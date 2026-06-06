Las principales aerolíneas canadienses abandonan Cuba de forma indefinida

Un Boeing 737 MAX 8 de Air Canada, uno de los modelos utilizados por la aerolínea en sus rutas hacia Cuba.

Air Canada, WestJet, Sunwing y Air Transat suspenden vuelos y paquetes turísticos cuando vence el plazo de Washington para romper negocios con el Gobierno cubano

Madrid/Las aerolíneas canadienses Air Canada, Air Transat y WestJet Airlines han suspendido indefinidamente sus operaciones hacia Cuba, junto con las actividades turísticas de Sunwing Vacations –integrado actualmente en WestJet Group–, alegando como causa la incertidumbre política y económica y la agudización de la crisis de suministros en la Isla.

El portavoz de Air Canada, Peter Fitzpatrick, explicó que la decisión responde a las “condiciones de incertidumbre política y económica en curso”, y añadió que los clientes afectados podrán optar por reembolsos, entre otras alternativas. Air Canada ya había suspendido temporalmente sus vuelos en febrero debido a advertencias sobre el suministro de combustible en los aeropuertos cubanos, y posteriormente había pospuesto su regreso hasta el 1 de noviembre de 2026.

Por su parte, Air Transat comunicó que la decisión fue tomada debido a “la actual situación geopolítica de Cuba” por lo cual deben suspender sus operaciones “por un tiempo indefinido”. La publicación agrega que se notificará a los clientes afectados sobre otras opciones de vuelos disponibles.

En el caso de WestJet, la compañía señaló que se trató de una “decisión difícil” motivada por el “actual entorno operativo”, en referencia a la suspensión de sus programas turísticos hacia Cuba. “Somos conscientes de que esta noticia puede resultar decepcionante para los clientes y agentes de viajes”, indicó la empresa, que subrayó el impacto de la medida en las comunidades locales y el sector turístico cubano.

“Somos conscientes de que esta noticia puede resultar decepcionante para los clientes y agentes de viajes”

El grupo turístico Sunwing Vacations –integrado en el WestJet Group– también anunció la suspensión indefinida de sus operaciones en Cuba, que afectan a las marcas Sunwing Vacations, WestJet Vacations y WestJet Vacations Québec. La compañía explicó que la decisión se adopta tras una revisión de su programa en la Isla y de las condiciones operativas actuales, y confirmó que la suspensión se mantendrá “hasta nuevo aviso”. Los viajeros con reservas existentes serán contactados para reubicaciones o reembolsos completos.

Los anuncios coinciden con el vencimiento del plazo establecido por Washington para que empresas extranjeras con vínculos con sectores controlados por el Gobierno cubano se desvinculen de estos, bajo amenaza de sanciones.

Canadá ha sido históricamente el principal emisor de turistas hacia Cuba. Sin embargo, la crisis actual ha acelerado la retirada de operadores clave. En febrero, las aerolíneas canadienses habían programado más de 600 vuelos con destino a Cuba, según datos de la empresa de análisis Cirium citados por The Globe and Mail.

Este junio continúan operando en Cuba alrededor de 20 aerolíneas internacionales, una cifra significativamente inferior respecto a años anteriores

De acuerdo con la información difundida por la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (Ecasa), este junio continúan operando en Cuba alrededor de 20 aerolíneas internacionales, una cifra significativamente inferior respecto a años anteriores.

Entre las rutas con mayor presencia, American Airlines mantiene la principal cuota de mercado, con varios vuelos diarios desde Miami a La Habana, además de conexiones a Santa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. En el mercado estadounidense también operan Delta Air Lines y, de forma más limitada, Southwest Airlines.

Desde Panamá, Copa Airlines sostiene vuelos diarios a La Habana, Santa Clara y Holguín. Desde España, Air Europa es la única aerolínea española con vuelos directos a la Isla, mientras que Air China opera la ruta Pekín–Madrid–La Habana, que permite embarcar también en Madrid como punto intermedio.

Otras aerolíneas internacionales que mantienen operaciones en Cuba incluyen Aeroméxico, Conviasa, Wingo, Caribbean Airlines, InterCaribbean Airways, Cayman Airways, TAAG Angola Airlines, Bahamasair, Rutaca, Aruba Airlines, Fly All Ways, Sky High y Neos, además de diversas operaciones chárter desde Estados Unidos y el Caribe. Aunque con una significativa reducción de frecuencias de vuelo.

En lo que va de 2026, al menos once aerolíneas han suspendido sus operaciones en Cuba, entre ellas Air Canada, WestJet, Sunwing, Air Transat, Iberia, LATAM Perú y Turkish Airlines, causado mayormente por la crisis del combustible, la caída del turismo y la presión derivada de las sanciones estadounidenses.