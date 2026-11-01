La Fiscalía pide hasta cinco años de cárcel por una protesta en Bayamo

Captura de uno de los videos difundidos en redes sociales que muestra la protesta ocurrida en Bayamo en mayo de 2025.

Nueve ciudadanos se enfrentan a penas de prisión por manifestarse contra los apagones y la escasez

Madrid/La Fiscalía municipal de Bayamo, en Granma, solicitó penas de hasta cinco años de privación de libertad para nueve ciudadanos procesados por su participación en la protesta del 23 de mayo de 2025 en esa ciudad, según consta en las conclusiones provisionales a las que tuvo acceso Martí Noticias. El documento cierra la etapa investigativa y abre paso a la solicitud de juicio oral, con los hechos tipificados como desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia.

De acuerdo con el relato fiscal, los acontecimientos tuvieron lugar en las inmediaciones de la intersección de la avenida Vicente Quesada y la calle 22, cerca de una rotonda de la ciudad. El informe describe una concentración de unas 120 personas, algunas con el rostro cubierto para evitar ser identificadas, que utilizaron calderos y otros objetos metálicos para hacer ruido y expresar su descontento.

Entre las consignas se escuchaba “¡Queremos comida, corriente y agua!”. La acusación sostiene que se gritaron además expresiones “ofensivas” contra el presidente Miguel Díaz-Canel y otros “dirigentes históricos”, reseña Martí Noticias.

Uno de los ejes de la petición fiscal es el supuesto altercado con los oficiales del Ministerio del Interior que acudieron al lugar. Según el texto, tras el intento de las autoridades de dialogar y tramitar las preocupaciones de los vecinos, los manifestantes “les faltaron el respeto, y les lanzaron botellas y piedras, pero sin llegar a lesionarlos”, lo que, añade el documento judicial, “originó que las fuerzas de la policía detuvieran a los principales responsables de los hechos”.

“Les están pidiendo años por exigirle al Gobierno derechos básicos como el acceso al agua, alimentos y la electricidad”

La pena más alta, cinco años de privación de libertad por desórdenes públicos, es la solicitada para Pedro Luis Zamora Isac. Para Alexander Guzmán Silva, la Fiscalía pide cuatro años por desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir; y para Ever Ernesto Pérez Aliaga, tres años por desacato y desórdenes públicos.

También están acusados Arael Rodríguez Escalante, a quien se le imputa incitar contra la policía mediante gritos y expresiones hostiles. Los demás, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera, están acusados por delitos como resistencia e instigación a delinquir.

Los familiares rechazan los cargos. Ernesto Pérez Aliaga, padre de Ever, negó rotundamente la acusación de desacato en declaraciones a Martí Noticias tras conocer la petición fiscal. “No les faltó el respeto”, dijo. “Elegante, pacífica y tranquilamente no le faltó respeto a nadie”. Por su parte, Rosa Escalante, madre de Arael, afirmó: “Les están pidiendo años por exigirle al Gobierno derechos básicos como el acceso al agua, alimentos y la electricidad”.

Las protestas ocurrieron el 23 de mayo de 2025. Una residente advirtió entonces a Martí Noticias: “Esto en cualquier momento va a volver a explotar, porque seguimos sin corriente”.

El caso no es el primero de su tipo en Bayamo. Otros 15 cubanos fueron juzgados en septiembre de 2025 por manifestarse el 17 de marzo de 2024 contra los largos apagones y el deterioro de las condiciones de vida. En ese caso, los acusados fueron condenados a penas de hasta seis años de cárcel.