Anna Bensi: “El objetivo del juicio es intimidar a todo el que alce la voz en Cuba”

Madrid/La influencer y activista Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, comenzó publicando en redes sociales como una creadora de contenido más, con videos de humor, música y situaciones de su vida cotidiana. Pero, a medida que empezó a utilizar esas mismas plataformas para contar lo que ocurría a su alrededor y denunciar problemas y abusos que vivía en Cuba, comenzó también la presión de la Seguridad del Estado. A cada episodio de vigilancia, interrogatorios, restricciones o cortes de internet, Bensi respondió haciendo lo mismo que había empezado a hacer en redes: contarlo públicamente y denunciarlo. Esa escalada represiva, recuerda en entrevista con 14ymedio, terminó alcanzando también a su madre.

Ahora ambas deberán enfrentarse a un proceso penal por la difusión de un video grabado en la entrada de su vivienda el pasado marzo. La causa había sido archivada en abril, pero fue reabierta meses después a raíz de la querella presentada por un policía que asegura haberse sentido ofendido. En conversación con este diario, entrecortadamente, a través de audios, Bensi habla desde La Habana del juicio, de la represión que ha sufrido desde que comenzó a alzar la voz y de su decisión de seguir denunciando: “No me van a callar”.

Pregunta. El caso contra usted y su madre había sido archivado en abril y ahora el tribunal ha confirmado que serán llevadas a juicio. ¿Cómo recibió la noticia?

Respuesta. El lunes 6 de julio se presentaron en mi casa dos personas de parte del tribunal para comunicarnos a mi mamá y a mí que iban a iniciar un proceso penal por el mismo cargo que ya habían archivado en abril. Nuestro abogado presentó una petición de inadmisibilidad de la querella del policía que se sintió ofendido por la publicación que hice en marzo.

Supuestamente, en abril archivaron el caso porque el policía que se considera ofendido no tenía un abogado que lo representara y ahora sí lo tiene

Pero como sabemos cómo funcionan las cosas aquí en Cuba, ese trámite fue prácticamente para ganar tiempo, porque el tribunal se rige siempre por lo que ordene la Seguridad del Estado. Obviamente, no iban a rechazar la querella. Finalmente, el tribunal decidió denegar la petición de nuestro abogado y seguir adelante con el proceso para llevarnos a juicio.

P. ¿Qué explicación les han dado para reabrir una causa que había sido archivada?

R. Supuestamente, en abril archivaron el caso porque el policía que se considera ofendido no tenía un abogado que lo representara y ahora sí lo tiene. Esa es la explicación que ellos dan.

Pero la explicación real es que esto era algo que ellos tenían ahí y que podían sacar en cualquier momento. Mi mamá y yo obviamente lo sabíamos. Hasta ahora lo único que sabemos es que sí nos van a llevar a juicio, pero todavía no hay fecha oficial.

P. La acusación está relacionada con el artículo 393 del Código Penal cubano, que contempla los “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”. Aquel 10 de marzo decidieron grabar la llegada del agente y publicar las imágenes como una medida de protección. Si hoy pudieran volver a ese momento, ¿volverían a sacar el teléfono para grabarlo?

R. Claro que sí, yo volvería a hacer todo igual. No me arrepiento de nada en absoluto porque no he cometido ningún delito. Mi declaración sigue siendo la misma. Yo subí el vídeo a redes sociales para la seguridad mía y de mi mamá. Sinceramente, como esos policías se presentaron en mi puerta, no parecían policías, parecían delincuentes.

Yo nunca me referí a él específicamente en el vídeo ni incité a nadie a hacerlo. En mis manos no está la responsabilidad sobre lo que la gente pueda decir al respecto

Cuando tenemos un discurso contrario al que le gusta a la dictadura, los cubanos carecemos del favor y de la buena obra de las autoridades. Por eso yo tenía que exponer toda la represión que uno sufre. Además, jamás se dijo el motivo inicial de la situación que esos policías trajeron.

La realidad es que simplemente subí el vídeo a redes sociales para dejar constancia de lo que había sucedido en ese momento. Y si el policía se sintió ofendido por los comentarios y publicaciones que pudieron hacer otras personas, ya no es mi problema.

Yo nunca me referí a él específicamente en el vídeo ni incité a nadie a hacerlo. En mis manos no está la responsabilidad sobre lo que la gente pueda decir al respecto.

P. ¿Cómo está viviendo su madre todo este proceso? ¿Ha cambiado la relación entre ustedes o la manera de afrontar la presión de las autoridades?

R. Mi mamá es una valiente. Ella me ha apoyado en todo momento desde el principio. Me imagino que, como madre, tendrá su preocupación con todo este proceso, pero está confiada también en que saldremos de todo esto lo mejor posible, con la ayuda de Dios. Ella está firme, al igual que yo.

P. Desde marzo ambas están sometidas a medidas que limitan su movilidad. ¿Cómo es su vida cotidiana ahora?

R. La verdad es que nunca hemos sido de salir mucho a la calle, pero no es lo mismo quedarse en casa por gusto de nosotras a tener que limitarnos por una orden, y menos aún si esa orden es injusta.

Yo no he podido trabajar más desde que la Seguridad del Estado propició mi desempleo en mi antiguo trabajo

Tratamos de que toda esta situación no nos afecte demasiado, pero siempre tenemos en cuenta la vigilancia hacia nosotras por parte de la Seguridad del Estado en cada movimiento que damos.

Yo no he podido trabajar más desde que la Seguridad del Estado propició mi desempleo en mi antiguo trabajo [en un salón de belleza de gestión privada]. Gracias a Dios, mi hermana [residente en Estados Unidos] nos ayuda con los gastos de la casa.

Pero es vivir constantemente con cortes de internet, sabiendo que tenemos los móviles intervenidos, que escuchan las llamadas y leen los mensajes. Muchas veces nos quedamos completamente incomunicadas.

Tenemos vigilancia en la casa, sobre todo cuando hay fechas que a ellos no les gustan, cuando son fechas que la dictadura no quiere. Hacen llamadas al teléfono fijo de la casa. A veces se quedan sin hablar y solo se escucha la respiración. Otras veces se identifican como Seguridad del Estado y pueden llamar a cualquier hora.

Todo esto es para desestabilizarnos a mi mamá y a mí y mandar un mensaje de presión, para hacer saber que ellos tienen el control.

P. ¿Qué es lo que más le preocupa del juicio? ¿Una eventual condena, las consecuencias para su libertad o lo que pueda ocurrir durante y después del proceso?

R. Obviamente nos preocupa lo que pueda resultar del juicio porque no hay nada claro. Sabemos que todo lo que se está haciendo tiene segundas intenciones. Es un proceso injusto en el que van a buscar todas las vías para que sea más injusto todavía.

Se nos está juzgando realmente por nuestra manera de pensar y no por el supuesto delito que ellos dicen. Pero no sabemos qué va a pasar ese día

Se nos está juzgando realmente por nuestra manera de pensar y no por el supuesto delito que ellos dicen. Pero no sabemos qué va a pasar ese día.

P. ¿Qué cree que pretende conseguir el régimen cubano llevando este caso hasta los tribunales? ¿Cree que quieren hacerle callar?

R. Desde septiembre del año pasado comencé a alzar la voz aquí en Cuba, y ahora estoy más firme; en ningún momento he pensado en callarme porque no he hecho nada mal. Simplemente lo que he hecho ha sido expresarme.

Lo que pasa es que a la dictadura cubana no le convienen mis convicciones, pero eso no va a pararme. Aquí en Cuba todos sabemos que no hay separación de poderes. El tribunal responde a lo que a la dictadura le convenga. Los tribunales son un brazo más del órgano represivo de la dictadura y obviamente estoy cien por cien segura de que todo esto es una estrategia más para intimidar a todo el que alce la voz, en este caso a mi mamá y a mí.

Ellos tienen un objetivo marcado porque mi voz ya les molesta, les hace ruido, y lo han dejado bien claro en los interrogatorios a los que me han sometido. Como eso no les ha funcionado, van subiendo de nivel la represión, a ver hasta cuándo uno cede y ellos consiguen lo que quieren. En este caso, callarme.

P. ¿Qué importancia tiene para usted que otros gobiernos y organizaciones estén siguiendo lo que les ocurre?

R. Yo sinceramente estoy súper agradecida con todo aquel medio de comunicación que quiera darle visibilidad a mi caso y al de mi mamá. Así se da a conocer cómo actúa la dictadura.

Es bastante importante que ellos sientan la presión de la prensa internacional cuando saben que lo que están cometiendo es una injusticia

Es bastante importante que ellos sientan la presión de la prensa internacional cuando saben que lo que están cometiendo es una injusticia. Y no solo lo digo por mí, sino también por todos los casos de personas que sufren represión en Cuba por alzar la voz, y más aún por los presos políticos.

P. ¿Qué le diría a un joven cubano que esté pensando en empezar a denunciar públicamente lo que ocurre en el país y que ahora vea su caso y tenga miedo?

R. Desde que empecé todo este proceso, a todas las personas que se me acercan y dicen que quieren alzar la voz y decir lo que piensan libremente, yo les doy mi apoyo, pero también hay que aconsejarlos.

Yo les digo que pongan las cartas sobre la mesa y vean todo lo que pueden perder por ser fieles a sus convicciones. Si esa persona está dispuesta, pues adelante, que lo haga.

Y también les digo que lo hagan bien, con sabiduría, con estrategia y que siempre hablen desde el respeto. Digo con estrategia porque sabemos que debemos ser cuidadosos. Cuando se alza la voz en Cuba, es como estar en una cuerda floja y abajo te esperan cien cocodrilos babeando, esperando el más mínimo fallo de equilibrio para comerte y no dejar restos de ningún tipo.

Y otra cosa que siempre digo es que, si lo van a hacer, que lo hagan sin esperar nada a cambio.