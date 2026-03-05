Por la falta de diésel se retrasa la reconexión del sistema eléctrico y Cuba cumple 17 horas de apagón

Vista de La Habana desde la redacción de '14ymedio', pocos minutos antes de las cinco de la mañana de este jueves.

Se investigan las causas de la falla en la Antonio Guiteras, atribuido inicialmente a daños en una tubería causados por residuos incandescentes que salieron de la caldera

Madrid / La Habana/Cerca de las cinco de la madrugada, desde la azotea de la redacción de 14ymedio solo se veían algunas luces de La Habana Vieja y parte de Cerro encendidas. Habana del Este no se vislumbraba desde el piso 14 y estaban completamente apagados Nuevo Vedado, Playa, Plaza y Casino Deportivo al menos, con excepción de la zona de los hospitales. La avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, que este miércoles provocó la caída del sistema eléctrico (SEN) en casi dos tercios de la Isla, afectó al occidente en una lenta recuperación.

Las propias autoridades reconocieron que esta vez la reconexión del SEN estaba siendo más complicada “por la no disponiblidad de combustible diésel para la generación distribuida”. Pasadas las 5, el Ministerio de Energía y Minas dio por concluida la unidad del sistema y a la capital empezaba a encenderse. En el propio edificio de la redacción de este diario, las actividad se sentía como si fueran las 2 de la tarde. Cargar las baterías y hacer todo lo que necesite electricidad es una prioridad para una población que vive con la incertidumbre de cuánto durará la luz.

La madrugada había sido tensa. Los trabajadores de la Unión Eléctrica seguían a las doce de la medianoche sin descansar en el bloque 4 de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. A esa hora, según la empresa estatal, trabajaban en la preparación de los cilindros de la turbina, cuando se había enlazado el SEN desde Guantánamo a Cienfuegos. Eso no se traducía en luz para la población, sino en dar operaciones limitadas a los servicios básicos, fundamentalmente de salud y abasto de agua.

En la zona occidental se había puesto en marcha Energás Boca de Jaruco, con muy poco servicio para La Habana, según contó Félix Estrada, director del Despacho Nacional de Carga de la UNE, que dijo que se trabajaba "paso a paso" para evitar retrocesos en el proceso de restablecimiento gradual del suministro. En torno a las 3:30 de la madrugada, un 29% de la capital tenía energía, con servicio a 83 circuitos de distribución que sirven a 251.089 clientes, además de 37 servicios de salud y tres de abasto de agua.

En Matanzas se había organizado una isla de generación energética. Allí es donde se trabaja para identificar lo ocurrido este martes en la termoeléctrica Antonio Guiteras, que salió pasado el mediodía por una avería aún no identificada del todo. "Se produjo en la zona inferior de la caldera, todo parece indicar, primeramente, por un poco de residuo de la combustión, ya que se pudo haber abierto un espacio para que ese residuo saliera hacia afuera de la caldera, lo que parece indicar que provocó daños en alguna tubería", dijo el ingeniero Rubén Campos Olmo, director general de la mayor central del país.

Helmer García Romero, director de la empresa de mantenimiento, explicó que la primera tarea a completar es el enfriamiento de la unidad, que llevará entre 36 y 40 horas. En las próximas 72 horas, agregó, se realizarán distintas “acciones en conjunto con la avería”.

"Queremos aclarar que en ningún momento hemos tenido incendio. Los residuos de la combustión salen incandescentes pero eso es en el piso, en el hormigón de la caldera. Enfrentamos ese proceso sin que tuviéramos que lamentar algún accidente", dijo Campos Olmo.

A pesar de los lentos avances que se producen en los circuitos, la falta de electricidad agota ya a los ciudadanos. En Matanzas, varias personas en redes sociales lamentaban que ya cuando se produjo la caída del SEN acumulaban más de 30 horas sin luz. Algunos, más, incluso. “El centro de Matanzas, casco histórico, desde ayer 5:40 de la mañana estamos sin corriente –escribía una usuaria cerca de las 8 de la noche–. Es decir, llevamos más de 50 horas sin corriente. No hemos podido cargar las lámparas, estamos en nuestras casas sin poder ni caminar por la oscuridad que hay. La Guiteras se rompió hoy por el mediodía y hacía dos que estábamos en apagón y los alimentos echándose a perder”.

Camagüey es otra de las provincias que este miércoles se apagó. Alrededor de las 7 de la noche se estaban restableciendo algunos circuitos priorizados, pero la población seguía ajena casi a las circunstancias. Un residente en la ciudad contó a 14ymedio en una llamada telefónica que ni siquiera se había enterado de la caída del sistema. “Aquí nunca hay luz, así que creía que era otro apagón más”, dijo.

La central termoeléctrica Antonio Guiteras lleva años de constantes entradas y salidas por fallos y averías. El pasado año estaba previsto que parase durante seis o nueve meses para una rehabilitación integral, pero hubo que aplazar los planes hasta este 2026 que arrancó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de EE UU, dando inicio a un bloqueo petrolero aumentado desde que Cuba tiene prohibido recibir combustible de cualquier país, bajo amenaza de sanciones de Washington.