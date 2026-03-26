La 'youtuber' cubana Anna Bensi acude a declarar por la acusación contra su madre y sale imputada por el mismo delito

La joven está bajo reclusión domiciliaria y no puede salir del país ni viajar entre provincias sin avisar a la Seguridad del Estado

Madrid/La youtuber y activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, acudió este miércoles a la unidad policial de Alamar para ser interrogada por la Seguridad del Estado en relación con el proceso abierto contra su madre, Caridad Silvente. La joven salió de la cita, sin embargo, imputada por el mismo delito, el de “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”.

“Estoy bajo reclusión domiciliaria, no puedo salir del país ni viajar entre provincias sin avisarlos a ellos”, contó en un video publicado en Facebook horas después de llegar a casa para relatar su encuentro con la Seguridad del Estado.

Benítez Silvente dijo que había estado una hora en la estación policial, un dato que se conocía gracias a su amigo, David Espinosa, que informó para dar tranquilidad a las personas que se habían solidarizado con ella, algunas, incluso, acompañándola en señal de apoyo. “Anna Sofía Benítez Silvente acaba de salir de la unidad. 3:07 pm. ¡Dios está al control!”, avisó, antes de que ella pudiera dar más detalles ya desde la tranquilidad de su hogar, aunque en pleno apagón.

Ya sin su abogado presente, un agente la condujo a otra oficina donde otra compañera se encargó de registrarla minuciosamente por si llevaba algún dispositivo para grabar

“Lo primero fue pasar con el abogado a una oficina y ahí mismo me tomaron declaración y me imputaron los cargos”, explicó, y añadió que en la sala estaban el instructor que lleva el caso de su madre y un teniente rellenando los papeles. Apenas un par de minutos fuera, en espera –”me dijeron que querían conversar conmigo”– y ya sin su abogado presente, un agente la condujo a otra oficina donde otra compañera se encargó de registrarla minuciosamente por si llevaba algún dispositivo para grabar.

“Me revisaron el pelo, me tuve que quitar el peinado, la blusa, el pantalón, me tocaron los zapatos,…”, cuenta. Sin embargo, se limitaron después a devolverle su carné de identidad. “Y esto fue todo lo que pasó hoy”, dice, antes de agradecer a quienes están apoyando no solo a ella y su madre, sino también a una causa nacional.

La madre de Benítez Silvente, Caridad Silvente, está acusada de haber difundido imágenes del agente del Ministerio del Interior que la había visitado previamente para entregarle una citación policial. Las autoridades encuadran la acción en el artículo 393 del Código Penal cubano, referido a los “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz”.

Durante el interrogatorio realizado a Silvente el pasado 12 de marzo, también la responsabilizaron por permitir que su hija, Anna Bensi, publique denuncias contra el Gobierno. Fue amenazada con una pena de hasta cinco años de prisión. Los agentes le llamaron “mala madre” y acusaron a su hija de ser “contrarrevolucionaria”, “conspirar” y recibir órdenes de EE UU. Tras aquel interrogatorio, Silvente fue informada de que se encuentra bajo reclusión domiciliaria y no puede recibir visitas. Se le requirió buscar un abogado en un plazo de cinco días para su proceso penal. También le aseguraron que Anna Bensi sería citada próximamente.

“Si a mi mamá o a mí nos pasa algo, la culpa va a ser de ustedes”, había expresado Bensi, en un mensaje que resume no solo su angustia personal, sino también la indefensión en la que se encuentran muchos ciudadanos cuando pasan a ser blanco de la policía política.

El proceso contra su madre es una forma de intimidación para evitar que ella continúe expresándose en las redes sociales., sostiene

En una transmisión en directo publicada este martes por la influencer, la joven había denunciado que la citación estaba firmada por el teniente coronel Eddy Cala, instructor encargado del caso.

Bensi ha cuestionado la legalidad del procedimiento y ha denunciado irregularidades en la propia citación, que, asegura, estaba mal redactada y no detallaba de forma precisa las razones por las cuales debía presentarse ante las autoridades. El proceso contra su madre es una forma de intimidación para evitar que ella continúe expresándose en las redes sociales., sostiene

El interrogatorio de este miércoles ocurre en un contexto de creciente represión contra voces críticas dentro de la Isla. Lejos de disminuir, la vigilancia, las citaciones arbitrarias, las amenazas y las restricciones de movimiento siguen siendo parte de la vida cotidiana de activistas, periodistas independientes, artistas incómodos y ciudadanos que expresan disenso.