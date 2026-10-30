"Ni clientes ni luz": los apagones de más de 40 horas asfixian a La Habana

"Ni clientes ni luz", decían los vendedores de los almacenes San José, en el puerto de La Habana.

La falta de electricidad se suma a la escasez de agua y al desplome del turismo, mientras la principal termoeléctrica de Cuba permanece averiada

La Habana/Un teléfono descargado, un pedazo de pollo que comienza a descongelarse y varios recipientes vacíos esperando por el agua. El apagón ya no se mide en Cuba solo en horas sin electricidad, sino en la cantidad de problemas que deja a su paso. Este viernes, numerosos barrios de La Habana acumulaban cortes superiores a las 40 horas, en una semana marcada por el agravamiento de la crisis energética en la Isla.

En Luyanó, Yusnel salió a cargar su móvil en otro circuito eléctrico, después de más de 20 horas sin corriente. "Tengo un EcoFlow, pero no aguantó. Con esta cantidad de horas sin corriente no hay batería que aguante", comenta a 14ymedio. Las estaciones portátiles de energía, que representan un alivio en medio de los apagones, también terminan sucumbiendo cuando la interrupción se prolonga durante casi dos días.

En Nuevo Vedado, donde se encuentra la Redacción de este diario, la electricidad faltó por 41 horas seguidas. "Hoy me levanté a las cuatro de la madrugada para cocinar el pedacito de pollo que me quedaba en el congelador porque no iba a llegar en buen estado al almuerzo", cuenta una vecina de un edificio alto cercano a la calle Tulipán. La mujer describe cómo la falta de electricidad desorganizó también las rutinas de su familia.

En una pizzería de La Habana Vieja, varios clientes esperaban esta mañana frente al mostrador. / 14ymedio

"Mi hija, que es médico, no fue al hospital hoy porque no tenía ropa limpia que ponerse, y a mi nietecita no la mandamos a la escuela. ¿Para qué? ¿Para pasar calor y que probablemente no fuera la maestra?", cuestiona.

La falta de corriente tampoco concede tregua a los pequeños negocios. En una pizzería de La Habana Vieja, varios clientes esperaban esta mañana frente al mostrador, mientras los empleados intentaban hornear y servir con la escasa iluminación natural que penetraba desde la calle. En los almacenes San José, una vendedora acomodaba souvenirs en la penumbra, frente a una camiseta con el rostro de Ernesto Che Guevara.

"Ni clientes ni luz", sentenció un vendedor de cuadros del inmenso local, ubicado en un antiguo muelle, mientras se abanicaba el sudor con un trozo de cartón. "Cuando el día está más fresco uno puede aguantar y estar aquí horas y horas sin vender nada, pero con calor y sin corriente para poner el ventilador, y encima de eso sin turistas, es una tortura".

El apagón encuentra al sector turístico en uno de sus peores momentos. Según las cifras oficiales, en septiembre llegaron a Cuba apenas 27.354 turistas internacionales, un desplome que deja a los comerciantes de artesanías y recuerdos con pocas posibilidades de compensar las pérdidas provocadas por los apagones.

Este viernes, un hombre pedaleaba bajo los elevados del ferrocarril, próximos a la Ensenada de Atarés, con dos grandes recipientes de agua potable sobre su bicicleta. / 14ymedio

Pero la falta de corriente es solo una parte de la dura cotidianidad de los cubanos. Este viernes, un hombre pedaleaba bajo los elevados del ferrocarril, próximos a la Ensenada de Atarés, con dos grandes recipientes de agua potable sobre su bicicleta. Las escenas de carretillas, bidones y tanques siendo acarreados de un municipio a otro se han vuelto cada vez más comunes en la capital cubana.

Aguas de La Habana reconoció que los extensos cortes eléctricos de los días 28 y 29 han afectado prácticamente todas las fuentes principales de suministro, entre ellas Cuenca Sur, Ariguanabo, El Gato y Palatino. La empresa advirtió de retrasos generalizados y anunció ajustes en los horarios de distribución. En edificios altos, donde el agua depende además del bombeo interno, la falta de corriente ha multiplicado las dificultades.

El panorama nacional tampoco permite anticipar una mejoría inmediata. La Unión Eléctrica (UNE) informó que este viernes permanecía averiada la central Antonio Guiteras, en Matanzas, la termoeléctrica más importante del país, junto a unidades de Santa Cruz, Felton y Renté. Para el horario de máxima demanda, la UNE pronostica una afectación de 1.990 megavatios, frente a una demanda estimada de 2.800.