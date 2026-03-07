"Abusadores", "pongan la luz", "abajo el comunismo": la noche de Cuba vuelve a llenarse de cacerolazos

Este viernes la Isla alcanzó un déficit récord de casi el 67% de la demanda

La Habana/"¡Abusadores! ¿Hasta cuándo?", "¡Pongan la luz!", "¡Díaz-Canel singao!", ¡Abajo el comunismo!", fueron algunos de los gritos proferidos la noche de este viernes en varios lugares del occidente de Cuba, especialmente en La Habana. Tras el más reciente colapso del sistema eléctrico nacional (SEN), hace tres días, y ante la dificultad de restablecerlo por la falta de combustible, el ruido de las cazuelas vuelve a poblar la oscuridad en señal de protesta.

Según testimonios difundidos en redes sociales, hubo manifestaciones en Jagüey Grande (Matanzas) y en barrios de la capital, como Centro Habana, Arroyo Naranjo, La Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Marianao, entre otros.

El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez, representante de Florida, publicó en su perfil de X: “La gente de Cuba está en las calle exigiendo libertad. Este momento es increíble". También compartió videos difundidos por el influencer conservador Eric Daugherty e imágenes publicadas por el periodista independiente Thomas van Linge, en los que se muestra que el pueblo cubano protestaba en las calles.

La también legisladora cubanoamericana María Elvira Salazar reaccionó en sus redes sociales publicando un video en el que escuchan cacerolazos desde su teléfono. “Cuba está en la calle pidiendo libertad. A la dictadura: ¡ni un abuso más contra el pueblo cubano!” dice la congresista en el video, al tiempo que advierte a las autoridades cubanas de no reprimir estas protestas: “Le decimos al régimen: no se vayan a meter en contra de ellos, ellos tienen derecho a salir a las calles y a decir lo que quieran”.

Cuba está en la calle pidiendo libertad. A la dictadura: ¡ni un abuso más contra el pueblo cubano!

El periodista Mario J. Pentón, de Radio y Televisión Martí, compartió en sus redes sociales varias grabaciones de los cacerolazos y aseguró haber verificado algunos de los reportes mediante contacto directo con residentes.

Algunos videos, como el que se reportó desde Arroyo Naranjo, muestran también que en la calle, en medio del apagón, los manifestantes habían encendido una fogata alrededor de la cual se congregaron. Otras imágenes muestran la llegada de patrullas policiales ante las protestas, aunque no se han reportado casos de represión violenta.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido declaraciones públicas sobre estos incidentes.

Etecsa ha tenido que racionar el servicio de conectividad en algunas provincias, limitándolo a pocas horas al día.

Acostumbrados a apagones de más de 20 horas, es la primera vez este año que tienen lugar cacerolazos simultáneos en numerosos municipios. El pasado miércoles, la salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, provocó una reacción en cadena que dejó sin electricidad a dos tercios del país, desde Camagüey hasta Pinar del Río.

Aunque el servicio comenzó a restablecerse gradualmente, el sistema continúa operando bajo mínimos, hasta el punto de marcar previsiones de déficit insólitas. Para este viernes, se esperaba un récord absoluto de 2.158 megavatios (MW), el 70% de la demanda (3.055 MW). Según el parte de hoy de la Unión Eléctrica de Cuba, no llegó a tanto (2.046 MW), pero siguió marcando un récord (casi 67% de la demanda).

En numerosas provincias los cortes eléctricos superan las 20 horas diarias, afectando no solo el alumbrado de los hogares sino también el bombeo de agua, la refrigeración de alimentos, el transporte y la conectividad. En algunas zonas de provincia, además, la empresa estatal de telecomunicaciones Etecsa ha tenido que racionar el servicio de conectividad, limitándolo a pocas horas al día.