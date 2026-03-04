Cuba prolonga hasta abril la falta de combustible para aviones en todos sus aeropuertos

A raíz del primer anuncio de este tipo, todas las aerolíneas canadienses y rusas cancelaron temporalmente sus conexiones con la Isla

La Habana/Las autoridades cubanas extendieron este martes hasta el 10 de abril el aviso de falta de combustible para aviones en todos sus aeropuertos que lanzaron por un mes el pasado 10 de febrero a causa del bloqueo petrolero de EE UU.

El mensaje oficial Notam (aviso a aviadores) de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación es por un mes.

"JET A1 FUEL NOT AVBL" (fuel para aviones A1 no disponible), dice el mensaje Notam codificado según aparece actualmente en la base de datos de la estadounidense Administración Federal de la Aviación (FAA).

Los aeropuertos afectados son el José Martí de La Habana, el Juan Gualberto Gómez de Varadero, el Jaime González de Cienfuegos , el Abel Santamaría de Santa Clara, el Ignacio Agramonte de Camagüey, el Jardines del Rey de Cayo Coco, el Frank País de Holguín, el Antonio Maceo de Santiago de Cuba y el Sierra Maestra de Manzanillo.

A raíz del primer anuncio de este tipo, todas las aerolíneas canadienses y rusas cancelaron temporalmente sus conexiones con la Isla; mientras que las españolas, mexicanas y panameñas introdujeron escalas técnicas y, en algunos casos, redujeron frecuencias.

La falta de combustible ha agravado la crisis del sector turístico cubano, aunque aún no hay cifras de febrero, primer mes con la situación actual vigente. Los principales mercados para Cuba son, además, Canadá –con más del 50% de viajeros– y Rusia, segundo desde este enero, después de la caída de cubanos en el exterior y estadounidenses.

El presidente de EE UU, Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la Isla era un peligro de seguridad nacional para su país. Aunque estos gravámenes no están ya en vigor, persiste la posibilidad de ser sancionado mediante otra normal.

La decisión fue una vuelta de tuerca más a la presión energética sobre Cuba que comenzó el 3 de enero, cuando tras la operación militar que concluyó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, EE UU anunció el fin del suministro de petróleo de ese país sudamericano a la isla.

Trump instó entonces a La Habana a negociar "antes de que sea demasiado tarde". El Gobierno cubano aseguró que está abierto a un diálogo con Washington, aunque ha negado en varias ocasiones que se encuentren ya inmersos en conversaciones, como afirman varios medios.