Operativos policiales en las horas previas al juicio contra la 'influencer' cubana Anna Bensi

Muchos activistas han invitado a movilizarse para acompañar a la joven y su madre a la vista, este jueves en el Tribunal Municipal Popular La Habana del Este, en Cojímar

La Habana/La Seguridad del Estado mantiene la vigilancia en los alrededores de la redacción de 14ymedio este jueves, previsiblemente por la celebración del juicio contra Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente. La vista tendrá lugar a las 10 en el Tribunal Municipal Popular La Habana del Este, en Cojímar, La Habana. Este miércoles, la periodista independiente Camila Acosta ya había denunciado un operativo en la puerta de su casa mediante el cual se les impidió salir tanto a ella como a su esposo.

Desde que la influencer y activista anunció la fecha del juicio –que le comunicó este lunes su abogado–, múltiples activistas de la oposición han llamado a movilizarse para acompañar a las dos mujeres, incluso físicamente en una caminata hasta la sede judicial. Entre los apoyos más destacados en las últimas horas se encuentra el comunicado emitido por la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, que hizo una defensa personal de ambas y pidió "que el ejercicio legítimo de la verdad y la transparencia no debe ser criminalizado".

La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba Asambleas de Dios, también expresó su apoyo a Benítez y Silvente –ambas cristianas muy reconocidas – y pidió un proceso justo en el que se demuestre que se garantizan las libertades de conciencia y expresión, "sin temor a represalias injustas".

La profesora Alina Bárbara López Hernández, residente en Matanzas, también ofreció respaldo a Benítez y Silvente ante un proceso que, afirma, “busca intimidarlas por su postura cívica”. La intelectual reivindicó el apoyo de la sociedad que las dos mujeres han recibido. “Ya nunca más una persona que levante la voz en Cuba soportará la represión en soledad”, escribió.

La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba Asambleas de Dios, también expresó su apoyo a Benítez y Silvente

Anna Sofía Benítez y Caridad Silvente están acusadas de “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”. Los hechos se remontan al pasado 10 de marzo, cuando un agente de la Seguridad del Estado se presentó en su domicilio para entregar una citación convocando a Anna Bensi, presuntamente para hablar de los videos que publicaba en redes sociales en los que cuestiona al régimen cubano. Las dos mujeres decidieron grabar y difundir el acto en alegando que era una medida de seguridad.

Dos semanas después, Silvente fue acusada por el agente, que consideraba vulnerado su honor, y la imputación acabó extendiéndose a Anna Bensi cuando acudió a declarar a favor de su madre. Aunque la Fiscalía Provincial archivó inicialmente el caso después de que el agente retirase la querella, el caso volvió a abrirse el pasado 6 de julio, cuando él mismo se retractó y volvió a presentar la denuncia, por motivos que se desconocen.

El juicio tenía que haberse celebrado el pasado 17 de septiembre, pero fue aplazado inicialmente sin fecha a la vista. La acusación se basa en el artículo 393, que castiga con hasta dos años de prisión a quien “con el propósito de conocer (...) o de afectar la intimidad o la imagen, voz, datos o identidad de otra persona, sin su consentimiento, obtenga, facilite, reproduzca, divulgue, transmita o mantenga en su poder grabación o reproducción de sonido, foto o vídeo, mensajes, datos o cualquier otra información”.

El agente que presentó la querella ha pedido como condición para retirarla que las denunciadas hagan un video pidiendo disculpas por su acción, pero su defensa insiste en que no es suficiente y pide prisión para las dos mujeres. Anna Bensi ha afirmado en las últimas horas que no guarda rencor al agente que ha presentado la querella, puesto que lo considera una pieza en manos del régimen, pero defiende su acción y no se arrepiente.