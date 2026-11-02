La Policía detiene con violencia al reportero Adelth Bonne y le confisca sus equipos de trabajo

Adelth Bonne Gamboa muestra la citación policial que recibió para acudir a un interrogatorio en la unidad de Aguilera, en La Habana.

El periodista independiente fue liberado horas después con una multa por sus publicaciones en redes sociales y nuevas amenazas de cárcel

La Habana/El periodista independiente Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, fue detenido violentamente este lunes en La Habana por agentes policiales que lo esposaron y trasladaron en una patrulla, según denunció ese medio de prensa. Horas después quedó en libertad, pero con una multa por sus publicaciones en redes sociales, varios equipos de trabajo decomisados y nuevas amenazas de prisión, de acuerdo con una actualización difundida por el periodista cubano José Raúl Gallego, residente en México.

El arresto ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cerca de la vivienda de Bonne en el reparto Santos Suárez, municipio Diez de Octubre. Según CubaNet, los agentes no mostraron documentación que justificara el procedimiento y lo introdujeron esposado en la patrulla número 519, que abandonó el lugar sin informar adónde lo trasladaban.

Durante la operación, los policías también agredieron a la pareja del reportero e intentaron arrebatarle el teléfono con el que documentaba lo sucedido. Bonne llevaba varios días con dificultades para comunicarse y había salido de su domicilio en busca de conexión a internet. En medio del incidente también se extravió su perra, llamada Libertad.

La incertidumbre sobre su paradero terminó con la noticia de su excarcelación, aunque no con las represalias. Gallego informó que las autoridades le impusieron una multa amparada en el Decreto-Ley 370, conocido como Ley Azote, una normativa utilizada para sancionar expresiones difundidas en plataformas digitales.

"Le decomisaron la laptop, un teléfono, dos trípodes, los audífonos y un micrófono, sin entregarle ningún tipo de documentación"

"Le decomisaron la laptop, un teléfono, dos trípodes, los audífonos y un micrófono, sin entregarle ningún tipo de documentación", detalló Gallego en su publicación. El periodista añadió que los agentes "volvieron a amenazarlo con prisión". Una fotografía difundida tras su liberación muestra marcas rojizas alrededor de una de sus muñecas, debido a la presión de las esposas policiales.

La detención de este lunes estuvo precedida por varias semanas de citaciones, interrogatorios y amenazas. El pasado 20 de octubre, Bonne compareció ante agentes de la Seguridad del Estado en la unidad policial de Aguilera, también en Diez de Octubre. Allí, le exigieron abandonar su colaboración con CubaNet y lo amenazaron con procesarlo por "propaganda contra el orden constitucional".

Los funcionarios también le anunciaron que podrían impedirle salir de su vivienda. Seis días después recibió otra citación para presentarse el 28 de octubre, precedida por numerosas llamadas telefónicas. Bonne manifestó públicamente que no acudiría al interrogatorio.

En diciembre de 2025, el comunicador suspendió temporalmente su trabajo para 'CubaNet' después de recibir amenazas que alcanzaron a su madre y otros allegados

El hostigamiento se remonta, al menos, a los años anteriores. En diciembre de 2025, el comunicador suspendió temporalmente su trabajo para CubaNet después de recibir amenazas que alcanzaron a su madre y otros allegados. Según denunció entonces el medio, los agentes lo colocaron ante la alternativa de abandonar el país o exponerse a una condena de prisión.

En enero de 2026 volvió a ser interrogado por comentarios publicados en las redes sobre Venezuela. En septiembre denunció que la policía política le prohibió salir de su casa para impedir su asistencia a una actividad en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Su caso también aparece recogido en el informe anual de 2025 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documentó amenazas contra su vida recibidas mediante Facebook.

La nueva detención ocurre en un contexto de creciente presión sobre los comunicadores independientes en la Isla. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció recientemente el uso de citaciones, vigilancia, restricciones de movimiento y procesos judiciales para impedir el trabajo periodístico en Cuba.

La organización exigió además la liberación de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, encarcelado en Camagüey y acusado de desobediencia. La SIP reclamó el reconocimiento legal de los medios independientes y el fin de las prácticas que restringen la libertad de prensa.