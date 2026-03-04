Una nueva caída del sistema eléctrico deja sin luz a más de la mitad de Cuba, incluida La Habana

El SEN se vino abajo desde Camagüey a Pinar del Río debido a la salida de la central Antonio Guiteras, la mayor del país

La Habana/La salida por una avería imprevista de la central (CTE) Antonio Guiteras, en Matanzas, ha provocado este miércoles la caída del sistema eléctrico nacional (SEN) en más de la mitad del país, desde Camagüey hasta Pinar del Río. Toda La Habana se encuentra en estos momentos en apagón.

Según informó la Unión Eléctrica (UNE) en un breve comunicado, el disparo de la Guiteras ocurrió hacia las 12:41 p.m. debido a un salidero en la caldera. Una hora después, la empresa estatal informaba que ya habían comenzado los protocolos para el restablecimiento, a través del arranque de la planta que Energás opera en Boca de Jaruco, Mayabeque, con la canadiense Sherritt. También está en prolegómenos para su reinicio la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

En Las Tunas tampoco hay servicio, dijo la UNE, a pesar de haber sistema eléctrico. El motivo es que "no se encuentran energizadas las subestaciones". Se encuentra funcionando una unidad de la central Lidio Ramón Pérez, en Felton, Holguín, que, precisa la estatal, "solo está aportando energía a la zona oriental del país".

El apagón provocó la interrupción de la señal de radio y televisión. "Por problemas técnicos", añadía el locutor oficialista Lázaro Manuel Alonso. En La Habana, aguantan un poco más de tiempo quienes disfrutan de un panel solar con el que cargar su generador doméstico.

En el barrio de la Redacción de 14ymedio solo se escucha el generador de un ministerio cercano. Las comunicaciones se encuentran seriamente afectadas, posiblemente porque todas las antenas ya están sin batería o a punto de que se les termine. Plaza de la Revolución solo tuvo este miércoles electricidad desde las 12:20 am hasta las 6:00 am. Este martes, además, sufrió un apagón de más de 14 horas, por lo que los vecinos reportan ya problemas con los alimentos congelados.

Plaza de la Revolución solo tuvo este miércoles electricidad desde las 12:20 am hasta las 6:00 am

La UNE difundió una imagen del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, junto al titular de Energía y Minas, Vicente De La O Levy, reunidos en el Despacho Nacional de Carga. Allí se encuentran, dijo la estatal, para "precisar los detalles de la desconexión del SEN y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento del mismo".

La Guiteras es la mayor y más importante unidad de generación del país y su salida del sistema suele provocar afectaciones de gran alcance debido a la fragilidad estructural del SEN, que opera con un déficit crónico de generación, frecuentes averías en las termoeléctricas y limitaciones en el suministro de combustible.

Es la primera vez este año que el sistema colapsa, algo que ocurrió en varias ocasiones los años pasados. Entre finales de 2024 y principios de 2025 se registraron varias desconexiones de alcance nacional o regional, algunas provocadas por fallas en unidades clave y otras por déficits extremos de generación, que obligaron a desconectar bloques completos para evitar daños mayores. En varias ocasiones, la caída total del SEN dejó al país a oscuras durante horas, con procesos de restablecimiento lentos y escalonados por microsistemas.

Las interrupciones prolongadas han impactado la actividad económica, el transporte, las telecomunicaciones y el abasto de agua, además de agravar el malestar ciudadano en medio de apagones diarios que, en algunas provincias, superan las 20 horas.

Hasta el momento, la UNE no ha precisado cuánto tiempo tomará la reconexión total del servicio en las zonas afectadas, que ocurre en un momento de crisis extrema, recrudecida por el bloqueo petrolero de Estados Unidos establecido tras la intervención en Caracas del pasado 3 de enero.