lleguen a las redes sociales ni sus historias aparezcan en los titulares.

De nuevo, gracias por ayudarme a recuperar mi libertad. No olvidemos a quienes todavía no la tienen.