Una veintena de mujeres y niños bloquean la calle 100 en La Habana para exigir agua y electricidad

Tras más de 30 horas de apagón, los manifestantes cerraron una de las principales vías de acceso a la capital cubana

La Habana/Un grupo de mujeres, acompañadas por sus hijos, protagonizó este jueves una protesta pacífica en la calle 100, en el municipio de Boyeros, en La Habana, para reclamar el restablecimiento de la electricidad y del suministro de agua. La manifestación interrumpió la circulación por uno de los lados de esta importante avenida, utilizada diariamente por vehículos de carga y numerosos automóviles que entran y salen de la capital.

Los participantes en la protesta salieron desde varios edificios cercanos, tras sufrir más de 30 horas sin corriente y meses de inestabilidad en el suministro de agua, y transitaron por la calle Vento hasta alcanzar la calle 100, próxima a Perla. Una vez en la calzada, varios menores se sentaron formando una línea que impedía el paso de los vehículos, las mujeres permanecieron de pie a su lado.

Las imágenes, captadas en videos y fotos a los que tuvo acceso 14ymedio, muestran una concentración de manifestantes en plena vía pública y automóviles detenidos o buscando alternativas para continuar su recorrido. En las imágenes se contabiliza una veintena de personas entre mujeres y niños.

"Llevábamos más de 30 horas sin corriente y la gente ya no aguantó más", denunció en las redes sociales una residente de un edificio multifamiliar que participó en la marcha. La mujer asegura que la situación se ha vuelto especialmente difícil por los problemas con el abastecimiento de agua y las condiciones sanitarias de los hogares.

Y lamentó: "En mi casa tengo a mi esposo y a mi hija con un virus que parece que tiene que ver con la mala calidad del agua, porque hay varios vecinos con los mismos síntomas. La poca agua que nos llega es de pésima calidad".

En los alrededores de Perla y la calle 100 abundan los edificios multifamiliares de cinco plantas, junto a otros inmuebles de mayor altura. La concentración de residentes multiplica la demanda de agua y convierte cada interrupción del bombeo en una dificultad adicional para quienes viven en los pisos superiores.

La elección del lugar para protestar tampoco resulta menor. La calle 100 constituye uno de los accesos fundamentales a La Habana desde el suroeste y un corredor habitual para la transportación de mercancías.

El protagonismo femenino en estas manifestaciones está relacionado también con el peso que recae sobre las mujeres cubanas en las tareas domésticas y de cuidado

La manifestación ocurre, además, en medio de una semana de prolongados apagones en la capital, con circuitos que han acumulado más de 40 horas sin electricidad. Aguas de La Habana reconoció que las interrupciones eléctricas de los días 28 y 29 afectaron sus principales fuentes de abastecimiento, provocando retrasos generalizados en la distribución.

No es la primera vez que las madres encabezan protestas en La Habana por los servicios básicos. En julio de 2025, una decena de mujeres con sus hijos bloqueó una calle de Regla tras casi cuatro meses sin agua. En septiembre de ese mismo año, otras madres se sentaron con sus pequeños y recipientes vacíos en la calle Monte. Más recientemente, en septiembre de 2026, mujeres y niños cerraron una vía de Arroyo Naranjo después de varios días sin agua y electricidad.

El protagonismo femenino en estas manifestaciones está relacionado también con el peso que recae sobre las mujeres cubanas en las tareas domésticas y de cuidado. Conseguir agua, preparar alimentos, lavar la ropa y atender a niños, enfermos y ancianos se vuelve una tarea agotadora cuando fallan simultáneamente los servicios esenciales. A esto se añade que la represión policial contra los hombres que se manifiestan en la vía pública tiende a ser más agresiva.