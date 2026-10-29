Con apenas 27.354 turistas en septiembre, Cuba rompe otro récord a la baja

Con excepción de los dos años de pandemia, en 2020 y 2021, se trata del peor dato registrado por este período en la serie histórica de la Onei

Madrid/Septiembre dejó el peor dato del año para el turismo internacional, con apenas 27.354 visitantes. Aunque este mes es históricamente el más flojo para el sector –junto con junio y octubre–, basta compararlo con el mismo período de 2025 para observar el alcance de la hecatombe: 104.000 viajeros internacionales llegaron a Cuba en ese momento, lo que representa una caída del 73,6%.

Igualmente, en el acumulado del año, se refleja la profunda crisis del turismo, aún considerado por las autoridades como la locomotora de la economía cubana. En los nueve primeros meses de 2025 viajaron a la Isla 1.367.847 personas, que ya era un dato bajo en comparación con años precedentes –a excepción de 2021, el peor de la pandemia en Cuba–. En el mismo período de este 2026, aún no se ha alcanzado el medio millón, con solo 477.707 visitantes. Es un descenso del 65,1%.

Los datos oficiales, publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), mantienen la misma línea de lo ocurrido a lo largo de los meses precedentes. Desde que en febrero se anunció la incapacidad de los aeropuertos cubanos para proveer combustible a los aviones, provocando una cascada de cancelación de las compañías aéreas internacionales–menos las vuelos cortos desde EE UU, que no necesitan repostar–, la Isla ha quedado desconectada de los que eran sus mayores clientes.

En el mismo período de este 2026, aún no se ha alcanzado el medio millón, con solo 477.707 visitantes. Es un descenso del 65,1%

Canadá y Rusia, sus principales mercados –el primero de manera histórica y el segundo recientemente–, no tienen ningún vuelo directo a la Isla. Los datos, en consecuencia, siguen siendo desastrosos. En septiembre solo 847 canadienses volaron a Cuba y mucho peor es la cifra de rusos, con 152.

Los números por nacionalidad permiten constatar lo que ha sido una tendencia este año, consecuencia sobre todo de la proximidad y el número de vuelos que se mantienen entre ambos países: la comunidad cubana en el exterior (residente muy mayoritariamente en EE UU) y los propios estadounidenses, pese a las restricciones de viajes que tienen, son los mercados que resisten mejor la crisis.

Solo en septiembre regresaron a visitar a amigos y familiares 13.905 cubanos, una cifra que alcanza los 117.386 en los nueve primeros meses del año. En total, este mercado solo ha descendido un 34% si se compara con el período enero-septiembre de 2025, una cifra muy abultada en condiciones normales, pero que dadas las circunstancias actuales resulta no solo ser resistente, sino suponer la mitad de todos los viajeros mensuales.

En cuanto a los estadounidenses, ascienden a 45.895 en todo 2026 –3.924 en septiembre–, y representan el 14% del total, aunque la caída en comparación con el pasado año por las mismas fechas es de la mitad. Desde EE UU vuelan las compañías American Airlines, Delta Air Lines y Southwest Airlines, todas ellas con menor número de trayectos pero con regularidad. Además, hay varias operadoras de vuelos chárter que conectan diferentes ciudades de la Isla con los principales destinos de Florida, lo que ayuda a explicar que estos dos grupos supongan casi el 65% del turismo a Cuba.

No todos los cubanos en el exterior residen en EE UU, pero se estima que la cantidad asciende a un 75% aproximadamente. Le siguen España, con aproximadamente un 11%, y México, ya con solo un 4%. Estos países, precisamente, también mantienen rutas aéreas.

sto, aunque ha podido contribuir a la conectividad de los cubanos residentes en el país europeo, ha dejado a España como séptimo mercado del año, unas cifras escandalosamente negativas para un emisor con lazos históricos, familiares, culturales y comerciales

La mayoría de aerolíneas españolas cancelaron sus trayectos a la Isla –destacando el caso de Iberia, que nunca lo había hecho más que de manera muy coyuntural–, a excepción de Air Europa. Esto, aunque ha podido contribuir a la conectividad de los cubanos residentes en el país europeo, ha dejado a España como séptimo mercado del año, unas cifras escandalosamente negativas para un emisor con lazos históricos, familiares, culturales y comerciales. Hasta septiembre han llegado a la Isla solo 11.182 españoles, 735 ese mes.

En cuanto a México, toma la cuarta posición en la tabla anual, aunque tercera mensual. En 2026 han viajado a Cuba 24.369 mexicanos, 2.123 en septiembre. Resalta el caso de China, que aunque es un mercado ínfimo aún y en estas condiciones para el turismo cubano aguanta el envite y ha llevado a más de 10.200 chinos hasta la Isla en lo que va de año. La cantidad no es alta, pero “solo” perdió un 43% en comparación con el pasado año, lo que no está nada mal si se pone junto a Canadá, que a pesar de retener el número más alto de viajeros –129.247, casi la totalidad sumados en el mes de enero– ha bajado un 77% en un año y un 97,5% en septiembre.

El pasado martes, la organización Canadian Network on Cuba (CNC) pidió al Gobierno de su país que retire su recomendación de evitar los viajes no esenciales a Cuba, impulse el restablecimiento de vuelos directos y proteja a las empresas canadienses frente a las sanciones de EE UU. Julio Fonseca, uno de sus dirigentes, solicitó concretamente que se autorice, por razones humanitarias, al menos un vuelo directo semanal para los cubanocanadienses. "Mantener los lazos familiares es una necesidad humana básica para nosotros; no es un lujo", afirmó.