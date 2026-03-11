Se desata nueva ola de detenciones y citaciones a periodistas y activistas en Cuba

En el segundo semestre de 2025, en el país hubo 1.279 eventos que implicaron violaciones de derechos humanos, casi siete eventos diarios

La Habana/Las citaciones, detenciones y amenazas en contra de opositores se han incrementado en las últimas horas en Cuba. La activista y periodista independiente Yunia Figueredo fue detenida en Jaimanitas, en el municipio habanero de Playa, este martes por la tarde, luego de participar en uno de los cacerolazos en la capital para protestar por los apagones, reveló en Facebook la comunicadora Yaima Pardo. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

De acuerdo con el reporte, basado en información de Frank Correa, esposo de Figueredo, el arresto ocurrió alrededor de las 17 horas, en medio de un operativo policial en el barrio. “La detención se produjo delante de sus hijas menores y en medio de un apagón”, indica el post, que agrega que los agentes arrojaron al suelo el teléfono de la comunicadora.

También el martes, la reportera independiente Yania Suárez Caballero fue detenida por alrededor de 12 horas, desde la mañana, en un calabozo en la unidad policial de 3ra y 110, también en el municipio Playa, después de acudir a la estación para denunciar un conflicto vecinal.

Suárez Caballero fue arrestada tras intentar reportar el uso ilegal del garaje del edificio donde reside por parte de una vecina

La noticia fue informada por el centro de asesoría legal Cubalex, que explicó que Suárez Caballero fue arrestada tras intentar reportar el uso ilegal del garaje del edificio donde reside por parte de una vecina que instaló un grupo electrógeno. El equipo, que emite gases contaminantes, ha provocado afectaciones a la salud de los residentes.

Cuando la periodista acudió a la estación policial para denunciar la situación, terminó recluida bajo acusaciones de “ejercicio arbitrario del derecho” y “amenazas”.

Casi a la medianoche, la comunicadora informó que ya se encontraba en su casa y prometió ofrecer este miércoles detalles de lo sucedido. “Ha sido una jornada agotadora. Un abrazo a los amigos que se han preocupado. Significa mucho en estos momentos”, indicó en en su post, en el que también agradeció a Cubalex por su trabajo y agregó que durante su estancia en el calabozo confirmó que “ayer (lunes) tiraron piedras contra los paneles solares de la sede de la compañía de electricidad en Santa Fe y lo están tratando como sabotaje”.

A la par de estas detenciones, también se intensificaron las citaciones policiales. Este martes, la youtuber habanera Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, denunció que agentes acudieron a su vivienda para entregar una citación dirigida a su madre, Caridad Silvente, para presentarse este miércoles a las 14 horas.

En un video publicado por la joven de 21 años, aparece un policía vestido de civil y otro hombre que no se identifica

En un video publicado por la joven de 21 años, aparece un policía vestido de civil y otro hombre que no se identifica, quien permanece de espaldas a la cámara durante todo el intercambio, en la entrada de la casa de la influencer. El policía que lleva el documento viste gorra y lentes oscuros. Al presentarse, muestra brevemente un carné de la Policía Nacional Revolucionaria, pero se niega a dar su nombre en un primer momento. Posteriormente, entregó la citación, firmada por Rafael Cejas, en la que no se dice el motivo del llamado, y entregó su carné en el que se identifica al oficial como Yoel Leodán Rabaza Ramos, con grado de suboficial y número de chapa 179542. Ambos personajes se fueron poco después en una motocicleta.

Un patrón similar fue denunciado por los integrantes del proyecto digital Fuera de la Caja, un grupo creado por jóvenes cubanos que produce contenido político en redes sociales desde el municipio Cerro, en La Habana.

En un video, el proyecto difundió un audio del padre de Amanda Beatriz Andrés Navarro, una de las integrantes, en el que señala que fue interceptado por dos oficiales del Ministerio del Interior en su centro de trabajo. El hombre pide a su hija que avise a sus compañeros del grupo sobre lo sucedido. “Resulta que cuando llegué a mi trabajo había dos agentes de la Seguridad del Estado que me estaban esperando y empezaron a intimidarme con mis hijos, diciendo que estaban cometiendo delitos, incitando al desorden constitucional, a delinquir y que si seguían los iban a meter presos”, se escucha en el audio.

“Resulta que cuando llegué a mi trabajo había dos agentes de la Seguridad del Estado que me estaban esperando y empezaron a intimidarme con mis hijos”

El hombre cuenta que defendió a los miembros del proyecto y que señaló a las autoridades que las nuevas generaciones “tienen derecho a pensar diferente y expresar sus opiniones”.

Estas detenciones y citaciones son solo un botón de muestra de los patrones represivos ejecutados por el Estado cubano. Al respecto, Cubalex publicó este martes que en el país hubo 1.279 eventos que implicaron violaciones de derechos humanos, un promedio de casi siete eventos diarios, de julio a diciembre del año pasado.

La ONG documentó en su informe semestral que los actos más recurrentes se realizaron contra personas privadas de libertad (527), así como operativos policiales de vigilancia (212), uso de la violencia o acoso (205), traslados hacia centros de detención o establecimientos penitenciarios (172), amenaza o coacción (167), detenciones arbitrarias (151), negación de atención médica o negligencia, mayormente a reclusos (137), citaciones arbitrarias (109), restricción de movilidad interna (90), reclusión domiciliaria (86), incomunicación (66), interrogatorios (61), descrédito en medios de comunicación y canales cercanos al oficialismo (44) y multas (44).

Estos actos de represión alcanzaron al menos a 779 personas, 189 mujeres y 590 hombres, de los cuales “dos terceras partes no están afiliadas a ninguna organización de la sociedad civil, lo cual muestra la amplitud del diapasón represivo en Cuba”.

En 88 municipios de las 15 provincias del país, incluido el municipio especial Isla de la Juventud, se documentaron casos. La Habana registró la mayoría de los hechos (442), seguido de Santiago de Cuba (122) y Villa Clara (96).