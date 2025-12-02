Un nuevo récord de déficit energético deja a los cubanos a oscuras en plena crisis sanitaria

La Habana/La permanente crisis energética que vive la Isla marcó un nuevo hito este lunes. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE), había pronosticado para el día una afectación máxima de 1.995 megavatios (MW), pero llegó a 2.105 MW, lo que supone el peor récord de los registrados hasta ahora.

A diferencia de lo que suele hacer en su parte diario, en el de este martes la UNE no proporciona los números de MW disponibles y demandados, pero teniendo en cuenta que la demanda máxima suele ser de unos 3.250 MW, el faltante de ayer supone casi un 65% de las necesidades energéticas.

En el barrio de Nuevo Vedado, donde está ubicada la Redacción de este diario, las horas con electricidad este lunes se pudieron contar con los dedos de una mano, como dijo un vecino de la zona. Compuesta por numerosos edificios de más de 12 pisos, el área es especialmente sensible a la falta de energía debido a la obligación de contar con ascensores para subir a las plantas altas y una gran proporción de vecinos de la tercera edad.

"Cuando tocaba poner la bomba de agua no había luz, así que en la mañana no pudieron llenar el tanque", cuenta a 14ymedio una residente en un edificio de 18 pisos cercano a la calle Tulipán. "Por la tarde, cuando ya parecía que íbamos a poder finalmente fregar y bañarnos, tampoco había electricidad", resume con molestia. Buena parte de la madrugada, inusualmente cálida para noviembre, la pasaron "sin ventilador ni nada", debido a otro apagón.

Fuera de la capital, el panorama no es distinto. En la ciudad de Holguín, Carlos, de 41 años, tuvo que subirse al techo de su vivienda para lograr comunicarse, por internet, con un vendedor de medicamentos del mercado informal. La falta de energía eléctrica afecta significativamente la conexión a internet en un momento en que muchos holguineros están contagiados con las arbovirosis que circulan por todo el país. "Solo en la azotea me llegaba una rayita de cobertura y con eso compré un blíster de acetaminophen para mi mamá que está volada en fiebre", explica.

Para este martes, el panorama energético sigue siendo oscuro. La UNE prevé una demanda en la hora pico de 3.300 MW y un déficit de 1.835 MW, lo que conllevará una afectación de 1.905 MW en la tarde-noche.

Así las cosas, el milagro es que no ocurra un nuevo apagón total, como los cinco ocurridos en la Isla desde octubre de 2024, el más reciente de ellos, el pasado septiembre, por la salida imprevista de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, del sistema eléctrico nacional (SEN). Además, una nueva falla provocó este jueves una desconexión parcial del SEN que afectó a varias zonas del país.