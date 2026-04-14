Anna Bensi tras el archivo de su causa: "Si creen que piensan callarme, están muy equivocados"

La Seguridad del Estado le sugiere colaborar con la contrainteligencia o irse a vivir con su hermana en EE UU

Madrid/La Fiscalía Provincial de La Habana ha archivado definitivamente la denuncia contra la youtuber y activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente y su madre, Caridad Silvente, investigadas por delitos de “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”. La decisión supone el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre ambas, como la prohibición de viajar entre provincias y al exterior.

La medida, si bien supone una buena noticia, tiene una cara negativa, ya que supone una “salida” ante el acoso al que la Seguridad del Estado está sometiendo a la joven en las últimas semanas. "Ellos realmente me dieron tres opciones”, contó Anna Bensi –como se la conoce en redes–. Que me calle, reunirme con mi hermana (y mi mamá), o lamentar que pase mis días de la juventud encerrada en una prisión penitenciaria", explicó en una directa publicada en Facebook.

La activista, de 21 años, fue convocada este lunes en la estación de Policía de Alamar, donde se le comunicó el archivo de la causa, pero ese solo fue el principio de una larga conversación que indignó a la joven. Tras firmar los documentos, le pidieron que se quedara un momento para charlar y, entonces, “entraron tres personas de la contrainteligencia que nunca se identificaron” y se sentaron rodeándola, a ambos lados y de frente.

“Entraron tres personas de la contrainteligencia que nunca se identificaron” y se sentaron rodeándola, a ambos lados y de frente

Los agentes trataron de convencerla de que podían ayudarla en el mundo de la música. “‘Sofía, ese sueño está en tus manos. Solo depende de ti, nosotros te podemos ayudar’ , decían, y con eso estaban tratando de reclutarme para que me callara”, asegura. Anna Bensi argumenta que esas ofertas no la van a llevar a renunciar a sus ideas y contribuir a “mantener su circo mientras hay un pueblo que se muere de hambre”.

“Allí estaban, jugando con mi psicología. Haciéndome creer que eran amistosos y que querían ayudarme, porque así trabajan ellos. Preguntándome cómo me sentía con toda esa situación, cómo me hacía sentir lo que estoy pasando, qué era lo que yo quería, cómo me veía en un futuro…”, prosigue.

Los agentes le dijeron, sostiene, que nadie iba a poder ayudarla en nada como ellos y le dieron nombres de activistas y periodistas en EE UU y España –entre ellos José Daniel Ferrer, Amelia Calzadilla o Mario J. Pentón– como ejemplo de quienes no podían conseguirle una visa. Además, le insistieron en que no debía dejarse manipular y la amenazaron veladamente con que pudiera ocurrirle algo si continuaba liderando una causa contra el régimen.

“Dijeron que nos convenía callarnos, que cualquier cosita nos podía pasar, que yo estaba muy flaquita y muy niña como para ser líder. Yo no quiero ser líder de nada, yo simplemente pongo mi criterio en redes sociales”, subrayó en varios momentos del video, de casi 22 minutos.

Estas últimas tres semanas no han sido fáciles, según recuerda la joven, que afirma que las autoridades se han ensañado contra todo su entorno, no solo contra ella.

Estas últimas tres semanas no han sido fáciles, según recuerda la joven, que afirma que las autoridades se han ensañado contra todo su entorno, no solo contra ella

A principios de marzo, Caridad Silvente, madre de Anna Bensi, grabó y difundió imágenes del agente que acudió a su casa a entregarle una citación para su hija, a la que querían interrogar por difundir mensajes que denuncian la situación en Cuba y atribuyen las penalidades de la población mayoritariamente al régimen. Este tipo de actividades, que no pasan de críticas a un Gobierno, están consideradas por el Código Penal cubano “propaganda contra el orden constitucional” y penalizadas con largos años de prisión, siendo un agravante la difusión online.

La youtuber acudió semanas después a declarar en relación con la acusación contra su madre, pero terminó siendo imputada por el mismo delito. A principios de abril, el encargado de negocios de EE UU en Cuba, Mike Hammer, acudió a la casa de ambas, en La Habana, en una visita de respaldo. La presión sobre su entorno se intensificó apenas horas después del encuentro y su hermana, Elmis Rivero Silvente, fue citada a la Unidad de Extranjería del municipio de Playa con el pretexto de una “entrevista para control migratorio de estancia”. Rivero es ciudadana estadounidense y estaba pasando unos días con la familia en un viaje que aprovechó para traer medicamentos a su madre, pero se vio envuelta en la persecución contra su familia.

Pese al calvario de los últimos días, la activista lo tiene más claro que nunca: "Todas estas injusticias solo demuestran lo que tanto niegan ser: una dictadura. Si creen que piensan callarme, están muy equivocados, a menos que me metan presa”.