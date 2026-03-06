La Unión Eléctrica genera apenas un tercio de la energía que demanda Cuba

Este jueves se alcanzó el récord absoluto desde que hay registros, con un déficit de 2.158 megavátios, el 70% de la demanda

Madrid/Esta noche, cuando llegue la hora de máxima demanda de electricidad en Cuba, estimada en 3.050 megavatios (MW), el país solo estará generando 1.015, poco más de un tercio de lo que necesita. La cantidad, que ronda el 68% de déficit (2.075 MW), supone un récord a priori, aunque está por ver si la realidad supera a la previsión. Anoche se vivió la mayor escasez desde que hay registros, cuando a las siete de la tarde, en plena hora pico, la demanda era de 3.055 MW y apenas se produjeron 920, un déficit de 2.158, el 70%.

Estas cifras superan casi con holgura a las que hasta ahora ostentaban el récord, esta misma semana. El lunes estaba previsto un déficit del 64%, superando al 30 de enero, con el 63%, el mismo porcentaje que este miércoles, cuando se desencadenó el colapso del sistema en el occidente y centro de Cuba.

El pasado noviembre, el Gobierno anunció la salida de la central Antonio Guiteras –pospuesta poco después– para una reparación “impostergable”. Entonces los cubanos se echaron a temblar al pensar lo que sería de ellos, cansados de muy extensos apagones, cuando la mayor termoeléctrica del país, ubicada en Matanzas, no diera servicio. En febrero vino la primera prueba, cuando la central sufrió dos percances, que la mantuvieron en total 12 días fuera del sistema y ya en plena alarma por el bloqueo petrolero de EE UU.

El pasado noviembre, el Gobierno anunció la salida de la central Antonio Guiteras –pospuesta poco después– para una reparación “impostergable”

Pero el mayor ensayo general llegó el miércoles, cuando se produjo una falla grave que desconectó del sistema eléctrico nacional (SEN) dos tercios de la Isla, desde Camagüey a Pinar del Río, porque cada vez queda menos diésel con el que levantar la situación, extremo que reconocieron los especialistas de la Unión Eléctrica este jueves, al asegurar que este era el motivo por el que la reconexión estaba siendo más complicada que otras veces.

El método, ya más que entrenado por los ingenieros, consiste en arrancar motores con fueloil e ir creando islas energéticas con las que empezar a alimentar circuitos cada vez de mayor tamaño hasta que todo se vuelva a integrar en el SEN. Ahora, decir que los medios son limitados es quedarse muy corto.

Aunque poco después de las 5 de la mañana de ayer se logró la unidad del sistema, la precariedad fue extrema a lo largo de todo el día. En La Habana no hubo actividades docentes, afectando a por lo menos 300.000 estudiantes que debieron permanecer en sus casas. También se reportaron problemas con el suministro de agua al fallar las fuentes de bombeo y hubo interrupciones constantes del servicio de gas manufacturado que llega a cientos de miles de hogares en la capital.

En la mayoría de las provincias afectadas los cortes del servicio telefónico y de internet fueron otra de las constantes, ya que estas antenas funcionan con energía eléctrica también. Pero lo peor es que, pasada la situación, los problemas no aflojan, ya que a la población le da lo mismo si su falta de corriente se debe a un apagón masivo, a una falla territorial o a un corte programado. “Llegó al fin el sistema eléctrico nacional. Ya eso no lo levanta nadie. Cuba a oscuras. Ahora veremos cuánto más aguantará el pueblo sin corriente, sin comida y sin comunicación”, lamentaba una usuaria ante la previsión de la UNE para este viernes.

“Llegó al fin el sistema eléctrico nacional. Ya eso no lo levanta nadie. Cuba a oscuras. Ahora veremos cuánto más aguantará el pueblo sin corriente, sin comida y sin comunicación”

La generación térmica, de acuerdo con el parte de la estatal, tiene 293 MW fuera de servicio por culpa de las averías de la unidad 5 de la CTE de Mariel, las 2 y 3 de Santa Cruz del Norte, la 2 de Felton y las 5 y 6 de la Antonio Maceo, amén de la Antonio Guiteras, que aún se está enfriando para empezar a analizar exactamente qué ocurrió el miércoles y ponerle el enésimo parche.

Además, en mantenimiento siguen la unidad 6 de Mariel, la 5 de la CTE de Nuevitas y la 4 de Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. Aunque la solar ayuda y se espera que entregue hoy 228 MW de máxima potencia, el problema es que estos 51 parques –con más producción, en realidad, que la Guiteras– no pueden aún almacenar esa energía, que se pierde cuando se va el sol por la falta de baterías.

La UNE ha anunciado que en la hora pico se incorporarán 45 MW de los motores de fuel de Mariel. La gran pregunta es de dónde sale ese mínimo combustible, cuando ya se ha llegado a la fecha en que los expertos pronosticaron que no quedaría nada de diésel en la Isla. Algo parecido ocurría este viernes en la tienda habanera de Cuatro Caminos, donde no se pudo abrir hasta que, sobre las 11 de la mañana, apareció un poco de fuel con el que alimentar la planta. No se sabe de dónde.