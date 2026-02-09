Cuba se queda sin queroseno para los vuelos internacionales

Un avión de la compañía española Iberia en el Aeropuerto Internacional José Martí con el presidente de la compañía a bordo.

Desde el sábado, el personal del aeropuerto de La Habana ha recibido la instrucción de llenar las naves con “el mínimo imprescindible”

Madrid/El Gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la Isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar EFE con dos fuentes.

El mensaje oficial Notam (aviso a aviadores) de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación es por un mes, del 10 de febrero y hasta el 11 de marzo.

"JET A1 FUEL NOT AVBL" (fuel para aviones A1 no disponible), dice el mensaje Notam codificado según aparece actualmente en la base de datos de la estadounidense Administración Federal de la Aviación (FAA).

Los nueve aeropuertos afectados son el José Martí de La Habana, el Juan Gualberto Gómez de Varadero, el Jaime González de Cienfuegos, el Abel Santamaría de Santa Clara, el Ignacio Agramonte de Camagüey, el Jardines del Rey de Cayo Coco, el Frank País de Holguín , el Antonio Maceo de Santiago de Cuba y el Sierra Maestra de Manzanillo.

Una trabajadora de la Terminal de La Habana que pidió el anonimato dijo a 14ymedio que desde este sábado se estaba controlando el queroseno suministrado a los aviones y que los empleados tenían que dejar perfectamente consignado a su nombre la operación. Además, se pedía llenar las naves con “el mínimo imprescindible”.

Por el momento las aerolíneas afectadas –principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas– no han comunicado cómo van a afrontar esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

No obstante, este hecho no es nuevo en Cuba. En situaciones similares previas –tanto en el Periodo Especial en los años 90 como en cuellos de botella temporales en los últimos meses– las aerolíneas habían salvado el problema reacomodando sus rutas de salida de la Isla con escalas extra para repostar en México o República Dominicana.

La mayoría de vuelos que conectan la Isla con el exterior cubren rutas a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), a varias ciudades de Canadá –principal fuente de turismo para la Isla–, Rusia, España (Madrid), Panamá y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún). Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela), entre otras capitales latinoamericanas.

Este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov dijo que Rusia busca soluciones junto a las autoridades de Cuba y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos.

"Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos", declaró Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria, al señalar que "la situación en Cuba es realmente crítica".

Añadió que "estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país" y aseguró que Moscú y La Habana estudian "posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos".

Según informó este lunes el servicio de prensa de la Unión de la Industria Turística Rusa, en estos momentos en la Isla se encuentran alrededor de 4.000 turistas rusos y todos los vuelos previstos se efectúan con normalidad.

En todo caso, son de temer las consecuencias que puede suponer para un castigado sector turístico, y ya hay repercusiones en más ámbitos, como el comercial. Cubamax ha sido la primera empresa que ha tomado medidas y ha avisado a través de sus redes sociales de que cancela los envíos de algunos productos. “Informamos a nuestros clientes de que, debido a la situación actual de combustible en Cuba, Cubamax suspende temporalmente los envíos de productos congelados, con el objetivo de garantizar siempre la calidad y seguridad de cada envío”, dijo este domingo.

Esta medida “busca evitar cualquier deterioro en los productos y asegurar que nuestros servicios mantengan el estándar que ustedes merecen. Les mantendremos informados tan pronto se restablezcan las condiciones para retomar este servicio”, añade el mensaje.

El anuncio ha generado una acalorada disputa entre quienes les piden que cancelen todas sus áreas de negocio para “acabar con la dictadura” y quienes lamentan que las familias vayan a quedarse sin sustento, aunque hay quienes se ven incapaces de decidir. “Por una parte quiero que sigan apretando y que se caiga todo allá. Pero por otra, pienso en mi familia y que ya no les voy a poder enviar nada”, lamentaba una usuaria. Otro argumentaba que solo se trata del congelado y no es tan grave.

La población teme que esta sea la primera de muchas otras decisiones similares, aunque por el momento es la única empresa que se ha pronunciado al respecto.

El Gobierno cubano anunció esta semana un duro plan de emergencia para tratar de subsistir sin importaciones de crudo y derivados, un paquete de restricciones que incluía el fin de la venta de diésel, la reducción de los horarios en oficinas estatales , la suspensión de cirugías en los hospitales y el cierre de algunos hoteles.