Pese a la fuerte presencia policial, aumenta la intensidad de los cacerolazos en Regla y Guanabacoa

La Habana/Por segunda noche consecutiva, hubo protestas este sábado en varios barrios de La Habana. En Regla y Guanabacoa, 14ymedio pudo constatar cacerolazos simultáneos para denunciar los largos apagones que afectan a todo el país. Manifestaciones del mismo tipo fueron señaladas también en otras partes de la capital, como Marianao y Cotorro, y en otras provincias.

En Guanabacoa, por la zona de Corral Falso, había un grupo que gritaba “¡Abajo la Dictadura!”, como se constata en el video filmado por este medio. Los cacerolazos se oían en varias calles, algunos con más intensidad que otros. Muchos de los que tocaban cazuelas eran niños, sin duda con la anuencia de sus padres.

Había una fuerte presencia policial y, cada tres esquinas, había patrullas. No se les veía con intención de intervenir contra unos manifestantes que, en su desesperación, parecían haber perdido el miedo. Algunos, incluso, llegaron a quemar basura en las calles.

Las redes sociales se llenaron de testimonios e imágenes de protestas, como las que fueron reproducidas por José Raúl Gallego. El periodista residente en México difundió un video en el que la gente grita: “¡No queremos luz, queremos libertad!”. En otros, se escuchan exclamaciones dirigidas contra Díaz-Canel. En Regla, junto al ruido de las cacerolas alrededor de una fogata, se grita: “¡Libertad!” y “¡Ya es el momento!”.

En un video difundido por el youtuber residente en Florida, Alain Paparazzi, una madre confronta a un agente policial, reclamando entre gritos ahogados por la indignación que tiene cuatro hijos que atender y las autoridades no la intimidan: “¡Que venga la patrulla!”, “¡Todos ustedes son unos singaos!”, “¡Con los niños ni pinga!” En las imágenes, se ve cómo el oficial termina guardando silencio y retirándose, con rostro de resignación.

Llama la atención que el video de esta madre desesperada aparezca en redes de forma casi simultánea a la felicitación que el presidente Díaz-Canel envió a las mujeres de Cuba, la cual fue rápidamente criticada y objeto de burlas de parte de los usuarios indignados por los apagones y la situación crítica en la que vive la mayoría de la población de la Isla.

Junto a los cacerolazos es recurrente ver la quema de basureros en varios de los videos difundidos. El gesto es significativo, porque la basura que inunda la ciudad refleja la miseria en que vive la población. Estas fogatas funcionan a la vez como protesta por la situación higiénica que el Estado no ha logrado solucionar, pero también como una forma de alumbrarse en medio del apagón. Algunos cantan el himno nacional junto a un basurero incendiado mientras otros gritan consignas. La mujer que graba estas imágenes se ahoga con el humo.

Este domingo también han aparecido carteles de protesta contra el Gobierno en espacios públicos, con consignas como “Abajo el comunismo” y “Venga Trump”. En redes sociales se han difundido imágenes de estas pintadas en la provincia de Matanzas y en San Antonio de los Baños. En esta última localidad, los carteles claman también por la liberación de Felipe Rodríguez Ledesma, detenido el pasado 3 de marzo por poner en su triciclo un letrero contra “clarias y chivatos”.

En cuanto a los apagones, que son uno de los principales motivos del descontento de la población, hoy se anunció la recuperación de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas –su desconexión agravó la situación energética durante varios días–, la Unión Eléctrica prevé un déficit de 1.855 MW para esta noche, lo que equivale a más de la mitad de la demanda nacional.