Anna Bensi y su madre serán llevadas a juicio por la denuncia de un policía “ofendido”

Se trata de una causa archivada el pasado abril y reabierta en julio, tras un interrogatorio de once horas a la activista

Madrid/La influencer y activista Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, será finalmente llevada a juicio junto a su madre, Caridad Silvente, ambas acusadas de “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”. Ella misma comunicó este martes, en un post que presentaba diciendo “Dios al control”, que el tribunal se lo había confirmado.

“La denuncia fue supuestamente presentada por el policía que se considera ofendido, quien se presentó en nuestro apartamento el 10 de marzo de este año para dejar una citación de la Seguridad del Estado a nombre de mi madre”, expone en su publicación Anna Bensi, que no da detalles de la fecha. Sí explica que ambas tomaron entonces la decisión de grabar y publicar en redes sociales el momento “como medida para nuestra seguridad”.

Dos semanas después de aquella transmisión, la youtuber acudió a declarar en relación por la acusación contra su madre y terminó siendo imputada por el mismo delito. El 13 de abril –poco después de que el encargado de negocios de EE UU en Cuba, Mike Hammer, acudiera a la casa de ambas en La Habana a modo de claro respaldo–, la Fiscalía Provincial archivó el caso, pero lo reabrió el pasado 6 de julio.

“La denuncia fue supuestamente presentada por el policía que se considera ofendido, quien se presentó en nuestro apartamento el 10 de marzo de este año para dejar una citación de la Seguridad del Estado a nombre de mi madre”

Ocurrió cuatro días después de ser sometida a un interrogatorio de once horas por la Seguridad del Estado, la misma jornada en que Hammer convocó en su residencia a cubanos de la sociedad civil para la habitual celebración anual por el 4 de julio, día de la independencia de su país, que este año cumplió 250. En aquella oleada represiva no solo fue detenida Bensi, sino otros activistas, como Leonardo Romero Negrín y Alexander Díaz Rodríguez, ex presos del 11 de julio de 2021, o Fernando Ginarte Mora, así como los influencers Betty y Abel, del programa Fuera de la Caja, y Rolando Fidel Pérez, llamado Pregonero de Cristo.

Tal y como contó ella misma, fue amenazada de cárcel tras permanecer en la estación de Policía de Alamar desde las 10 de la mañana hasta las nueve de la noche aquel 2 de julio. “Es lo mismo de siempre, intentar callar, reprimir, amenazar”, resumió Benítez poco después de regresar a su casa.

Durante las primeras cuatro horas, según relató en un video, permaneció sentada en el salón principal de la unidad sin que nadie la atendiera. Después fue interrogada por un hombre y una mujer, que volvieron a hablarle del embargo estadounidense, las sanciones contra Cuba y las posibles consecuencias de sus publicaciones. Los agentes insistieron además en que debía cambiar sus videos y dedicarse a “otro tipo de contenido”.

Que la activista siguiera realizando publicaciones dejaba claro algo que ha repetido en numerosas ocasiones: a pesar de las amenazas, no va a callar. Ya lo advirtió tras salir de la misma estación de Alamar, donde le dijeron que la Fiscalía archivaba la causa hoy reabierta.

“Todas estas injusticias solo demuestran lo que tanto niegan ser: una dictadura. Si creen que piensan callarme, están muy equivocados, a menos que me metan presa”, dijo entonces, luego de intentar disuadirla de abandonar sus videos y publicaciones críticas en redes sociales.