La madre de la 'youtuber' Anna Bensi es amenazada con cinco años de prisión

La Habana/La ola de represión en Cuba continúa intensificándose en los últimos días. Interrogatorios y procesos penales arbitrarios buscan frenar cualquier forma de expresión crítica.

Caridad Silvente, madre de la creadora de la youtuber Anna Sofía Benítez Silvente –“Anna Bensi” en las redes sociales– fue sometida a interrogatorio en una estación policial de Alamar, en La Habana, y enfrenta un proceso penal por haber difundido imágenes del agente que le entregó la citación policial.

Silvente declaró que estuvo cerca de dos horas interrogada, durante el cual la acusaron de permitir que su hija publique denuncias contra el Gobierno y se le amenazó con una pena de hasta cinco años de prisión.

La acusación se basa en el artículo 393 del Código Penal cubano, que sanciona los “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz”, después de haber expuesto la identidad del suboficial del Ministerio del Interior, Yoel Leodan Rabaza Ramos, quien se presentó en la vivienda para entregar la citación. Anna Bensi había difundido estas imágenes como denuncia de la intimidación policial.

Según Silvente, los agentes le llamaron “mala madre” y acusaron a Anna Bensi de ser “contrarrevolucionaria”, “conspirar” y recibir órdenes de EE UU. Tras el interrogatorio, Silvente fue informada de que se encuentra bajo reclusión domiciliaria y no puede recibir visitas. Se le requiere buscar un abogado en un plazo de cinco días para su proceso penal. También le aseguraron que Anna Bensi será citada próximamente.

En un mensaje publicado en Facebook, la joven de 21 años lanzó una respuesta pública dirigida a la Seguridad del Estado, en la que denuncia cómo con esta intimidación buscan presionarla para que deje de expresarse libremente en redes sociales. “Mi mamá no es ninguna criminal”, escribió. “Si a mi mamá o a mí nos pasa cualquier cosa, la culpa va a ser de ustedes [la Seguridad del Estado]”. Y recalcó que continuará expresando sus ideas libremente sin miedo.

La Embajada de los EE UU en Cuba se pronunció contra este hostigamiento en su perfil de X: “No hemos tenido el placer de conocer a Anna Bensi, ni a su madre, pero por qué las autoridades del régimen las citan? ¿Por qué las amenazan?”.

El caso evidencia la práctica cada vez más frecuente de esta presión policial contra los familiares de los activistas. Una intimidación similar recibió el pasado martes el padre de una integrante del proyecto digital Fuera de la Caja, interceptado por agentes de la Seguridad del Estado en su trabajo y amenazado con encarcelar a sus hijos si continúan su actividad política en redes.

Fuera de la Caja ha reportado hoy mismo en su perfil de facebook que a Anna Bensi y su madre les han cortado la conexión a internet, otra medida represiva del Estado.

Esta ola de hostigamiento ha levantado la alarma en organizaciones internacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció ayer el aumento de la represión contra periodistas independientes en la isla, señalando las detenciones, cercos policiales y agresiones físicas. En un comunicado difundido desde Miami, la organización afirmó que se trata de un patrón persistente de intimidación dirigido contra quienes ejercen el derecho a informar.

Es la segunda serie de incidentes documentados por la organización desde fines de enero. “La repetición de arrestos, cercos policiales, agresiones físicas y amenazas demuestra el uso sistemático del aparato estatal para intimidar y silenciar a periodistas”, señaló el presidente de la organización, Pierre Manigault.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Martha Ramos, de la Organización Editorial Mexicana (OEM), afirmó que “la persecución no solo alcanza a quienes informan, sino también a sus familiares y allegados, en una estrategia destinada a generar miedo y fomentar la autocensura”.

La edición del 2025 del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, difundido ayer por la SIP, señala a Cuba como un país de “Alta Restricción”: “Cuba presenta una dictadura fortalecida, que ha normalizado las situaciones adversas a la libertad de expresión, sofisticando el ambiente de restricción hasta casi evitar la manifestación ciudadana, que, aunque todavía existe, presenta nuevas trabas debido a la represión previa en un cerco institucional.”