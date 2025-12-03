Otra caída parcial del sistema eléctrico deja sin luz a la mitad occidental de Cuba

En La Habana este miércoles, la única luz al amanecer es la del sol, salvo en los edificios que cuentan con plantas generadoras.

La Habana/Una desconexión del sistema energético nacional (SEN), producida por causas que hasta ahora se desconocen, ha dejado sin electricidad este miércoles a la mitad occidental de Cuba, incluyendo La Habana. En la capital, la única luz al amanecer era la del sol, salvo en los edificios que cuentan con plantas generadoras.

Aunque en una primera información el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso aseguró que se encontraba afectado el país desde Cienfuegos a Pinar del Río, en una actualización posterior dijo que las provincias afectadas son cuatro: Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque. En esta publicación, hay un comentarista que acota, con sorna: “Y Sancti Spíritus tampoco, supongo que por solidaridad”.

El comunicador también asegura que la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, situada en Matanzas, está “en línea”, y que la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) investiga las causas de la desconexión.

El incidente es similar al ocurrido en octubre, cuando una falla en el SEN provocó una desconexión parcial que afectó a varias provincias de oriente, y se veía venir, teniendo en cuenta la situación calamitosa de déficit de los últimos días.

El lunes, precisamente, la UNE registró un nuevo récord: una afectación de 2.105 megavatios (MW) en el horario de la tarde-noche. En ese parte, a diferencia de lo que suele hacer en su parte diario, la estatal no proporcionó los números de MW disponibles y demandados, pero teniendo en cuenta que la demanda máxima suele ser de unos 3.250 MW, faltó un 65% de las necesidades energéticas del país.

Desde octubre de 2024, la Isla ha sufrido cinco apagones totales, el más reciente de ellos, el pasado septiembre, por la salida imprevista de la Antonio Guiteras.