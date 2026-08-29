Air Europa se beneficia del vacío dejado por las aerolíneas que abandonan Cuba

La aerolínea de Juan José Hidalgo se mantiene como la única compañía española que opera viajes regulares a la Isla.

La compañía española mantiene cuatro vuelos semanales a La Habana y prevé ampliar sus operaciones pese a la crisis del combustible y el desplome del turismo

Madrid/La apuesta de Air Europa por mantener sus vuelos a Cuba durante este verano le está resultando más rentable de lo previsto. La aerolínea de Juan José Hidalgo se mantiene como la única compañía española que opera viajes regulares a la Isla después de la salida de Iberia, World2Fly y Plus Ultra, y sus vuelos han encontrado una demanda sostenida, a pesar de sus elevadas tarifas.

En julio, la aerolínea añadió una nueva frecuencia a Cuba, con lo que elevó a cuatro sus vuelos semanales a la Isla. Sus aviones deben hacer escala en República Dominicana para repostar combustible, debido a la crisis de queroseno que atraviesa la Isla. Air Europa declaró entonces que contemplaba “elevar las frecuencias a seis en noviembre” si los resultados eran favorables.

Hasta ahora, la estrategia parece haber funcionado, ya que España es el segundo país de residencia de los cubanos que viven fuera de la Isla.

Las reservas de Air Europa confirman la ampliación de las operaciones: hasta cinco o seis vuelos semanales en diciembre y una frecuencia diaria a partir del 1 de abril de 2027. Los precios rondan los 1.000 euros en octubre y llegan a unos 1.400 durante las Navidades.

Los dirigentes de la Isla han expresado su agradecimiento a la apuesta de Globalia por mantener sus operaciones en Cuba

La familia Hidalgo parece también interesada en mantener sus vínculos con el Gobierno cubano. Los dirigentes de la Isla han expresado su agradecimiento a la apuesta de Globalia –el grupo turístico propiedad de los Hidalgo– por mantener sus operaciones en Cuba, donde además desarrolla proyectos inmobiliarios.

No todo parece irle bien a Air Europa este año: la empresa arrastra una investigación judicial por el rescate de 475 millones de euros que recibió del Estado español en 2020. El pasado junio, un juzgado de Madrid admitió las querellas presentadas por el PP y Vox por un presunto delito de prevaricación administrativa.

En 2026, numerosas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba, reducido frecuencias o modificado sus operaciones debido a la escasez de combustible y la caída de la demanda. Algunas han tenido que incorporar escalas técnicas en terceros países para repostar antes de continuar hacia la Isla. Entre las empresas que se han retirado se encuentran Air Canada, Air France, WestJet, Sunwing, Air Transat, Iberia, Latam Perú y Turkish Airlines.

“Los vuelos a La Habana, programados a partir del 25 de octubre, han sido cancelados”

La aerolínea turca, que retiene el 26,5% del capital de Air Europa después de invertir al final del año pasado 300 millones de euros en la empresa, había anunciado recientemente la renovación de su ruta Moscú-Estambul-Habana, una decisión que había generado expectativas sobre la recuperación del mercado turístico ruso en Cuba. Sin embargo, este jueves se conoció que la compañía decidió cancelar dicha ruta. “Los vuelos a La Habana, programados a partir del 25 de octubre, han sido cancelados”, dijo un portavoz de Turkish Airlines a Diario de Cuba. Hasta el momento, la aerolínea mantiene su conexión con La Habana a través de Panamá, donde los pasajeros deben cambiar de avión para continuar el viaje con Copa Airlines.

La retirada de varias aerolíneas de Cuba no ha sido consecuencia directa de las sanciones de EE UU contra empresas vinculadas al régimen, como han señalado algunos medios, sino de la crisis de queroseno, la caída de la demanda y el desplome del turismo. Estos factores están relacionados con la profunda crisis que atraviesa la Isla, agravada este año por el bloqueo petrolero de Washington a Cuba y las sanciones de la Ofac contra los pilares económicos del régimen cubano.

Air China, el otro operador que mantiene la ruta Madrid-La Habana, conserva dos frecuencias semanales. Según el sistema de reservas, la aerolínea estatal china mantendrá estas operaciones hasta el verano de 2027. Iberia, por su parte, ha extendido la suspensión de sus vuelos hasta julio de 2027, aunque continúa ofreciendo conexiones a La Habana vía Ciudad de Panamá, con el tramo final operado por Copa.