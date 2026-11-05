Yoani Sánchez, secuestrada por la policía política en La Habana

Yoani Sánchez, directora de '14ymedio', ha sido secuestrada por la policía política este jueves a las 9:30, cuando salía de su vivienda.

Madrid/Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, ha sido secuestrada por la policía política este jueves a las 9:30, cuando salía de su vivienda, ubicada en Nuevo Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución, para hacer compras en el mercado del barrio.

La periodista avisó a sus colegas de este diario de su breve salida y anunció que regresaría pronto, pero apenas diez minutos después logró enviar un mensaje en el que advirtió apenas con cuatro palabras de su situación. Desde entonces, no hay noticias de Sánchez.

La periodista avisó a sus colegas de este diario de su breve salida y anunció que regresaría pronto, pero apenas diez minutos después logró enviar un mensaje en el que advirtió apenas con cuatro palabras de su situación

Los hechos ocurren en una semana que acumula dos sucesos del mismo tipo. El pasado lunes Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, fue detenido violentamente por agentes policiales que lo esposaron y trasladaron en una patrulla. Horas después quedó en libertad, pero con una multa por sus publicaciones en redes sociales, varios equipos de trabajo decomisados y nuevas amenazas de prisión.

El martes llegó el turno a Camila Acosta, también colaboradora de CubaNet, detenida también en la vía pública y por la mañana, por agentes de la Seguridad del Estado que la condujeron a una estación policial esposada. La reportera explicó este miércoles que, además de inutilizar su teléfono móvil, las autoridades le entregaron un acta de advertencia instándola a no volver a difundir imágenes de un funcionario público, ya que podría enfrentarse a un delito contra la intimidad personal.

Acosta había grabado el pasado 28 de octubre a un agente que le impedía salir de su casa y la filmación fue divulgada por el medio con el que colabora e infinidad de cuentas en redes sociales, hechos similares a los que sirvieron para condenar a la influencer Anna Bensi a dos años de limitación de libertad.

A mediados de septiembre, la Seguridad del Estado detuvo también a Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. En su caso, lejos de ser liberado, fue pocos días después conducido a la cárcel de Kilo 7, en Camagüey, donde permanece en prisión preventiva acusado de un delito de desobediencia.

Varios periodistas de 14ymedio han sido víctimas de este tipo de represión desde su fundación, en mayo de 2014

Varios periodistas de 14ymedio han sido víctimas de este tipo de represión desde su fundación, en mayo de 2014. Reinaldo Escobar ha sido detenido en numerosas ocasiones, la mayoría coincidiendo con eventos importantes como la visita de Barack Obama en 2016 o el papa Francisco a la Isla en 2015. El periodista ha estado sometido durante años a una regulación migratoria que le ha impedido salir de Cuba.

Luz Escobar también ha sufrido innumerables retenciones en su casa, con situaciones de acoso delante de sus hijas menores de edad, que fueron el detonante de su exilio en España, donde vive con asilo desde 2022.

Otros colaboradores de este medio estuvieron detenidos, desde José Gabriel Barrenechea en 2024 –condenado a seis años de prisión– a Yudiel Hernández, que estuvo tres meses encarcelado por investigar el tráfico de drogas en una escuela de Matanzas en 2025.